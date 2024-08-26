Сожгут квартиру и отравят владельца: почему телефоны на зарядке часто загораются

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Привычка оставлять зарядку для телефона в розетке может привести к трагическим последствиям. Как обезопасить себя и свой дом от пожара?

Многие привыкли оставлять зарядки для телефонов и других устройств в розетке, не подозревая о потенциальной опасности, которая может скрываться за этим привычным действием. А ведь безрассудное поведение нередко становится причиной страшных трагедий.

Почему обыкновенный пауэрбанк может стать бомбой замедленного действия? Как определить неисправный блок питания и предотвратить пожар? Ответы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Зарядка телефона — частая причина пожаров в жилых домах

По статистике, каждый день в России случается минимум три пожара из-за различных гаджетов — это более тысячи возгораний за год. Причиной нередко становится не только неисправность бытовых приборов, но и неправильная эксплуатация литий-ионных аккумуляторов, которые питают все современные устройства.

Не так давно страшная случайность унесла жизнь жителя Перми. От квартиры пострадавшего осталось пепелище, а самого хозяина спасти так и не удалось. И вновь виной произошедшему не поджог и не короткое замыкание.

«По предварительным данным, причина пожара в квартире — возгорание сотового телефона», — уточнила исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Пермскому краю Александра Спирина.

Вероятно, это произошло из-за неисправности аккумулятора.

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Главная проблема заключается в том, что литиевые батареи сейчас повсюду. Их устанавливают не только в телефонах и пауэрбанках, но и в электросамокатах. А ведь удобное транспортное средство также в любую минуту может превратиться в пылающий факел.

Кроме того, жертвой поломки оказываются и поклонники электронных сигарет. Так, например, 14-летний подросток из Башкирии осознал всю опасность небольшого устройства после того, как врачам пришлось по кусочкам собирать его челюсть. Испаритель задымился и взорвался у него в руках, нанеся необратимые последствия, — оскольчатый перелом, сильные ожоги на лице и шее и потерю семи зубов.

Простой житель мегаполиса Николай Васильев также практически лишился жизни из-за безобидного устройства. Хотя поначалу ничего не предвещало беды, когда мужчина зашел в подъезд, вдруг раздался взрыв.

«Инстинктивно я просто отпрыгнул в сторону. От меня отлетел какой-то предмет. Что это был за предмет, я увидел только потом. В итоге это оказался обычный пауэрбанк, который взорвался. Вылетел мой мобильный телефон, который чудом остался цел, и паспорт», — пояснил потерпевший.

Пауэрбанк испортил лишь брюки и куртку — обошлось без серьезных травм. Теперь пострадавший намерен добиваться компенсации у тех, кто продал ему взрывоопасный гаджет.

Какие опасные химикаты входят в состав современных аккумуляторов

Молодой матери Элле Гоовой повезло меньше. Очередной жертве взрывоопасной техники пришлось ремонтировать полквартиры после того, как блок питания, оставленный на зарядке, вспыхнул прямо на кровати.

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«Я малыша принесла на кровать. Раздела, он был в комбинезоне. Мы с ним поиграли и пошли пить чай на кухню. Возможно, мы накрыли комбинезоном этот пауэрбанк. Мы вышли на кухню, прошло 10 минут. Я только налила чай, и мама мне говорит: „Элл, откуда дым?“. Я выхожу в коридор и знаете, такой черный шелк стелется. Единственное, что я успела — закрыть дверь, забрать собак, ребенка, маму. Мы выбежал из квартиры», — рассказала пострадавшая.

Копоть покрыла все поверхности, включая одежду и постельное белье. Обои, натяжные потолки — все пришлось заменять и покупать новую мебель.

«Нам пришлось менять окно, потому что в предыдущем пластик выгнулся. Стекла и на окне и на двери стало желтыми. Несмотря на то, что приезжал клининг, оно, естественно, не отмылось», — отметила женщина

То, что мама с ребенком сразу покинули квартиру, возможно, спасло им жизнь. Немногие знают, но после разгерметизации батарея выделяет газы, которые смертельно опасны для человека.

«На мой взгляд, самый опасный из этих газов — это плавиковая кислота. H-фтор — сильный яд. Предельная допустимая концентрация у него очень низкая. Если вдохнуть такую штуку, можно по меньшей мере получить химические ожоги легких. А в худшем случае — понятно (летальный исход)», — объяснил заведующий лабораторией химического факультета МГУ Олег Дрожжин.

Что выводит смартфоны и зарядки из строя и приводит к возгоранию

Первопричиной возгорания аккумуляторов чаще всего становится так называемый перезаряд.

«Перезаряд — это ситуация, когда по какой-то причине мы заряжаем аккумулятор, а контролер не отрубил его в момент, когда должен был. С большой вероятностью это приводит к по меньшей мере, разгерметизации и выделению газов. В худшем случае возгоранию или даже взрыву», — рассказал Олег Дрожжин.

Для наглядности сотрудники МЧС воссоздали ситуацию, при которой происходит возгорание устройств. Аккумуляторы выкладывают на специальной металлической поверхности, обнося по периметру еще одним металлическим щитом, чтобы ограничить зону разрушений от взрывной волны. Затем сотрудники подали на устройство с неисправным контроллером ток. В результате манипуляций прибор довольно быстро начал дымиться, а вскоре и загорелся.

«Литиевые аккумуляторы имеют свойство перегреваться, взрываться и загораться. При этом выделяется огромные количества газов, которые опасны для человека. Самый простой это углекислый газ. Надышавшись его, человек может получить ожог верхних дыхательных путей», — предостерег инженер главного управления МЧС по Москве Никита Лукаткин.

К счастью, устройство не взорвалось — огонь спасатели вовремя устранили. Однако никто не застрахован от пожара. У портативных аккумуляторов и пауэрбанков срок жизни крайне невелик: от 300 до 500 циклов заряда-разряда. То есть, они прослужат максимум 2-3 года.

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Как вовремя определить неисправное устройство и избежать трагедии

Если вовремя заметить признаки неисправности гаджета, беду можно предотвратить.

«Литиевые аккумуляторы ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра на зарядке, с детьми. Нельзя кидать. Нужно постоянно их осматривать на механические повреждения», — посоветовал инженер главного управления МЧС по г. Москва Никита Лукаткин.

Если вовремя заметить признаки неисправности гаджета, беду реально предотвратить.

«Первое — это если аккумулятор на батарее вздувается. Или начинаются всякие перебои с питанием. То есть вы как будто бы зарядили аккумулятор полностью, а через час-полтора она разрядилась. Это второй звоночек, который показывает — что-то не так», — рассказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Если же телефон или пауэрбанк все-таки загорелся, следует сразу же вызвать пожарных. А еще важно запомнить несколько простых способов тушения гаджета подручными средствами.

«В обычных бытовых, домашних условиях его можно потушить. Если нет под рукой ни огнетушителя, ни других средств, в первую очередь обесточиваем и дальше засыпаем обычным стиральной порошком, песком, землей из горшка. Либо накрываем и ограничиваем доступ кислорода», — объяснил инженер главного управления МЧС по Москве Никита Лукаткин.

При выборе противного зарядного устройства лучше отдавать предпочтение товарам крупных производителей. Покупать пауэрбанки и аккумуляторы в проверенных торговых сетях или в фирменных магазинах брендов. Тогда риск нарваться на подделку значительно снизится.