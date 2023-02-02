Инфографика: что нельзя делать на даче

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Можно ли сжигать мусор? Где строить баню? И как не устроить пожар?

Каждый уважающий себя человек в России просто обязан иметь дачу. Сейчас у людей появилось больше возможностей приобрести свое жилье. Но сначала нужно разобраться, что можно делать на своей даче, а что нельзя.

Во-первых, дома на дачных участках должны использоваться в качестве жилых помещений. Это регулируется статьей 17 ЖК РФ. Эти дома нельзя использовать под промышленные цели, офисы, медицинские или образовательные центры.

В дачных домах можно проживать в течение всего года и прописаться — но только если это жилье единственное и располагается на землях садоводства личного подсобного хозяйства индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах.

При возведении капитального жилого дома на землях СНТ имеются ограничения:

на 10 сотках дачного участка можно построить только жилье площадью 400 квадратных метров;

не больше трех этажей наземной части и не выше 20 метров;

А вот если у вас на участке имеется баня, то это опасно. Так как она является одной из самых пожароопасных построек на участке. Поэтому, она должна располагаться:

от жилого дома — не менее 8 метров;

от улицы и проезжей части — не менее 5 метров;

от колодца или скважины — не менее 12 метров;

от высоких деревьев — не менее 4 метров;

от границы участка и соседского забора — не менее 1 метра;

от других деревянных построек — не менее 15 метров;

Гараж и сельскохозяйственные постройки также нужно строить с учетом норм пожарной безопасности, ведь при нарушении правил обращения с открытым огнем и сжигания мусора можно получить штраф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России предложили изымать дачи и земельные участки за долги.