Опасность на дне: какие вредные вещества может «добавить» чайник в кружку кофе

Ученый Фараонов: отличить качественный чайник от подделки можно по запаху

Фото, видео: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska; 5-tv.ru

Чайник — необходимая вещь на каждой кухне, поэтому некоторые производители используют дешевые материалы, но такие приборы опасны. Есть несколько важных параметров, которые надо учитывать при покупке.

Стирол и формальдегид — эти ядовитые вещества могут оказаться в кружке с кофе или чаем каждого. Для этого достаточно просто вскипятить воду в некачественном электрочайнике.

Эксперты уверяют: почти каждый третий прибор выделяет вредные элементы во время работы. Как выбрать надежный и безопасный чайник, узнала «Самая полезная программа».

Какой чайник экономнее расходует энергию

Самыми популярными и доступными по цене являются пластиковые электрические чайники. Наиболее ходовые модели среди них — это образцы объемом от полутора до двух литров и мощностью от 1800 до 2000 кВт. Чем выше мощность чайника, тем быстрее закипит вода.

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«С этим параметром перебарщивать нельзя. Прибор мощнее 3 кВт домашняя проводка может не выдержать», — рассказал электрик Василий Прозоровский.

Разброс в цене невелик, но даже при такой стоимости качество воды может отличаться в несколько раз. Чтобы определить, какое устройство работает лучше, взяли три образца стоимостью 1000, 2000 и 3000 рублей объемом в 1,7 литра.

«У них одинаковый объем. Я подозреваю, что нагревательные элементы у них тоже одинаковые и, может быть, сделаны даже на одном заводе», — поделился специалист.

В качестве контрольного образца взяли чайник из нержавеющего металла для газовой плиты. Он стоит всего 800 рублей, при этом его объем в 1,5 раза больше, чем у электрического.

«Понятно, что они все вскипетят воду, если они исправны, но нам интересны два момента: за сколько времени и во что нам обойдется литр кипятка. В трех случаях это будет электричество, в четвертом это будет газ», — пояснил ход эксперимента электрик.

В каждый чайник залили один литр воды. Электрические подключили через вольтметры и засекли время закипания. Быстрее всех нагрел воду чайник за две тысячи рублей. Его результат составил три минуты 55 секунд. Через семь секунд выключился дорогой образец, а дешевый проработал на 21 секунду дольше.

«Каждый чайник показал разную скорость закипания. Это зависит от конструкции, от устройства», — прокомментировал эксперт.

Дольше всех грелся чайник на газовой плите. Его результат оказался равен целым шести минутам.

Исследователи решили выяснить, в какую сумму обошлось вскипятить воду. У всех электрических моделей энергозатраты оказались одинаковыми — 110 Ватт.

«В среднем, получается где-то около пяти рублей за киловатт в час», — отметил электрик.

Однако кубометр газа стоит в среднем чуть меньше восьми рублей. Во время теста было потрачено семь тысячных кубометра. Получается, литр кипяченой воды обошелся всего в шесть копеек. Это в девять раз дешевле, чем электричество. Кипятил воду газовый чайник долго, но денег сэкономил гораздо больше.

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Противопожарная безопасность чайника

У обычного чайника есть и еще одно важное преимущество: он не перегорит и не замкнет проводку. Могут ли электрические образцы, использованные в эксперименте, стать причиной пожара в доме?

«Все производители <…> клянутся, что если чайник пустой, то предохранитель, там простое тепловое реле стоит, обязательно отработает и его выключит», — отметил эксперт.

Для опыта чайники подключили к электричеству. Все образцы успешно прошли испытание. Как только остатки воды испарились, они тут же выключились.

«Самый главный результат, что все участники живы, окружающие не пострадали, проводка цела и <…> провода не нагрелись», — подытожил ход опыта Прозоровский.

Но бывает, что тепловое реле перегорело или кнопку выключения заклинило. В этом случае возможен пожар. Однако в ходе опыта модели продемонстрировали свою безопасность. Возгорания не произошло. На всех трех чайниках сработала защита от перегрева.

Насколько кипяченая вода из чайников безопасна

В ходе последнего испытания выяснили насколько вода в чайниках безопасна. Для этого ее вскипятили и отправили в лабораторию. Результат порадовал.

«На наше счастье, на счастье потребителя формальдегид не выявлен ни в одной из проб», — отметил руководитель испытательного центра питьевой воды Алексей Фараонов.

Стирол в пробах лаборанты тоже не обнаружили. Но не все чайники оказались одинаково безопасны. Лучшими эксперты назвали дорогие образцы. Их пластик вообще не выделяет вредных веществ. Чуть хуже показатели у чайника из нержавеющего металла.

«Атомный спектрометр зафиксировал свинец в металлическом чайнике. Он не превышает ПДК (предельно допустимую концентрацию. — Прим. ред.) по СанПиНу. Но тем не менее он есть», — огласил результаты анализов специалист.

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Хуже всех себя повел дешевого электрочайник. Исследования показали, что он выделяет в воду органические соединения. И даже после нескольких кипячений в образце остался сильный неприятный запах.

«Пластик явно нехороший. Природа запахов в чайнике чаще всего либо из-за красителей либо из-за специальных добавок, которые добавляют также производитель чайника, чтобы увеличить его срок эксплуатации. Чайник абсолютно неприемлем к покупке», — заключил руководитель лаборатории.

Эксперименты показали: электрические чайники экономят время, а классические — деньги. Но покупать бюджетные модели в обоих случаях опасно. Их производители часто используют самые дешевые материалы. Из-за этого в кипяченой воде могут появляться вредные примеси.