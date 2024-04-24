Чтобы не взорвался: как вернуть к жизни перегретый телефон или ноутбук

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto

Чистка от пыли имеет большое значение для продления срока службы техники. Справиться с загрязнениями проще, чем может показаться.

Из системного блока валит дым. Так бывает, если компьютер слишком перегревается. Ситуация опасная, может начаться пожар. А виной всему обычная пыль, которая скапливается внутри электроники. По этой же причине может выйти из строя и дорогостоящий мобильный телефон.

Что такое воздуходувка? Какие параметры важны при выборе данного прибора? Может ли это устройство прочистить труднодоступные места? Ответц на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как проще всего почистить телефон или ноутбук

Чтобы избежать неприятностей и продлить жизнь технике, ее нужно регулярно чистить. Проще всего делать это с помощью ручного компрессора, так называемой воздуходувки.

«Воздуходувка — это устройство, которое генерирует поток сжатого воздуха для того, чтобы его использовать в целях очистки какого-либо труднодоступного места», — объяснил специалист по ремонту мобильных телефонов Дмитрий Родимов.

Портативная воздуходувка пригодится не только для того, чтобы почистить технику и электронику. Такой компрессор поможет убрать мусор в машине, избавиться от пыли в дальних уголках дома и даже привести в порядок мягкую мебель.

По каким параметрам выбирать воздуходувку

По словам эксперта, самый важный параметр таких устройств — мощность выдува. От него зависит сила потока воздуха. Для бытовых задач подойдет воздуходувка мощностью 90-100 ватт. Такой компрессор уберет загрязнение и при этом не навредит технике.

«Следующий параметр выбора воздуходувки — это источник питания. Источники питания бывают трех видов: обычные солевые батарейки, работа от сети и встроенный аккумулятор. Самый популярный источник питания — это аккумуляторный, потому что он дает нам портативность. Мы можем с собой брать его куда угодно и подзаряжать, когда он разрядился. Например, от сети либо беспроводными зарядными устройствами», — рассказал Родимов.

Как раз такие аккумуляторные воздуходувки и предстоит протестировать. Заодно можно выяснить, сколько должен стоить качественный инструмент: 2000, 3000 или, может быть, 5000 рублей? С виду все три образца очень похожи, напоминают обычный фен. В комплекте с каждым идет целый набор насадок.

«Чем больше насадок, тем больше способов использования воздуходувки мы имеем для труднодоступных мест», — подчеркнул специалист.

Работу в дальних углах системного блока и нишах автомобиля облегчит встроенный фонарик. Он есть у первого и второго образцов. Еще одна полезная функция — индикатор аккумулятора, с помощью которого можно следить за уровнем заряда батареи. Такой цифровой экран есть только у инструментов за 3000 и 5000 рублей. Но это все дополнительные преимущества. А что насчет основных характеристик?

В первую очередь надо оценить мощность воздуходувок. Сможет ли каждая из них надуть шарик за 30 секунд? У первого и второго компрессоров не получается выполнить это задание. И это при мощности в 100 ватт. Похоже, производители схитрили и завысили показатели. Дорогой образец выполняет задачу: шарик лопнул.

Но если верить заявленным характеристикам, мощность третьего образца меньше, чем у предыдущих. Всего 90 ватт. А результат лучше. Но почему? И повлияет ли это на качество уборки? Нужно провести дополнительные проверки.

Для следующего эксперимента заранее испачкали вентиляционные решетки. А теперь пробуют очистить их от пыли и грязи. Задача не из легких, а потому и результат не идеальный. Жировые пятна полностью убрать не удается. Но с сухим мусором все образцы справляются.

«Глобально лучше всего себя показала, я считаю, воздуходувка, которая самая дорогая. Уборка прошла не только быстрее, но еще и эффективнее. То есть верх у нас там, где нет загрязнений жировых, он весь чистый», — высказался эксперт.

Могут ли воздуходувки прочистить труднодоступные места

Во время прогулки можно запросто уронить мобильный телефон на землю. Песок легко забьет динамики и, самое главное, отверстие для зарядки. Обычно эта проблема решается так: потряс телефон, продул насколько смог, и пошел дальше.

Но как раз мелкие частички того же песка останутся во всех разъемах, и уже контакт будет не настолько эффективным и сильным. Надо попробовать с помощью воздуходувки от этого всего дела избавиться.

На этот раз все три компрессора показывают хороший результат. Даже через увеличительное стекло не удается найти на смартфонах ни одной песчинки. Но быстрее всех с работой опять справляется третий образец. Выходит, все дело в реальной мощности, на что нужно обращать внимание при покупке. А для этого можно вооружиться шариком и пойти в магазин. Если воздуходувка сможет его надуть, то это хороший образец.

Но выбрать качественный компрессор — полдела. Не следует забывать чистить технику регулярно, как минимум раз в полгода.