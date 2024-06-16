«Было неприятно»: Кейт Уинслет высказалась о поцелуе с Леонардо Ди Каприо в «Титанике»

Актриса Кейт Уинслет сравнила поцелуй с Ди Каприо в «Титанике» с ночным кошмаром

Фото: Кадр из к/ф «Титаник», реж. Джеймс Кэмерон, 1997 г.

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Романтическая сцена в фильме оказалась не такой хорошей, как думали фанаты.

Актриса Кейт Уинслет спустя много лет призналась, что сцена ее поцелуя с Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник» была самой ужасной. Об этом она рассказала на шоу на иностранном YouTube-канале.

Фильм «Титаник» стал культовым и принес актеру Леонардо Ди Каприо большую популярность. И несмотря на романтичную картинку, в реальной жизни все оказалось не так сказочно.

По словам Кейт Уинслет, сцены поцелуев напоминали ей «ночной кошмар».

«Боже, это было так неприятно», — заявила актриса.

Оказывается, на лицах актеров было много грима. Уинслет надо было быть бледной, а Ди Каприо наоборот загорелым. В итоге после каждых сцен их близкого контакта ей приходилось поправлять свой макияж и его.

По ее словам, после каждого дубля она выглядела так, словно «съела шоколадку».

Кроме того, трудности вызывала некомфортная одежда, а именно неудобный корсет, который сжимал ее тело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Актер Леонардо Ди Каприо провел бурную ночь с ведущей британского реалити-шоу Майи Джамы.