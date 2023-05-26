Неудача на даче: чем можно заразиться при работе в огороде

Иммунолог Андреев: через почву в огороде можно заразиться столбняком и мышиной лихорадкой

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Иммунолог Александр Андреев рассказал, как ухаживать за садом, чтобы потом кому-то не пришлось ухаживать за вами.

Работая в огороде, важно соблюдать меры предосторожности — это нужно для защиты от заражения инфекциями, которые передаются через почву. Об этом изданию Газета.ру заявил аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александр Андреев.

Среди рекомендаций — следование правилам гигиены, мытье рук, а также работа в перчатках. Так, на даче можно заразиться паразитарной болезнью — токсоплазмозом.

Это недомогание вызывает одноклеточный паразит, переносчиком которого выступают кошки. Однако прямой контакт с зараженным животным при этом не обязателен. Достаточно соприкоснуться с остатками кошачьих фекалий в земле или песке. Токсоплазмоз поражает центральную нервную систему человека, после чего проявляются судороги и лихорадка.

Такая инфекция способна вызывать воспаление в мышечной ткани сердца и оболочках мозга. Медик предупреждает, что при возделывании почвы есть риск заразиться мышечной лихорадкой, потому что вирус может попасть в организм не только при укусе мыши, но и через грязные руки, если в земле остались частички экскрементов грызунов.

Это заболевание представляет особую опасность для почек, его официальное название — «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом». Однако оно может спровоцировать и другие тяжелые осложнения — вплоть до кровоизлияния в мозг, заражения крови и отека легких, воспаления мышечной ткани сердца.

Также Андреев напомнил и про столбняк, возбудитель которого может попасть в землю с выделениями зараженных птиц и животных. Микроэлементы попадают в человека через царапинки, трещинки, следы от заноз.

В том случае, если ранее зараженный не был привит, вероятность летального исхода окажется критически высока. Самые опасные осложнения после инфекции — сепсис, закупорка легочной артерии, сердечная недостаточность и инфаркт.

На ранних этапах понять о заражении столбняком можно по сильным головным болям и напряжению мышц. Андреев рекомендует при обнаружении этих признаков незамедлительно обратиться к специалисту.

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