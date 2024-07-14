«Гениальные»: Бурунов оценил актерские способности Леонардо Ди Каприо

Фото, видео: www.globallookpress.com / Trae Patton; 5-tv.ru

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Российского актера принято считать «официальным голосом» голливудской звезды в России.

Сергей Бурунов, которого часто называют «официальным голосом» Леонардо Ди Каприо в России, высказался об актерских способностях своего голливудского коллеги. По мнению российского актера, они «гениальные».

«Официальный голос Леонардо Ди Каприо — это, конечно, громко сказано, потому что никаких юридических документов у меня не подписано. Но так повелось, что я его озвучиваю с 2005 года. Актерские способности Леонардо Ди Каприо я оцениваю, как гениальные», — заявил Бурунов 5-tv.ru за сценой фестиваля VK-Fest 2024 в Лужниках.

В мае прошлого года стало известно, что Бурунов впервые за 18 лет не будет озвучивать Ди Каприо. Так, в российском дубляже фильма Мартина Скорсезе «Убийца цветочной Луны» с Робертом Де Ниро и Ди Каприо в главных ролях последнего впервые с 2005 года озвучил другой актер. Причем решение о замене Бурунова поступило прямиком из Голливуда.

Звезда «Полицейского с Рублевки» дарит свой голос голливудской звезде на протяжении почти 20 лет. Ди Каприо начал говорить голосом Бурунова в фильме «Авиатор» (2004), затем были «Остров проклятых», «Начало», «Джанго освобожденный», «Волк с Уолл-стрит», «Выживший», «Однажды в… Голливуде» и еще ряд громких проектов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кого Сергей Бурунов назвал своими любимыми артистами.