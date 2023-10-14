От рабовладельца до психбольного: ТОП-5 лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Брокер и детектив. Какие еще роли исполнил актер?

Актер Леонардо Ди Каприо является одной из самых узнаваемых звезд в мире. За его плечами огромное количество проектов. И выбрать из них самые хорошие, безусловно, тяжело. Но сайт 5-tv.ru собрал подборку лучших фильмов Ди Каприо.

«Джанго освобожденный»

У актера хорошая химия с режиссером Квентином Тарантино. В его картинах Ди Каприо сверкает и раскрывается с самых необычных сторон. В «Джанго освобожденном» актер играл рабовладельца и садиста Кэлвина Кэнди.

Персонаж Ди Каприо любил развлекать гостей и себя самого боями без правил между чернокожими рабами.

Кадр из х/ф «Джанго освобожденный». Режиссер: Квентин Тарантино, 2012 г.

«Волк с Уолл-стрит»

В фильме режиссера Мартина Скорсезе актер исполнил не только главную роль, но и выступил в качестве одного из продюсеров картины.

Сценарий «Волка с Уолл-стрит» основан на мемуарах брокера Джордана Белфорта, которому позавидуют современные инфоцыгане. Именно этого персонажа и сыграл актер.

В картине главный герой успешно строит себе карьеру на Уолл-стрит. Он не брезгует впаривать клиентам бесполезные акции и параллельно употреблять наркотики и огромное количество спиртного.

С каждым днем в жизни Белфорта все больше безумных действий. И, естественно, он привлекает к себе внимание спецслужб.

Кадр из х/ф «Волк с Уолл-стрит». Режиссер: Мартин Скорсезе, 2013 г.

«Титаник»

«Титаник» — легендарном фильме Джеймса Кэмерона. Леонардо Ди Каприо в нем исполнил роль Джека Доусана. Именно после этой картины юный актер превратился в суперзвезду Голливуда.

Картина рассказывает про зародившуюся любовь между бедным художником Джеком и девушкой из высшего британского света Розой (Кейт Уинслет). Их отношения стремительно развиваются, но они даже не представляют, что их ждет в конце.

Кадр из х/ф «Титаник». Режиссер: Джеймс Кэмерон, 1997 г.

«Начало»

Леонардо Ди Каприо сыграл в «Начало» вора и мошенника Кобба. Но он не какой-то обычный преступник. Главный герой умеет попадать в чужие сновидения и получать информацию, которая нужна его заказчику.

Но перед персонажем Ди Каприо поставили по-настоящему трудную задачу. Теперь ему надо не украсть информацию, а внедрить ее в разум человека.

Этот фильм стал самым успешным для режиссера Кристофера Нолана. Его рейтинг на IMDb составляет 8.8 баллов.

Кадр из х/ф «Начало». Режиссер: Кристофер Нолан, 2010 г.

«Остров проклятых»

Леонардо Ди Каприо играет федерального маршала Тедди. Он прибыл на остров, на котором находится лечебница для психически-нездоровых людей. Тедди рассчитывает найти предполагаемую преступницу. Но расследование его приводит к тяжелым воспоминаниям из прошлого. А потом и вовсе все переворачивается с ног на голову.

Кинокритики рекомендую смотреть этот фильм дважды, чтобы уловить все интересные детали.

Кадр из х/ф «Остров проклятых «. Режиссер: Мартин Скорсезе, 2009 г.

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