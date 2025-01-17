«Прах не захоронен»: близкие бывшего мужа Седоковой столкнулись с проблемой

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Тело спортсмена кремировали, но до сих пор не могут похоронить.

Прах баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, до сих пор не могут похоронить. Отец Яниса, Райтис Тимма, в интервью StarHit признался, что до сих пор не может смириться с потерей.

«Прах его пока не похоронен. Никого не хочу обвинять, но российская сторона еще не сделала все, что нужно. Поэтому мы не можем оформить свидетельство о смерти», — поделился он.

Мужчина надеется, что вскоре все выяснится, и у Яниса появится могила.

В последние годы спортсмен редко общался с близкими, что, по их мнению, связано с влиянием Седоковой. После трагедии артистка была госпитализирована с нервным срывом.

Тимма покончил с собой в день рождения бывшей жены, с которой он официально расстался неделей ранее. Родственники Тиммы считают, что в обстоятельствах смерти спортсмена остается много неточностей. Следственный комитет Латвии уже возбудил уголовное дело для выяснения деталей. Родные и друзья не остаются в стороне: они обратились в юридическую компанию Кати Гордон и начали частное расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья Тиммы хочет узнать, как он стал нищим после покупки нескольких квартир.