От рабовладельца до психбольного: ТОП-5 лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
ТОП-5 лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
Фото: www.globallookpress.com / Panoramic
Брокер и детектив. Какие еще роли исполнил актер?
Актер Леонардо Ди Каприо является одной из самых узнаваемых звезд в мире. За его плечами огромное количество проектов. И выбрать из них самые хорошие, безусловно, тяжело. Но сайт 5-tv.ru собрал подборку лучших фильмов Ди Каприо.
«Джанго освобожденный»
У актера хорошая химия с режиссером Квентином Тарантино. В его картинах Ди Каприо сверкает и раскрывается с самых необычных сторон. В «Джанго освобожденном» актер играл рабовладельца и садиста Кэлвина Кэнди.
Персонаж Ди Каприо любил развлекать гостей и себя самого боями без правил между чернокожими рабами.
«Волк с Уолл-стрит»
В фильме режиссера Мартина Скорсезе актер исполнил не только главную роль, но и выступил в качестве одного из продюсеров картины.
Сценарий «Волка с Уолл-стрит» основан на мемуарах брокера Джордана Белфорта, которому позавидуют современные инфоцыгане. Именно этого персонажа и сыграл актер.
В картине главный герой успешно строит себе карьеру на Уолл-стрит. Он не брезгует впаривать клиентам бесполезные акции и параллельно употреблять наркотики и огромное количество спиртного.
С каждым днем в жизни Белфорта все больше безумных действий. И, естественно, он привлекает к себе внимание спецслужб.
«Титаник»
«Титаник» — легендарном фильме Джеймса Кэмерона. Леонардо Ди Каприо в нем исполнил роль Джека Доусана. Именно после этой картины юный актер превратился в суперзвезду Голливуда.
Картина рассказывает про зародившуюся любовь между бедным художником Джеком и девушкой из высшего британского света Розой (Кейт Уинслет). Их отношения стремительно развиваются, но они даже не представляют, что их ждет в конце.
«Начало»
Леонардо Ди Каприо сыграл в «Начало» вора и мошенника Кобба. Но он не какой-то обычный преступник. Главный герой умеет попадать в чужие сновидения и получать информацию, которая нужна его заказчику.
Но перед персонажем Ди Каприо поставили по-настоящему трудную задачу. Теперь ему надо не украсть информацию, а внедрить ее в разум человека.
Этот фильм стал самым успешным для режиссера Кристофера Нолана. Его рейтинг на IMDb составляет 8.8 баллов.
«Остров проклятых»
Леонардо Ди Каприо играет федерального маршала Тедди. Он прибыл на остров, на котором находится лечебница для психически-нездоровых людей. Тедди рассчитывает найти предполагаемую преступницу. Но расследование его приводит к тяжелым воспоминаниям из прошлого. А потом и вовсе все переворачивается с ног на голову.
Кинокритики рекомендую смотреть этот фильм дважды, чтобы уловить все интересные детали.
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