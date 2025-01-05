«Он у нее на шее сидел»: Седокова содержала Тимму последние полгода брака

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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В начале отношений баскетболист подарил певице несколько квартир.

Певица Анна Седокова содержала своего супруга, баскетболиста Яниса Тимму в последние месяцы их брака. Об этом продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с aif.ru.

«Они друг друга стоили… она терпела его выходки последний год. Последние полгода, соответственно, он у нее на шее сидел», — отметил продюсер.

Дворцов подчеркнул, что в начале отношений Тимма постоянно делал Седоковой дорогие подарки, среди которых было несколько квартир. Однако не все так радужно: брачный договор между супругами фиксировал определенные договоренности, дарственной могло и не быть.

Меж тем, в Латвии возбуждено уголовное дело по факту смерти баскетболиста. Следователи считают, что она была насильственной. Друг Тиммы Марк Пугачев согласен с этим и заявил о своей готовности выступить свидетелем по делу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сын Седоковой продолжает писать Янису Тимме после его смерти. Баскетболист заменил мальчику родного отца. Трогательные сообщения Гектора отчиму Седокова опубликовала в социальных сетях. Кроме того, она пожаловалась, что Тимма умер, бросив своих детей.