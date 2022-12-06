Как выбрать умную розетку от пожаров и что нужно знать об устройстве

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Умные розетки способны предотвратить возгорание в доме, однако их установка может доставить немало хлопот.

Технологии «Умный дом» существуют на рынке не первый день. Многие жильцы пользуются смарт-устройствами, осуществляющими автоматизированное управление светом, отоплением, вентиляцией, бытовой электроникой, кондиционированием и безопасностью. Неудивительно, что умные розетки стали пользоваться все большим спросом, поскольку способны предотвратить возгорание и распространение огня в помещении.

Но так ли это на самом деле, или это очередная маркетинговая уловка? Чем именно современный гаджет отличается от обычной розетки и как выбрать лучший вариант?

Правда ли, смарт-розетки лучше экономят электроэнергию и отвечают всем критериям пожарной безопасности, выяснила «Самая полезная программа».

Чем отличается умная розетка от обычной

Принцип работы смарт-розетки заключается в способности включаться и выключаться автоматически по команде владельца, поступающей со смартфона, планшета или иного гаджета. В нее встроены датчики дыма, утечки газа, протечки, движения и открытия. Всех этих функций стандартная розетка лишена.

«По большому счету она состоит из какого-нибудь реле времени, контролера „включение и выключение“ и блока передачи данных, то есть приемника-передатчика», — пояснил электрик Василий Прозоровский в эфире «Самой полезной программы».

Плюсы умной розетки:

Легкость установки;

Простота управления;

Наличие бюджетных моделей;

Дистанционное управление;

Настройка микроклимата в доме;

Контроль расхода электроэнергии.

Функционал подобных смарт-розеток довольно широк: они поддерживают работу бытовых электроприборов, освещения, перезагрузку техники с программным обеспечением, поливку сада или огорода, а также систему отопления на основе электрической энергии и вентиляционное оборудование. Тем не менее, у них есть свои недостатки.

Минусы умной розетки:

Бюджетные экземпляры способны обнаружить только один прибор;

Розетка может «конфликтовать» со smart-устройствами других производителей;

Может понадобиться выравнивание электронапряжения;

Без Wi-Fi розетка не работает;

Дешевые устройства сами потребляют много энергии.

Умные розетки бывают наружные (портативные) и стационарные (вмонтированные в стену).

Встраиваемые экземпляры представляют собой прямоугольный блок. С лицевой части у них есть две пары разъемов под разные виды вилок, а с тыльной — зажимы для крепления. Они подключаются к системе внутреннего энергоснабжения квартиры.

Портативные розетки, напротив, не требуют специального монтажа. У них тыльная сторона оснащена двумя стержневыми контактами, как у привычной вилки для розетки. Их подключают к обычной розетке, а затем им задают необходимые параметры.

Кроме того, они различаются по управлению: с помощью радиосигнала, SMS-сообщений или Wi-Fi. Последний вариант является самым удобным.

Как выбрать умную розетку

Чтобы определить, действительно ли умные розетки работают так, как уверяют производители, «Самая полезная программа» провела эксперимент. Для этого специально отобрали три модели за тысячу, две тысячи и три тысячи рублей. Их протестировал электрик Василий Прозоровский.

Первый и второй образцы сделаны в виде съемных адаптеров. Их установка не займет много времени. Достаточно подключить их к обычной розетке.

«Дело в том, что первые две розетки — это части экосистемы. Кстати, это обусловлено их низкой ценой. Когда вы покупаете такие устройства, придется „подписываться“ под нее. То есть каждый следующий гаджет будет стоить недорого, но покупать их нужно много. Такая вот маленькая маркетинговая замануха», — объяснил эксперт.

Образец за три тысячи рублей выглядит как обычная накладная розетка. Здесь придется повозиться с монтажом. Зато у устройства есть влагозащитный корпус. Его можно поставить на улице или, например, в бане.

«Вот эта розетка — не часть экосистемы. У нее собственное приложение, собственное управление», — подчеркнул Прозоровский.

Перед началом работы любую умную розетку нужно настроить и подключить к мобильному приложению. Со вторым и третьим образцами проблем не возникло: на настройку ушло буквально пару минут. А вот с розеткой за тысячу рублей эксперт проводился целых три часа.

«Мы пробовали пять телефонов и три разных операционных системы — безрезультатно. Девиантный экземпляр», — заключил мастер-электрик.

Когда все три розетки готовы к работе, пришло время испытать в действии. Производители уверяют, что эти гаджеты помогают прилично экономить на электричестве за счет того, что вовремя отключают все приборы от сети. В то же время они умалчивают, что сами смарт-розетки также потребляют электроэнергию.

«При покупке важно проверить, сколько сама по себе эта умная розетка потребляет электроэнергии. Дело в том, что любой прибор, воткнутый в розетку, автоматически является потребителем», — пояснил Прозоровский.

При тестировании устройств следует зафиксировать, сколько каждая модель потребляет от сети напрямую. Для этого подключаемся к мощному потребителю — плите, мощность которой достигает 2 кВт. Это будет достаточно серьезным испытанием для розеток, которая рассчитаны на 3,5 кВт.

В итоге самым энергозатратным оказался образец за тысячу рублей. При подключении через розетку потребление электроэнергии увеличилось на 52 Вт.

«Разница потребления с умной разведкой и без нее, ну, как видим, достаточно серьезная. То есть практически треть», — прокомментировал результат эксперт.

Самая дорогая модель оказалась чуть экономичнее. Разницы в потреблении электричества с умной розетки и без нее всего 10 Вт. Однако лидером испытания стала розетка за две тысячи рублей: прибор вообще не зафиксировал дополнительной нагрузки. Это означает, что она сама по себе потребляет ничтожно мало электроэнергии.

Следующий этап — проверка на способность предотвратить пожар. Производители уверяют, что умные розетки способны дистанционно из любой точки мира после получения сигнала отключить электроприборы. Для проверки вместо оставленного утюга была выбрана работающая лампа. После команды со смартфона она должна включиться и выключиться. К счастью, с этим заданием справились все три модели.

«Я управляю ими точно также, как если бы я стоял рядом и щелкал выключателем», — оценил мастер-электрик.

Еще одна полезная функция, заявленная в описании устройства, это — таймер. С его помощью можно включить, например, мультиварку, выезжая с работы, и дома будет ждать уже горячий обед. Особенно оценят это преимущество дачники, которые смогут настроить строго по графику систему полива садового участка.

Первый образец за тысячу рублей провалил испытание.

«Установить таймер на первую розетку не получилось, поскольку она является частью экосистемы, где центр — это голосовой помощник. То есть единственный способ договориться с нейросетью — с помощью голосовых команд. Установка таймера в принципе не предусмотрена в приложении», — объяснил Прозоровский.

А вот установить таймер на смарт-розетку за две тысячи рублей удалось без проблем. Лампа включилась в заданное время и погасла ровно через минуту. Аналогично сработал таймер и на третьем устройстве. Правда, для его настройки пришлось прилично повозиться.

«Сразу могу сказать интерфейс ужасный», — прокомментировал установку мастер.

Итак, по итогам испытаний, пальму первенства получает второй кандидат. Следует отметить, что смарт-розетки действительно будут полезны жителям частных домов и таунхаусов. Их следует устанавливать, как часть системы «Умный дом». В остальных случаях — это не имеет смысла.

Критерии выбора смарт-розетки:

Соответствие мощности электроприборов;

Наличие заземления, защиты от детей и автоматической перезагрузки;

Способность измерить энергопотребление подключенного прибора;

Удобство в использовании и наличие евровилки;

Наличие климат-контроля, таймера и других дополнительных функций;

Дизайн и страна-производитель.

Желательно приобретать устройство в виде адаптера, поскольку его удобно устанавливать и эксплуатировать. Самые дешевые модели эксперты покупать не рекомендуется, так как они работают с перебоями и порой не поддерживают даже базовые функции. Лучше ориентироваться на средний ценовой диапазон.