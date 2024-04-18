Леонардо Ди Каприо сыграет Фрэнка Синатру в новом фильме

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Над будущей картиной также работает режиссер «Волка с Уолл-стрит».

Американский актер Леонардо Ди Каприо может сыграть исполнить роль в новом байопике о Фрэнке Синатре. О новом необычном амплуа оскароносного актера сообщает издание Variety.

По данным инсайдеров, режиссером выступит Мартин Скорсезе, который ранее снял криминальный драматический фильм «Убийцы цветочной луны», где Ди Каприо тоже был в главной роли. Сейчас же кинорежиссер планирует дать ему карт-бланш на исполнение знаменитого музыканта Фрэнка Синатры в его новом фильме.

Компанию актеру должна составить Дженнифер Лоуренс — звезда франшизы «Голодных игр». Ей должна достаться роль второй жены музыканта Авы Гарднер.

Как сообщают инсайдеры, следующий этап за правами на экранизацию, которые еще не дала дочь покойной звезды Фрэнка Синатры. За возможность стать дистрибьюторами нового фильма борятся Apple и Sony.

Ранее 5-tv.ru рассказал про фильмы, которые закончились не так, как хотели зрители. В списке также есть одна из знаменитых картин кинорежиссера Мартина Скорсезе, в которой вновь на главных ролях был оскароносный актер. Скорсезе признавался в январе, что Ди Каприо даже не обязательно что-то говорить в кадре.