«Все связи закончились»: отец Яниса Тиммы рассказал об отношениях с сыном перед его смертью

Фото, видео: 5-tv.ru

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Родственник баскетболиста уверен, что к их конфликту причастна экс-супруга спортсмена Анна Седокова.

Бывший муж певицы Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма перестал общаться с отцом Райтисом из-за собаки. Об этом рассказал родитель спортсмена в беседе с 5-tv.ru.

По словам Райтиса, он спокойно воспринял развод сына с первой женой и брак с Седокойвой. Кроме того, какое-то время отношения с новой семьей наследника у родственника спортсмена складывались неплохо. Однако неожиданно из-за, казалось бы, незначительного происшествия — смерти собаки, общение прервалось.

«Ничего не предвещало. У нас были хорошие контакты. <…> Когда Мамба (собака) был у нас, он в лесу попал под машину. Это было 11 ноября 2021 года. Собака умерла 12-го. Янис посчитал, я даже не знаю, Янис или его жена посчитали, что я виноват. И буквально, скажем так, что из-за собаки в тот день все связи закончились», — вспоминает Тимма-старший.

Райтис утверждает, что его «почти везде» заблокировали и Анна, и ее дети, с которыми отец баскетболиста был знаком, и Янис. Однако родитель спортсмена надеялся на то, что однажды отношения с наследником удастся наладить.

«Я всегда надеялся и знал, что когда-нибудь это поменяется. Но, к сожалению, не успел», — делится отец Яниса.

Мужчина уверен, что к их разладу приложила руку Седокова. Так как и у Анны непростые отношения с семьей, она решила, что и у ее супруга должно быть так же, предполагает Райтис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция Латвии проводит расследование обстоятельств гибели баскетболиста Яниса Тиммы. Близкие спортсмена стремятся выяснить, действительно ли тот покончил с собой.