«Все заставлено»: что мешает спасателям тушить пожары в многоэтажках

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Все знают, что при первых признаках дыма и возгорания нужно срочно вызывать пожарных. Однако когда счет времени идет на секунды, спасение жизней и имущества зависит вовсе не от мужчин в касках.

Каждый человек с самого детства неоднократно читал и слушал правила пожарной безопасности. Но когда приходится сталкиваться с возгоранием в реальной жизни, паника лишает разума и мешает принять правильное решение — куда бежать и что делать.

Именно поэтому важно знать наизусть алгоритм действий. Как обычный день может стать последним и что мешает при тушении горящего здания, узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Как вести себя при пожаре в доме или на работе

В Москве при пожаре в многоэтажном жилом доме пострадали четыре человека. Причина возгорания — неправильное использование бытовых электроприборов. В ходе тушения из других квартир были спасены восемь человек, из них трое детей.

В Челябинске сотрудник МЧС сумел спасти из огня целую семью. Люди едва не погибли из-за телефонной зарядки, оставленной на ночь в розетке.

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Причины разные — итог один. Ежедневно по стране происходят десятки, сотни пожаров. Когда горит квартира на высоком этаже, ее жильцы могут оказаться в ловушке — быть заблокированными от выхода. Но даже в таких случаях спасатели советуют не поддаваться панике, а рекомендуют пробираться сквозь дым к окнам, дыша через мокрую тряпку.

Так поступила жительница Уфы Расима Ильясходжаева. Ей удалось передать годовалого ребенка через окно на пятом этаже. За ней пожарные вернулись после. Она оставалась в квартире, пока спасатель спускался по лестнице, крепко держа малыша.

Если бы ребенок остался в квартире один, то последствия могли быть плачевными. По словам специалистов, при пожаре маленькие дети обычно прячутся под кровати и в шкафы. Поэтому найти их сложнее, чем взрослых.

«Дети маленькие, их боишься прижать сильно. Не понимают, они же маленькие. Вот, первое. А второе, они на стрессе начинают вырываться», — пояснил командир отделения № 7 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Республике Башкортостан Денис Мажитов.

Самый обычный рабочий день едва не закончился смертью для жительницы Подольска. Из пожара в одном из цехов большинству сотрудников удалось эвакуироваться самостоятельно, но не всем.

«Мы как-то сначала не поняли, что вообще происходит. И вот только из-за этого запаха, дыма, и когда уже начали выходить, открыли дверь, мы понимаем, что мы не можем сориентироваться. Хотя вроде бы знаем это помещение, проходили по нему не один раз, но на панике дышать уже не можешь, и ты уже не видишь, куда тебе идти», — рассказала Олеся Савельева.

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Найти всех сотрудников и вывести их горящего здания удалось пожарному Николаю Кидяшову. Но тогда она еще не знала его имени.

«Мне он надевал этот капюшон, и меня он выводил. Я очень благодарна, потому что, говорю, у меня ребенок маленький. Поэтому переживаешь свою жизнь, жизнь ребенка не можешь оставить. И очень благодарна ему за это, что он меня спас в этот день», — добавила она.

Сказать спасибо спасателям женщина пришла лично.

«Если бы не вы, сейчас бы, может быть, я здесь уже не стояла бы и не смогла бы вас поблагодарить за мое спасение», — призналась Савельева.

Здание, по словам спасателя, имело нестандартную планировку. Оптимизация пространства едва не стоила людям жизни.

«Не знаешь, куда ты идешь, вот чисто на крик. Поэтому, как сказать, по уставу положено идти вдоль капитальных стен, а это надо все простукивать, как правило, ломом проверяем, ну чтобы где-то самим не провалиться», — объяснил начальник караула пожарной части № 7 ГУ МЧС России по Московской области Николай Кидяшов.

Что мешает спасателям тушить пожар

Ведущий «Страны советов» побывал на учениях МЧС и облачился в 30-килограммовый спецкостюм. Он проверил на себе, насколько сложно работать с такой прибавкой в весе.

Боевая одежда пожарного состоит из трех слоев. Верхний защищает от механических воздействий, следующий создает теплоизоляцию, а последний отводит влагу. Спецформа защищает спасателя от опасных и вредных факторов при тушении огня.

«Здесь есть вот такие ремни, где вы делаете движение, как подбрасываете, и вот эти ремни подтягиваете. Обязательно поясной ремень, который надо отрегулировать по размеру. Это чтобы, когда вы двигались, он с вами был как единое целое», — показал начальник пожарной части № 50 ГУ МЧС России по городу Москве Артем Теребейчик .

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В таком, весьма неудобном снаряжении, пожарные тренируются в теплодымокамере.

«Я был в теплодымокамере буквально 5 минут. Уже со второй минуты я понял, насколько это тяжело. Если представить, что в этой форме, в этих условиях, в этой экипировке еще нужно спасать человека, ответственно могу сказать, что это служба и опасна, и трудна», — поделился впечатлениями ведущий Роман Перелыгин.

Бывает, что интернет-пользователи пишут едкие отзывы о работе МЧС — мол, пожарные часто приезжают без воды. На самом деле это миф.

«В этом автомобиле всего 2 000 литров воды. На квартиру, если где-то первый-второй этаж, достаточно, хватает. А там, если совсем многоэтажность, здесь повышается давление. Получается, идет потеря воды, естественно, на этажность. То бишь, нам нужен именно подпитывающий водоисточник. Приезжаешь, во дворах все заставлено автомобилями, к подъезду очень тяжело подъехать. И гидранты, которые находятся у нас под землей, заставлены автомобилями», — объяснил водитель 7 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Московской области Александр Когтев.

Несмотря на то, что возле каждого жилого комплекса есть платные стоянки и гаражные комплексы, люди экономят и паркуются бесплатно возле дома. А ведь жизнь и имущество гораздо дороже, чем пара тысяч рублей в месяц.

Но есть и те, кто помогает пожарным. Хоть до прибытия МЧС сотрудники рекомендуют не геройствовать, мало кто может оставаться безучастным, когда близкие в беде. Не смог и школьник Арсений из Орловской области.

«Я в тот день все делал как-то… Просто делал, не думал больше. Сестру Есению на руки взял, брата. Вывел. Они говорят: „Что случилось?“. Я говорю: „Все хорошо“. Отвел их к соседке», — рассказал он.

Самые частые причины пожаров

Уже за этот год в России спасатели потушили более 320 тысяч пожаров. Ежегодно около 80% пожаров происходят в жилых зданиях. Большее их количество приходится на зимний период, когда увеличивается нагрузка на электросети.

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Основными причинами возгораний становятся неосторожность в обращении с огнем и проблемы с проводкой. Часто причиной трагедии становится курение в нетрезвом состоянии.

«Причины пожаров разные — от короткого замыкания до банальной халатности и несоблюдения правил пожарной безопасности», — сказал начальник Подольского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Тихонов.

Большой пожар — это высокая температура и практически нулевая видимость. В огне и дыме могут пострадать и домашние животные. Спасатели советуют не оставлять питомцев наедине с источниками огня и включенными электрическими приборами. Так, в Северодонецке причиной пожара стал обогреватель. Котенка и собаку удалось вернуть к жизни с помощью кислородной маски и массажа.

Поэтому важно быть бдительными: не оставлять без присмотра включенные электроприборы и вынимать зарядные устройства из розеток. А если пожар уже начался — сразу звонить в службу спасения по телефону 112.