Высота имеет значение: какой забор построить на даче, чтобы не бегать по судам

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Дачники сегодня предпочитают по максимуму отгораживаться на своем участке. Но высокий забор может стать яблоком раздора с соседями. Каким должно быть ограждение, чтобы все оказались довольными?

Высокий и надежный забор — пожалуй, мечта каждого дачника. Даже при самых дружелюбных соседях россияне на своих участках привыкли отгораживаться. Это дает полное ощущение господства на личной территории. Как говорится, что хочу, то и делаю.

Но чувство меры хорошо во всем. Двухметровый забор хоть и помогает полностью дистанцироваться от окружающих, но такие конструкции «съедают» свет. Это одно из главных обстоятельств, из-за которых конструкцию могут попросить снести по просьбе соседей. Поэтому прежде чем строить баррикады на даче, для начала лучше познакомиться с правилами установки забора.

Какие законы регламентируют строительство забора на даче

На самом деле серьезных ограничений в этом вопросе для дачников нет — ни в одном федеральном законе высота забора на дачном участке не регламентируется. Нет таких норм и применительно к участкам под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Однако если для земель под ИЖС требования прописаны в некоторых региональных и муниципальных законах, то для дачников есть только рекомендации. Они прописаны в строительных нормах и правилах (30-02-97) и Своде правил (30-102-99) РФ.

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Какой может быть высота забора на даче

В соответствии с документами между садовыми земельными участками лучше делать сетчатое ограждение. При этом нежелательно, чтобы оно превышало 1,5 метра. Из других материалов возводить конструкцию тоже можно, но если соседи будут не против. Однако при строительстве глухого забора лучше уложиться по высоте в 75 сантиметров.

А вот со стороны улицы можно замахнуться и на ограду в 2,5 метра, но прежде планы нужно согласовать с председателем садоводческого товарищества.

Перечисленные правила хоть и носят рекомендательный характер, но лучше их учесть при возведении забора. Иначе есть риск нарваться на скандал с соседями. Такое может случиться, если их участок из-за чужого ограждения окажется в тени. На этом основании они даже могут потребовать снести конструкцию через суд, в рамках статьи 304 Гражданского кодекса РФ (Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения). Подобных случаев в судебной практике не мало, и не редко решение принимается в пользу истца.

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К примеру, одна из похожих историй произошла несколько лет назад в Ростовской области. Один из местных жителей возвел на своем участке забор выше двух метров, да еще из профнастила. Пока он радовался, соседи хватались за голову, ведь их территория полностью утонула в тени огромной конструкции. Вырастить нормальный урожай в таких условиях невозможно — растениям нужен свет. Мириться с ситуацией они не стали — обратились в суд и выиграли его. Причем истец пытался оспорить решение в вышестоящих инстанциях, но бесполезно: правда оказалась на стороне соседей.

Каким должно быть расстояние от дома до забора соседей

Держать дистанцию — еще одно правило хорошего тона в отношениях с соседями во всех смыслах. Так, расстояние от дома до ограждения с соседним участком должно составлять как минимум три метра.

А если речь идет о курятнике или загоне для скота, то здесь вообще желательно отдалиться от окружающих владений по максимуму, хотя бы на четыре метра. А вот при строительстве бани или сарая достаточно дистанцироваться на один метр.

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Деревья тоже могут создавать дискомфорт тем, кто находится на смежных территориях. Во-первых, от них идет дополнительная тень, да и безопасность оставляет желать лучшего. Поэтому три метра между чужим ограждением и, к примеру, огромной яблоней — идеальный минимум; два — если дерево низкорослое и один — если это кустарники.

Из каких материалов должен быть сделан забор

Самым прочным считается ограждение из профнастила — материал хорошо выдерживает самые серьезные капризы погоды. Но вот с вентиляцией у него беда, — ее просто нет. Более того, такой забор, особенно высокий, создает массивную тень.

С сеткой-рабицей по этой части проблем не возникнет, да и вьющиеся растения этот материал оценят. По деньгам это тоже обойдется бюджетно. Однако смотрится такой забор достаточно просто, лучше его устанавливать на границе с соседями, а со стороны улицы выбрать более солидный вариант.

У деревянной конструкции главный плюс — в экологичности, но большой минус — в уходе. А вот металлический штакетник станет такому ограждению хорошей альтернативой: от ветра защищает отлично и служит верой и правдой.

Из прочих вариантов — кованые, кирпичные, бетонные и заборы. За такими — как за каменной стеной, но стоят они целое состояние. Поэтому лучше выбирать варианты на свой кошелек, но не забывать про вкус и особенности ландшафта.