Защита от пожара: как выбрать безопасные кабели для проводки в доме

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В магазинах продают множество разных кабелей и проводов. Перед покупкой нужно обращать внимание на ряд деталей, чтобы создать безопасную электросеть в доме.

Неисправная проводка становится причиной значительной части пожаров в России. Специалисты советуют обновлять электросеть каждые 20 лет, чтобы избежать печальных последствий. Но кабели могут прийти в негодность и намного раньше.

Как выбрать надежные провода? Можно ли на этом сэкономить? Почему специалисты советуют выбирать трехжильные кабели? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какие стандарты проводов чаще всего используются

По словам электрика Александра Садовникова, внешний вид изоляции может подсказать, что пришла пора заменить проводку в доме. Изменение цвета, хрупкость, появление трещин — это признаки будущих проблем.

В любом строительном магазине есть десятки вариантов кабелей и проводов. Чтобы не ошибиться с выбором, в первую очередь нужно смотреть на маркировку. Самые популярные и проверенные стандарты — ВВГ и NYM.

«Маркировка должна быть обязательно на каждом кабеле. На маркировке должно быть обязательно нанесено: завод-изготовитель, сколько жил, какое сечение, где применяется, в каком напряжении. Далее указываются ГОСТы и ТУ (технические условия — Прим. ред.)», — рассказал эксперт.

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После проверки маркировки нужно попробовать согнуть кабель в руках. Он должен быть эластичным.

На рынке можно встретить кабели с медными и алюминиевыми жилами. Последние стоят дешевле, но такие изделия специалист использовать не советует. Электрик объясняет это тем, что алюминиевый кабель имеет свойство окисляться больше, чем медь. Это может привести к нагреву и возгоранию.

Важно проверить и качество изоляции. Когда производители хотят сэкономить, делают оболочку провода из вторсырья. Этот материал впитывает влагу, а значит, сам кабель прослужит недолго.

«Есть способ это проверить. Можно снять ножом изоляцию верхнюю и внутреннюю на жилах и посмотреть в разрез. Есть там какие-то примеси или вкрапления или пустоты», — рассказал специалист.

Качественная изоляция будет однородной, без пустот и вкраплений, а еще достаточно толстой — не менее 0,6 миллиметров по ГОСТу.

В данной проверке участвуют четыре разных кабеля. Первые два образца являются плоскими: двухжильный и трехжильный по цене 37 и 55 рублей за метр соответственно. Два других — круглые. Они более универсальные, поэтому стоят чуть дороже: двухжильный — 68 рублей за метр, а трехжильный — 73.

Плоские кабели соответствуют стандарту ВВГ, а круглые образцы вызвали вопросы. Оказывается, что это не NYM-провода, а аналоги с очень похожим названием. На нем написаны три буквы: N, U, M. Это не совсем правильный стандарт. Не подделка, а немного другой тип со своими особенностями.

Какие кабели отличаются большей гибкостью

В данном испытании исследователи проверяют кабель на гибкость. Ведь нередко провода приходится изгибать во время монтажа. Для этого нужна хорошая эластичность. Первый образец укладывают змейкой на специальном стенде. А чтобы усилить нагрузку, кабель прокручивают между гвоздей.

«Кабель себя повел хорошо, учитывая то, что мы его перегнули больше, чем это необходимо. Никаких заломов, никаких растяжений на кабеле нет», — подчеркнул эксперт.

Такую же процедуру проходят и остальные экземпляры. Заломов, а тем более трещин на внешней изоляции нет. Изделия быстро восстанавливают форму.

Как кабели переносят механическое воздействие

Для следующих экспериментов к каждому образцу подсоединяют вилку и розетку.

С помощью кабеля включают телевизор в сеть и вооружаются молотком. Исследователи бьют по проводу, чтобы понять, не повлияет ли удар на прочность соединения. Удивительно, но все образцы проходят экстремальное испытание на отлично. Сигнал поступает прерывно, а провода даже не деформируются.

Какие кабели лучше проводят ток

Обычный электрочайник поможет узнать, как хорошо кабели проводят ток. Прибор подключают с определенным количеством холодной воды и смотрят, за какое время закипит чайник в случае с каждым образцом.

Второй, третий и четвертый экземпляры показывают примерно одинаковый результат. Чайник закипает чуть больше, чем через две с половиной минуты. А быстрее всего нагревает воду плоский двухжильный провод — 2 минуты 22 секунды. Стоит он всего 37 рублей, но эксперт считает: медное жило в нем самое качественное.

«В данном случае цена может быть не решающим фактором в выборе кабеля. Покупать их можно в разных местах. Тут может быть коммерческая наценка и все. А сам кабель показал себя, получается, лучше, чем остальные образцы», — отметил электрик.

Какие провода выдерживают высокую нагрузку

Как уверяют производители имеющихся проводов, все изделия выдерживают нагрузку чуть больше четырех киловатт. Сразу несколько приборов подключают к сети: электрическую плиту, чайник и шлифовальную машинку. В сумме они дают 4,1 киловатта.

Сначала проверку проходит дешевый двухжильный провод. Спустя минуту все приборы выключаются. Но эксперт уверяет: кабель здесь ни при чем. Просто на сетевом фильтре сработала защита от перенапряжения. А вот сам провод справляется — не нагревается и выдерживает максимальную нагрузку. Точно так же испытание проходит и с другими образцами.

Эксперименты показывают: найти на прилавках качественные провода не так уж и сложно. Главное, перед покупкой проверить маркировку и гибкость изделия. Эксперт рекомендует выбирать трехжильные кабели. С их помощью можно сразу делать заземление, а значит, проводка будет более безопасной.