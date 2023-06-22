Через 20 минут будет поздно: что обязательно нужно сделать при пожаре на даче

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Летний дачный сезон связан с повышенным риском возгорания. Уберечь от пожара помогает соблюдение некоторых простых рекомендаций.

Пожар на даче опасен тем, что не все обладатели загородной недвижимости имеют возможность постоянно там находиться, поэтому возгорание бывает трудно сразу обнаружить. В жаркое лето при тушении счет может идти на минуты, так как засушливая погода приводит к быстрому увеличению площади огня.

Усложняет задачу пожарным и затрудненный доступ к приусадебным территориям, так как технике зачастую трудно подъехать к дачам из-за узких или разбитых дорог.

Частые причины возгорания на даче

Огонь — страшная разрушающая стихия, не жалеющая ничего на своем пути. Жарким летом риск возгораний увеличивается.

Чтобы избежать пожара, важно помнить о его главные причинах:

Неосторожное обращение с огнем. Брошенные окурки, непотушенные костры, установленные в неположенных местах мангалы или бочки для мусора, — все это чаще приводит к возгораниям на даче. Неисправности в печном и газовом отоплении. Языки пламени часто проникают через трещины и открытые дверцы топок. Другими источниками возгорания являются ошибки при оборудовании дымоходов и установке газовых баллонов. Поломка электроприборов. Источниками возгорания в таком случае часто становятся маломощные генераторы, китайские «пилоты» и обогреватели, а также старая или слабая проводка. Природные факторы. Нельзя исключать и естественных причин появления огня. В летнюю жару пожар может возникнуть из-за скошенной и оставленной на солнцепеке травы или сена. Другим частым случаем бывает, когда в крышу или близ стоящее к дому дерево попадает молния.

Что делать при пожаре на даче

Огонь при сухой погоде быстро набирает силу. После того как он охватывает помещение изнутри, температура в здании поднимается до невероятных показателей — 200-250 градусов по Цельсию. В таком случае высока вероятность обрушения постройки.

Насколько долго продержится здание при пожаре, зависит от материала, из которого сделаны стены и перекрытия. Если дом деревянный, то сгореть до тла он может всего за 20 минут. Устойчивее к огню каменные и кирпичные постройки. Они могут уцелеть, даже если все внутри выгорит.

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Существует особый порядок действий при пожаре. При обнаружении возгорания рекомендуется:

отключить электроэнергию;

эвакуировать членов семьи, которые не смогут оказать помощь в тушении;

увести в безопасное место домашних животных;

закрыть наружные окна, двери и вентиляционные отверстия;

позвонить в пожарную охрану, назвав адрес пожара, очаг его возникновения и свою фамилию;

оповестить соседей и, если пожар не угрожает жизни, начать тушить его подручными средствами до приезда пожарных.

Важно помнить основные номера, по которым нужно звонить при пожаре:

01, если звонок совершается со стационарного телефона;

101 или 112, когда под рукой есть только мобильный.

Если возгорание произошло на соседнем участке, но уже близко подобралось к дому или сараю, необходимо:

наполнить водой ведра, бочки и другие емкости, приготовить мокрые тряпки, чтобы гасить угли или небольшое пламя;

заранее полить крышу и стены водой из шланга или ведрами;

постоянно осматривать территорию двора, чтобы не допустить перехода пламени на участок.

Эти знания позволят избежать дальнейшего распространения пожара и спасти собственную недвижимость.

Как обезопасить себя от пожара на даче

Оградить себя от опасности пожаров можно еще на этапе покупки недвижимости. При приобретении загородного дома важно учитывать планировку участка (для безопасности все строения должны находиться на расстоянии не менее 10-15 метров друг от друга) и проверить наличие документа на ввод дома в эксплуатацию. Техпаспорт строения поможет убедиться, что работы в нем выполнены согласно установленным противопожарным нормам.

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Если дача уже имеется, то, чтобы избежать пожаров, нужно:

Не делать перепланировку участка, а если возвести новую постройку все же необходимо, нужно обязательно соблюдать безопасное расстояние между зданиями. Так будет легче локализовать пожар на даче, чтобы не допустить возгорания других субъектов. Разместить бочки с водой у каждого дачного строения. Так будет проще тушить возгорание на ранних этапах. Косить сухую траву на участке. Если надо сжечь ее, то стоит это делать в печи или бочке. Ни в коем случае нельзя разжигать костры в засушливое лето, особенно с применением горючих жидкостей. Избавляться от мусора, промасленной ветоши, тряпок, пропитанной топливом. Также нельзя оставлять на открытых залитых солнцем местах бутылки и другие стеклянные предметы, так как они могут сработать как лупа. Обработать деревянные детали противопожарным составом. Деревянные постройки и заборы нужно обрабатывать специальными средствами. Привести в порядок проводку и не использовать самодельные обогревательные приборы.

Желательно установить на даче противопожарную сигнализацию и запастись огнетушителем. Также нужно почаще бывать на дачном участке и обменяться с соседями номерами телефонов, чтобы они могли позвонить в случае непредвиденных обстоятельств.