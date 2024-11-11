Голливудский мастодонт и любитель молоденьких девушек: Леонардо Ди Каприо празднует 50-летие

Фото: Reuters/Carlo Allegri

Любимца мирового кино называют идеальным актером, но при этом совершенно скучным человеком. Чего он успел добиться за полвека, а какие вершины пока остались непокоренными?

Звезде Голливуда, оскароносцу, дамскому угоднику и экоактивисту Леонардо Ди Каприо исполняется 50 лет. На счету актера практически 80 ролей и 70 проектов. За свою карьеру Лео получил множество наград — неудивительно, ведь на экранах он блистает уже 33 года.

Однако как и любому титану американского кинематографа, избежать скандалов Ди Каприо не удалось. Любовь к молодым моделям, присутствие на белых вечеринках скандального продюсера P. Diddy и свидетельство в деле по отмыванию денег подпортили репутацию имениннику.

Бедное детство и необъятные амбиции Ди Каприо

Reuters/Michael Urban

Леонардо Вильгельм Ди Каприо родился 11 ноября 1974 года в Лос-Анджелесе. Ирмелин Инденбиркен дала своему сыну имя в честь известного итальянского художника Леонардо да Винчи.

Кроме того, у него есть итальянские корни по линии отца, откуда и происходит эта выразительная неаполитанская фамилия. Что касается бабушки Ди Каприо со стороны матери, Елены Смирновой, она была родом из семьи русских эмигрантов, а ее дедушка имел немецкие корни. Таким образом, звезда Голливуда является ярким примером концепции национального «плавильного котла», как порою называют Соединенные Штаты.

Родители Леонардо, граффитист Джордж Ди Каприо и секретарша Ирмелин Инденбиркен расстались, когда ему исполнился всего год. Лео стал единственным и поздним ребенком в семье, так как его появление на свет совпало с моментом, когда родителям уже было за сорок. Чтобы обеспечить сына, матери пришлось работать на нескольких должностях.

«Я жил в голливудском гетто, трудно представить более мерзкое место. Мама очень хорошо заботилась обо мне, но я с ранних лет повидал всякое», — вспоминал Ди Каприо.

Рано начав карьеру в кино, он был движим не столько амбициями родителей, сколько собственным стремлением помочь матери с финансовым обеспечением. Тем не менее, стремление к богатству не стало его главной целью в жизни.

«Последнее, чего бы я хотел — это превратиться в типичного жирного голливудского ублюдка при деньгах. Я рос нищим и по-настоящему был счастлив именно тогда», — объяснил актер.

Лео бросил школу, едва получив диплом о среднем образовании: он не испытывал интереса к учебе и не хотел пропускать кастинги на съемках.

Тем не менее, добившись известности, он признавал, что в детстве хотел стать биологом. Возможно, это объясняет его увлечение экологией: он является членом руководящих органов природоохранных организаций, таких как International Fund For Animal Welfare, Natural Resources Defense Council и Global Green USA. Кроме того, актер основал свой собственный фонд «Leonardo DiCaprio Foundation», посвященный охране окружающей среды.

«Я верю, что еще можно спасти нашу планету и всех ее обитателей», — заявил Леонардо Ди Каприо.

В 1998 году Леонардо Ди Каприо, только что завершивший работу над фильмом «Титаник», посетил Белый дом, где встретился с тогдашним вице-президентом США Элом Гором.

Цель их встречи заключалась в обсуждении проблем, связанных с изменением климата. Ди Каприо считает, что эта встреча с Гором, известным своими выступлениями в документальных фильмах о климатических изменениях, стала ключевым моментом в его становлении как активиста, борющегося за защиту окружающей среды.

В настоящее время Леонардо Ди Каприо является членом совета Всемирного фонда дикой природы и занимает должность посла мира ООН по проблемам изменения климата.

Газета The Guardian отмечает, что Ди Каприо активно участвует в международных событиях, связанных с экологией. В 2016 году, когда мировые руководители обсуждали Парижское климатическое соглашение, он присутствовал на этих переговорах. Свидетели отметили, как он вёл личную беседу с Пан Ги Муном, который тогда занимал пост Генерального секретаря ООН.

Два года ранее Ди Каприо выступил в стенах Организации Объединенных Наций, представляя свою речь о климатических изменениях. В своем выступлении он подчеркнул важность данной проблемы.

«Как актер я зарабатываю на жизнь притворством. Я играю вымышленных персонажей, часто решающих вымышленные проблемы. Я считаю, что человечество смотрит на изменение климата таким же образом. Как будто это выдумка, происходящая на чужой планете. Как будто, если притвориться, что изменение климата не существует, оно каким-то образом исчезнет», — заявил он тогда в своей речи.

Небывалый карьерный успех и юный секс-символ

Reuters/Rose Prouser

Сначала родителям представлялся образ сына-художника, но с раннего возраста Лео проявлял искренний интерес к актерству — любил подражать и прикидываться разными персонажами. С пяти лет он начал сниматься в детском телешоу «Romper Room», хотя продержался там недолго из-за своего сложного взбалмошного характера.

Его карьера в кино в какой-то момент зашла в тупик, и с возрастом у него появились новые увлечения. Однако вскоре стало известно, что его сводный брат начал сниматься в рекламных роликах кукурузных хлопьев.

После первой удачной работы последовали и другие, и в двенадцать лет Адам уже заработал пятьдесят тысяч долларов. Это произвело на Лео сильное впечатление, и он осознал, что можно извлекать доход с помощью простых шалостей. Именно тогда Ди Каприо решил, что хочет стать актером и выбраться из нищеты.

Чтобы начать свою карьеру в кино, мальчик проявил невероятное упорство: он прошел 160 прослушиваний и кастингов, однако не получил ни одной роли. В 14 лет ему все же поступила команда «Мотор!», и Лео впервые появился на экранах в рекламном ролике.

Его талант начал привлекать внимание. Юноша снялся в сериале «Новые приключения Лесси» (1989), что стало его первым шагом на телевидении. В знаменитом многосерийном проекте «Санта-Барбара» он получил свою первую значимую роль, сыграв подростка-алкоголика Мейсона Кэпвелла в пяти эпизодах.

Процесс работы продолжался, однако известность так и не настигла его. Наступил 1988 год. Однажды, находясь в кинотеатре с отцом, он смотрел криминальный фильм, и в этот момент Джордж тихо произнес сыну: «Крутой парень! Это Роберт Де Ниро». И всего три года спустя Леонардо встретил актера, стремясь произвести на него впечатление. Начались прослушивания для картины «Жизнь этого парня».

На роль Тоби, сына, которого угнетает отец в лице Роберта Де Ниро, подали заявки 400 человек. Полученные средства от этой картины, денег от рекламы и ролей в «Зубастиках 3» (1991) и «Ядовитом плюще» (1992) позволили Леонардо и его матери сменить место жительства на более благополучный район Лос-Анджелеса.

В 1993-м Леонардо Ди Каприо продолжил свою карьеру в актерском мастерстве, принимая предложения на исполнение все более значительных ролей. Его сотрудничество с голливудскими звездами тоже не прекратилось. На этот раз его партнером стал харизматичный и одаренный Джонни Депп.

В фильме «Что гложет Гилберта Грейпа» Леонардо Ди Каприо сыграл роль умственно отсталого младшего брата. Эта лента, снятая известным режиссером Лассе Халльстрёмом по мотивам романа Питера Хеджеса, позднее будет признана одной из самых трогательных в карьере Леонардо. Депп сразу же обратил внимание на исключительный характер своего молодого коллеги.

Выросший на киностудиях, Ди Каприо с огромным рвением брался за любую работу, независимо от ее сложности. И таких проектов становилось все больше. В этом ему помогал характер, сформировавшийся еще в детстве. Сам актер того времени называл себя диким и эксцентричным.

Если в 1994-м на экраны вышел лишь один фильм с участием Леонардо Ди Каприо — «Вечеринка с выстрелами по ногам», то в 1995-м их количество увеличилось до трех. В тяжелой драме Скотта Кэлверта «Дневник баскетболиста» зрителям представился юный Леонардо в роли автора автобиографической книги — героинового наркомана, прошедшего через ужасные испытания наркотической зависимости.

1996 год стал ключевым для карьеры Ди Каприо. В драме «Комната Марвина» он появился на экране вместе с такими известными актерами, как Мэрил Стрип, Роберт Де Ниро и Дайан Китон, что значительно увеличило его популярность.

Фильм «Ромео + Джульетта» в современной интерпретации классики под режиссурой База Лурмана сделал Леонардо 22-летним секс-символом.

Легендарный «Титаник»

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Лео стал более зрелым, многому научился и приобрел артистическую искренность. Он отдавался работе полностью, сохраняя при этом смелость и настойчивость. Его амбиции заключались в том, чтобы сниматься в серьезных фильмах, оставив позади роли наркоманов и несчастных гениев.

И вот, Джеймс Кэмерон задумал создать грандиозный фильм под названием «Титаник», который должен был войти в списки мирового кино. Сначала актер не рвался участвовать в этом эпосе о первом и последнем рейсе главного океанского лайнера.

В то же время ему поступило предложение сыграть в малобюджетной трагикомедии «Ночи в стиле буги», рассказывающей историю порнозвезды 70-х. Ди Каприо полагал, что этот проект имеет потенциал, однако все же отправился на пробы к Кэмерону.

Просматривая фрагмент любовной сцены, он начал насмехаться над написанным. Однако в его насмешке что-то зацепило режиссера. Это «зацепило» и самого актера — он узнал, что на роль его партнерши выбрали Кейт Уинслет.

Она казалась ему удивительной: величественная, с правильными чертами лица, напоминала его мать. Съемочный процесс продолжался около семи месяцев. Ему и Кейт приходилось работать в тяжелых условиях, выполняя крайне сложные сцены в воде. Бывали дни, когда они трудились по 20 часов подряд.

«Это было безумие — половину съемок я просто умирал от страха. Много раз плакал. Это были самые тяжелые съемки в моей жизни», — вспоминал Леонардо.

«Титаник» вознес актерскую пару на вершину популярности на долгие годы и принес им значительные финансовые выгоды. За свою работу Кейт Уинслет получила менее миллиона долларов, тогда как Леонардо ДиКаприо запросил существенно больше — два с половиной миллиона.

Это был его первый гонорар на уровне семизначной суммы. После премьеры фильма произошло нечто неожиданное: Лео решил временно оставить съемки. Это можно объяснить его пристрастием к тщательному выбору ролей. К слову, благодаря этому качеству он стал одним из немногих американских актеров, чьи фильмы за последние 15 лет не потерпели серьезных неудач в прокате.

Однако существует и альтернативное мнение: 22-летний актер мог быть поражен внезапным успехом и популярностью. И, конечно, не обошлось без слухов о том, что Леонардо испытывает ностальгию по своей партнерше на съемочной площадке.

Долгожданный «Оскар»

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Вслед за «Титаником» актер снялся в серии известных кинолент: «Человек в железной маске», «Пляж», «Банды Нью-Йорка», «Поймай меня, если сможешь», «Авиатор», «Отступники», «Остров проклятых», «Начало», «Джанго освобожденный», «Волк с Уолл-стрит» и «Великий Гэтсби».

Ему рукоплескал весь мир, отмечая безупречную профессиональную репутацию, раскрывающую талант с новой стороны. Он завоевал множество наград, включая MTV за «Титаник», «Золотые глобусы» за «Авиатора», «Волка с Уолл-стрит», премию BAFTA и другие. Однако кинокритики как будто специально обходили его кандидатуру при выборе победителей на церемонии «Оскар».

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Леонардо Ди Каприо неоднократно номинировали в категории «Лучший актер», фильмы имели небывалый успех, но статуэтки так и не было. За одну из своих лучших работ — главного героя в экранизации романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» — он получил премию Австралийской киноакадемии. И, кроме того, стал объектом бесчисленных мемов в интернете.

Первую премию «Оскар» Леонардо Ди Каприо получил лишь после 40 лет — в 2016-м, за исполнение роли траппера Хью Гласса в картине «Выживший». Многие кинокритики и зрители озадачились: как так, что у этого выдающегося актера было множество более значимых и интересных ролей, а награду ему вручили за то, что он выжил после встречи с медведем.

«Радость от славы проходит довольно быстро и ты понимаешь, что главная награда не в том, что тебя вдруг стала узнавать на улице каждая моль, а то, что твои фильмы останутся после твоей смерти», — сказал однажды актер.

В СНГ-пространстве тоже долго задавались вопросом, почему самую значимую награду в жизни каждого актера Лео не получал так долго. Но когда появился тренд на просмотр фильмов в оригинальной озвучке, вопросы отпали — оказывается, великолепие игры и причины сильной любви к Ди Каприо у русскоязычных фанатов были в гениальном дубляже Сергея Бурунова, который озвучивал персонажей американского киношного гиганта на протяжении 19 лет.

«Гениальные»: Бурунов оценил актерские способности Леонардо Ди Каприо

Однако, огромный вклад Леонардо в индустрию кино это нисколько не умаляет. Как доказательство — востребованность на экранах и множество наград.

Вечный холостяк и любитель женщин строго до 25 лет

www.globallookpress.com/MAGO/Daniel Scharinger

С романами у голливудского сердцееда все куда интереснее. Кому не хочется встречаться с молоденькими длинноногими красотками? Особенно, когда ты богат, успешен и известен. Вот и мастодонт американского кино себе в таком удовольствии не отказывает.

Леонардо Ди Каприо уже давно уличен в любви к девушкам до 25 лет, с которыми он строил непродолжительные отношения. В какой-то момент это даже спровоцировало пользователь Интернета на создание множества мемов, мол, как только пассии Лео исполнится годом больше, то он быстро найдет себе новую.

Пристрастие к моделям у него с юношества — еще в 90-х он встречался с датской манекенщицей Хеленой Кристенсен. Но барышень актер менял как перчатки — практически каждые пять лет у него появлялась новая подружка. Поэтому неудивительно, что Ди Каприо не изменяет своим принципам в любовном вопросе до сих пор. Как говорится: стабильность — признак мастерства.

Устав от общества супермоделей, ловелас взял паузу и переключился на своих коллег — закрутил роман с Блейк Лайвли (ныне — супруга актера Райана Рейнольдса — Прим. Ред.), который прожил едва ли полгода. Следующей счастливицей оказалась «ангел» Victoria’s Secret Эрин Хитертон. Ее сногсшибательная красота позволила ей сохранить внимание Ди Каприо на целый год.

Далее — немецкие модели Тони Гаррн и Лорена Рэй, а также датская красотка Нина Агдал, с каждой из которой актер пробыл в отношениях всего ничего. За последние годы рекордсменкой стала аргентинская модель и актриса Камила Морроне. С ней Леонардо Ди Каприо встречался целых пять лет. Видимо, «пятилетка» — максимальный срок, который Лео готов потратить на женщин.

Увлечение молодыми девушками по итогу сделало свое дело — пользователи Интернета окрестили его самовлюбленным человеком, который пользуется своим статусом. Из самого завидного хоостяка актер внезапно перешел в категорию самых нежеланных женихов.

Чтобы избавиться от «клейма» любителя помоложе, Ди Каприо пару раз выходил с моделью Джиджи Хадид, которой было на тот момент аж 28 лет. Только никто в итоге не понял, был ли у них роман или все это было игрой на камеру.

Зато 26-летняя модель Виттория Черетти смогла покорить сердце голливудской звезды, выйдя за рамки «строго до 25» — пару неоднократно ловили в свои объективы папарацци. Похоже, жгучая итальянка «сломала систему» и смогла заставить ловеласа пересмотреть свои взгляды.

Возможно, Леонардо, которого окрестили безупречным актером и скучным человеком, просто пытался придать собственной персоне определенной «перчинки» с помощью красавиц. Но неоспоримо одно — знаменитость никогда не был женат и у него нет детей.

Скандал с отмыванием денег

www.globallookpress.com/Rocco Spaziani

Казалось бы, что хорошую репутацию американского актера испортить было невозможно, но капля дегтя в бочке меда все же появилась. В 2018-м в Штатах начались судебные разбирательства по делу об отмывании денег из государственного инвестиционного фонда Малайзии.

Сотрудники правоохранительных органов допрашивали Леонардо Ди Каприо о его связях с финансовым магнатом Джхо Лоу, с которым актер познакомился в 2010-м в клубе.

По данным правоохранителей, малазийский финансист щедро одаривал Леонардо роскошными подарками, организовывал для него вечеринки в различных уголках мира и даже финансировал его фильм «Волк с Уолл-стрит».

Партнеры обсуждали возможность создания мегафонда для кинопроизводства на сумму в один миллиард долларов, открытие тематического парка Warner Bros. в Азии с аттракционами, основанными на фильмах Ди Каприо, а также реализацию проекта экологически чистого курорта в Белизе.

Несмотря на то, что Леонардо называл Джхо как «своего человека» и «генеральным директором» в письмах, он опроверг сотрудничество с ним. По информации из судебного отчета, после начала расследования о предполагаемой краже миллиардов долларов, которые бизнесмен вывел из малайзийского фонда 1MDB (малайзийская компания стратегического развития — Прим. Ред.), Леонардо Ди Каприо отдал властям все полученные подарки.

Благо, в этом скандале актер выступал лишь свидетелем, но имидж данный конфликт ему все же подпортил.

«Белый» скандал и желание повеселиться

www.globallookpress.com/Columbia Pictures

Не только обвинение в отмывание миллионов легло тенью на репутацию актера. На фоне прогремевшего на весь Голливуд скандала с продюсером P.Diddy, американские СМИ слили списки завсегдатаев «белых вечеринок».

Рэпер Пи Дидди, настоящее имя которого Шон Комбс, был задержан в Нью-Йорке в сентябре 2024 года. Ему выдвинули обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, участии в преступном сговоре и содействии проституции.

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Среди пострадавших имеются как минимум два десятка несовершеннолетних, включая девятилетнего ребенка. Также есть вероятность, что к делу могут быть причастны известные личности из Голливуда. В общей сложности более ста человек собираются подать иски против рэпера, обвиняя его в сексуализированном насилии.

Согласно источникам, Дидди в течение нескольких лет проводил «белые вечеринки», на которых, по словам свидетелей и участников, происходили ужасающие события: насилие, сексуальное рабство и торговля людьми.

Как оказалось, любимец телезрителей всегда был первым среди именитых гостей, а фото с тех самых тусовок только подтвердили присутствие на них Леонардо Ди Каприо. На снимках молодой Лео то сидит в компании Пи Дидди и смеется, то выпивает, расслабляясь в окружении, как выяснилось, насильников.

«Лео был на старте своей карьеры и просто хотел повеселиться. Он давно вышел из той жизни, и эти вечеринки больше не имеют к нему никакого отношения», — пояснил источник из его окружения.

И ведь не придерешься. Кому бы не хотелось попасть на самые крутые вечеринки с огромным количеством знаменитостей, благодаря которым можно расширить свои связи? Но репутация — вещь хрупкая и восстанавливать ее невероятно трудно.

Пока причастность Ди Каприо ко всем ужасам, происходящим у P.Diddy, остается лишь теориями пользователей Интернета на уровне теории заговоров. Сотрудники ФБР актера уже допросили и ничего криминального не обнаружили.

«Я работал на него… и этот бизнес также подразумевает общение. И так мы чаще видели друг друга, и было больше взаимодействия», — объяснился Леонардо.

Поэтому Ди Каприо спокойно продолжает строить свою карьеру, защищать экологию и ни о чем не беспокоиться. Ходят слухи, что в скором времени он может исполнить роль Фрэнка Синатры в новом фильме Мартина Скорсезе.