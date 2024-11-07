«У каждой силы есть предел»: почему распался третий брак Анны Седоковой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Анна Седокова подала на развод. Что звезда чувствовала в браке с баскетболистом, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Анна Седокова разводится с третьим мужем Янисом Тиммой. Что стало причиной? Правда, что баскетболист изменил супруге? В чем подписчики обвинили саму Седокову? И кто еще из звезд, как и Анна, снял обручальные кольца? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Не успел шоу-бизнес опомниться от громких разводов Алсу и SHAMAN, как в Мособлсуде появилось заявление о расторжении брака от певицы Анны Седоковой. С третьим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, артистка прожила почти пять лет.

«Хватит постоянно от меня чего-то хотеть. Хватит все скидывать на меня. Хватит делать больно бесконечно. Я сильная, но у каждой силы есть предел. Я выдержу. У меня дети. У меня есть я. Я все решу», - заявила звезда.

«В душе она такой чистый человечек. Реально она очень добрая», — высказалась заслуженная артистка РФ Жасмин.

От комментариев о разводе Седокова отказывается наотрез. Поэтому поклонники могут лишь догадываться о реальных причинах разрыва. Одни считают: все дело в деньгах. В 2021-м легионер Тимма был вынужден покинуть команду «Химки». Заключить новый контракт смог только через год. Все это время Анна содержала супруга, который, к слову, моложе нее на десять лет.

«Да, можно какое-то время поддерживать своего молодого любовника. Но тогда теряется интерес к нему. Она не воспринимает его как мужчину, как защитника, как кормильца», — выразил мнение светский журналист Алексей Бегешев.

Янису удалось поправить свое положение в мировой турнирной таблице, но жить ему пришлось в США. Брак с Седоковой принял очертания гостевого. До февраля 2024-го Анна в соцсетях публиковала трогательные фото с мужем, хотя в статусе «семейные отношения» значилось «неопределенные», что наводило поклонников на мысли о расставании пары.

«Все сложно», — сказала певица в ответ на вопрос о личной жизни.

При этом Анна признавалась, что за время брака они с Янисом расходились не меньше 20 раз. Горячий латыш демонстративно паковал чемоданы, хлопал дверью, публиковал странные видео. После каждой ссоры баскетболист возвращался к Анне и вымаливал прощение.

Так было и за несколько дней до того, как Седокова подала заявление о разводе. Теперь все решено окончательно. Поговаривают, что точкой невозврата стала измена.

«Думаю: ну что же, я вроде замужем, а все равно все сама-сама что-то там делаю», — отметила знаменитость.

«Здесь Анечка не виновата, потому что она труженик. Она сексуальная, красивая, талантливая. Вот как раз таки ее уже бывший супруг на сегодняшний день, конечно, немножко согрешил тем, что он изменил, да. И, конечно, у него было много девушек красивых», — высказался концертный директор Сергей Дворцов.

При этом комментаторы в сети обвиняют в произошедшем саму певицу. Говорят о правиле бумеранга. Ей припомнили, что она в свое время увела Яниса из семьи с маленьким ребенком.

«Разбила семью Яниса. Так нельзя жить».

«Просто вы любите разных мужчин и иногда их менять. Зачем разыгрывать драму?».

Певица остро реагирует на критику в сети.

"После нескольких дней кошмара, которые мне устроили, я понимала, что это неизбежно. А это означает, что впереди будет еще страшнее и больнее», — подчеркнула звезда.

Анна Седокова не скрывает, что в делах амурных любит повышать градус драматизма.

«Иногда мы говорим в сердцах какие-то вещи. Говорим: все, не хочу тебя больше видеть и не хочу тебя слышать. Но все равно сидишь, отключаешь телефон, везде его блокируешь, ждешь, когда в YouTube тебе напишет что-то. Мы любим эти качели, на них кататься. Кто-то любит, а кто-то хочет, наверное, как-то, не знаю, быть услышанным. Наверное, это наш способ быть услышанным», — рассказала певица.

Юристы подчеркивают, что развод Седоковой и Тиммы будет не из легких. Все осложняет тот факт, что у баскетболиста нет российского гражданства.

«Это удлинит сроки рассмотрения дела. То есть пока повестка дойдет, пока он будет извещен надлежащим образом. В остальном в целом законодательство Российской Федерации достаточно лояльно, и если никаких экстраординарных ситуаций не будет, брак будет расторгнут», — объяснила юрист Нина Бехтина.

Впрочем, на днях у Яниса появился реальный шанс на примирение. Заявление Седаковой о разводе не приняли из-за ошибки при его составлении.

Российский шоу-бизнес буквально штормит, отмечают эксперты. Только за последние месяцы официальный статус «в разводе» получили Сергей Шнуров, SHAMAN, Нюша, Алсу, блогеры Чекалины. Певица Анна Плетнева, к всеобщей неожиданности, тоже появилась без обручального кольца. Неужели их 20-летний брак с предпринимателем Кириллом Сыровым тоже дал трещину?

«Я не готова делиться своей личной жизнью и своим статусом со всеми, кто вокруг меня, и все», — заявила она.

В 2024-м решили разорвать семейные узы и мировые звезды, например, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Сняла кольцо с безымянного пальца Натали Портман.

Но есть и хорошие новости. В этом году сыграли свадьбу Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук, Руперт Мердок и россиянка Елена Жукова, Usher, Максим Белобородов и Зоя Бербер. Серб Милош Бикович тоже получил штамп в паспорт. Так что в российский год семьи свадеб все-таки с солидным перевесом больше, чем разводов.