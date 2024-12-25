Новый год с огоньком: где в квартире категорически нельзя вешать гирлянду

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При выборе электрических гирлянд важно учитывать не только их привлекательность, но и безопасность. Но даже если украшение не вызывает опасений, лучше не вешать его в потенциально опасных точках.

Новогоднее украшение балкона гирляндами на первый взгляд кажется безобидной и даже радостной затеей. Однако на самом деле они могут представлять собой серьезную угрозу для безопасности. Особенно в условиях зимней погоды, когда снег и лед становятся частыми спутниками, электрические гирлянды могут легко стать причиной короткого замыкания или возникновения пожара.

Новогоднее украшение или смертельная опасность? Почему гирлянда на балконе — плохая идея? И какие беды приносят праздничные украшения домашним питомцам, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Почему новогодние гирлянды «устраивают» пожар

Молниеносно из сверкающей красавицы новогодняя ель превращается в пылающий факел. Несколько секунд — и полыхает вся квартира. В прошлом году пожарные не успели спасти из огня двух маленьких детей в самом центре Москвы.

Чудом обошлось без жертв в магазине стройматериалов в Северной столице. Но пылающий огонь уничтожил больше 50-ти квадратов торговой площади. Причина все та же: сверкающая новогодняя продукция.

«Эта гирлянда была изъята с места пожара. Судя по термическим повреждениям в данном месте, здесь произошло короткое замыкание с последующим горением», — поделился старший дознаватель 2-го Регионального отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по г. Москве Александр Пастухов.

Эксперты отмечают: безобидные на вид гирлянды все чаще приводят к порче имущества и гибели людей. Основная причина — их низкое качество. Отправились в рейд по новогодним рынкам, чтобы выяснить масштабы бедствия и увидеть, что продают под видом ярких украшений.

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На вопрос о наличии сертификатов продавец одной из точек ответил, что они находятся в свободном доступе, но в магазине надлежащих документов нет.

«Нет. Какие там сертификаты?! Можно сертификаты найти без проблем! Но там будет написано куча артикулов, штук 100!» — сказал продавец.

В ходе рейда по рынкам узнали, что таких потенциально опасных изделий очень много. Первый продавец, четвертый, пятый. Сертификатов ни у кого не оказалось.

«Сертификаты так отдельно не выдают. Вы либо заказываете, либо Вы к ним на сайт залезьте и там, соответственно, сертификаты прям в живую выложены», — отметил продавец рынка.

Однако риск нарваться на некачественный товар велик и в крупных супермаркетах. Специалисты советуют покупать светодиодные изделия в уже проверенных торговых точках. И выбирать гирлянду так же тщательно, как микроволновку или чайник. Ведь в конечном итоге излишняя внимательность спасет не только новогодний праздник, но и жизнь.

Как выбрать безопасную и качественную гирлянду

Как не нарваться на подделку. при покупке гирлянд? Важная информация должна содержаться на самой упаковке.

«Все сведения должны быть о производителе, вплоть до адреса и телефона. И должна быть обязательно этикетка на русском языке», — перечислила эксперт Роскачества Наталья Филатова.

Далее инструкция в коробке. Здесь, как правило, прописаны самые важные характеристики товара.

Технические характеристики, которые должны быть указаны в инструкции к каждой гирлянде:

номинальное напряжение;

мощность;

тип питания;

рабочая температура;

степень защиты;

материал и длина провода;

количество лампочек;

расстояние между светодиодами и цвет свечения.

Не нужно стесняться требовать сертификаты. Это главный гарант, что гирлянды сделаны не в ближайшей подворотне. Микротрещины на изоляции, хлипкий штепсель и изломанные провода рано или поздно приводят к возгоранию.

Показали, как выглядит, казалось бы, новая гирлянда, которая продавалась в неположенном месте и не имеет маркировки и сертификации.

«Мы видим его неработоспособность. Это концевые отжиги возле непосредственно осветительной части, возле светодиода», — продемонстрировал Александр Пастухов.

Как ни странно, подозрительное изделие засветилось. Но это ненадолго, говорят специалисты.

«Вот режим постоянного освещения включен, а некоторые светодиоды не горят. Это уже показывает, что одна из линий отсутствует напряжение, то есть она перебита. Если мы будем эксплуатировать такую гирлянду, это заведомо приведет к печальным последствиям в виде пожара», — добавил он.

Почему опасно украшать елку гирляндой

Элементы гирлянды не должны соприкасаться с мишурой. Фольга металлизирована и может запросто замкнуть проводку. Но это не единственная опасность. Москвичке Елене Пряшниковой пришлось отказаться от дождика и подобных ему украшений. После того, как едва не погиб ее питомец Сэмми.

«Украшала елку и, соответственно, в какой-то момент заметила, что у него изо рта торчит дождик. Я начала его вытаскивать. Он был очень длинный», — рассказала Елена Пряшникова.

Кот Елены отделался испугом. Хотя ветеринары знают и более печальные финалы. Особенно когда питомцы перегрызают провода или откусывают лампочки.

«Все эти нарядные истории в принципе опасны для пациентов. Может прорезать кишечник и вызвать просто прободение кишечника, перфорацию, перитонит», — прокомментировала главный врач ветеринарной клиники Мария Шилина.

В таких случаях могут пострадать и другие домочадцы. Поврежденная гирлянда полностью сжигает живую ель за две минуты. Искусственную — в три раза быстрее. А далее огонь стремительно уничтожает интерьер и шансы на спасение.

Почему нельзя вешать гирлянды на балконе

Иногда гореть, а не сиять гирлянды начинают от неправильной эксплуатации. Во многих домах и квартирах изделия работают сутками, остаются без присмотра и подвергаются высокой влажности. К примеру, висят на открытом балконе.

«Те гирлянды, которые мы используем дома, использовать на улице нельзя. Если вы видите IP-20 — это гирлянда, которая предназначена для использования в доме. Если 44, то можно уже украсить окошко на улице, но под навесом. Если 65-67 защиты, то это уже такие гирлянды, которые имеют серьезную изоляцию, и влага не попадет», — рассказала эксперт Роскачества Наталья Филатова.

Постоянно работающие гирлянды не только пожароопасны, но и вредны для здоровья. Врачи рекомендуют обязательно выключать их на ночь. Цветные огоньки подавляют выработку мелатонина — гормона сна, из-за чего тело не расслабляется. А хроническое недосыпание может привести к проблемам с сердцем, диабету и даже раку.