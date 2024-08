Аврил Лавин мертва, а принц Гарри не сын Чарльза: самые странные теории заговора

Фото: 5-tv.ru

Тайны придают миру шоу-бизнеса дополнительную порцию загадочности и мистики, оставляя много вопросов без ответов. Какие же секреты хранят звезды?

Звезды всегда привлекали внимание не только своими фильмами или музыкой, но и завесой тайны, окутывающей их персоны. Теории заговора, связанные с ними, имеют глубокие корни и разнообразные аспекты. Одна из наиболее обсуждаемых тем касается тайных обществ, которые якобы контролируют карьеры знаменитостей и манипулируют общественным мнением.

Люди верят, что многие артисты становятся жертвами программирования ума, где их личность изменяется для выполнения заданий, данных незримыми кукловодами.

Другой популярной теорией является предположение о том, что некоторые актеры или музыканты подменяются двойниками, чтобы скрыть их реальные жизни и обеспечить защиту от преследования фанатов или медиа. Некоторые поклонники убеждены, что такая фальсификация может происходить даже после смерти звезд, что только усиливает мистическую составляющую.

Эти фантастические идеи продолжают живо обсуждаться, пользуясь популярностью и вызывая интерес общества к жизни кумиров.

Кэти Пэрри на самом деле Джонбенет Рэмси?

www.globallookpress.com / Jerod Harris

Суть теории состоит в том, что якобы настоящее имя певицы Кэти Перри — ДжонБенет Рэмси. Она была участницей множества детских конкурсов красоты и трагически погибла в возрасте шести лет. Теоретики заговора выдвигают версию о том, что на самом деле девочку похитили, а затем она стала известной поп-исполнительницей Кэти Перри. Эта гипотеза имеет несколько явных несостыковок. Во-первых, Рэмси на шесть лет младше Пэрри. Во-вторых, тело девочки было обнаружено еще в 1996-м.

Загадка убийства ДжонБенет до сих пор не разгадана, но в рамках этой теории предполагается, что ее исчезновение было всего лишь обманом, чтобы в будущем превратить девочку в мегазвезду.

Общий интерес к этой идее возник благодаря блогу Дэйва Джонсона на YouTube. Он провел сравнение детских фотографий Кэти и ДжонБенет, утверждая, что они имеют поразительное сходство. Это наблюдение вызвало резонанс и стало популярным среди пользователей Интернета.

Аврил Лавин умерла на пике карьеры?

www.globallookpress.com / bc4, face to face

В интернете в свое время завирусилась теория о том, что Аврил Лавин не смогла справиться со сложностями, связанными с популярностью, а после утраты бабушки и вовсе впала в депрессию, не выдержав жизненных испытаний. В итоге певица покончила с собой. Тем не менее, для сохранения прибыли лейбл Arista Records заменил ее на Мелиссу Ванделлу, которая продолжает изображать Лавин.

Корни теории о двойнике восходят к 2011-му, когда появился бразильский блог под названием «Аврил мертва». Однако некоторые источники утверждают, что слухи о смерти певицы появились еще в 2005-м. Вторая волна интереса к этой теории наблюдалась в 2017-м. Основные аргументы сторонников теории заговора связаны с изменениями родинок и пигментных пятен на коже артистки, а также с одной фотосессией, на которой упоминается имя «Мелисса» на руке певицы.

Конспирологи также ссылаются на название и обложку второго альбома Аврил, «Under My Skin», а также на тексты песен, таких как «My Happy Ending» и «Together», как на скрытые послания, предполагающие, что псевдо-Лавин испытывает вину за участие в этом обмане.

В 2014-м Аврил впервые прокомментировала эти слухи во время интервью, отметив, что узнала о них от ведущих. Затем в 2017-м и 2022-м певица снова опровергла домыслы пытливых фанатов, убеждая, что она не мертва.

Интересно то, что создатель данной теории спустя столько лет изменил свой пост в блоге, заявив, что артистка никогда не умирала, а он всего лишь хотел показать куда могут завести теории заговора.

Но особо не доверчивые все же продолжают верить в эту гипотезу, сравнивая фото певицы начала 00-х и современные.

Пол Маккартни из The Beatles умер и был заменен двойником?

www.globallookpress.com / Chris Walter

Согласно городской легенде и теории заговора, Пол Маккартни бас-гитарист и фронтмен группы The Beatles, якобы погиб в автомобильной аварии в 1966-м и был заменен двойником. По слухам, в песнях и на обложках альбомов группы скрываются намеки на это событие.

В сентябре 1969-го студенческая группа из одного американского университета выпустила серию статей, в которых утверждала, что разгадка этой теории заключается в музыке The Beatles. Это послужило толчком для активного поиска предполагаемой скрытой информации в песнях, музыкальных композициях и визуальном оформлении работ коллектива.

Следует отметить, что в 1965-м Маккартни действительно попал в автомобильную аварию, после которой у него был поврежден зуб и образовался шрам на верхней губе. Он скрыл этот след с помощью усов. Однако изменения в его внешности сторонники теории о двойнике расценили как неопровержимые аргументы в пользу своей версии.

Особо пристальное внимание было уделено обложке альбома Abbey Road (1969). Там также нашли тайное послание. Будто бы она напоминает похоронную процессию: Джон Леннон в белом костюме подразумевает священника, Ринго Старр словно сотрудник бюро ритуальных услуг, сам Маккартни, который идет босиком и с закрытыми глазами, похож на покойника, а в конце «могильщик» Джордж Харрисон.

Полная «Санта-Барбара»: что стало с актерами мыльной оперы за 40 лет

Кроме того, еще одно предположение в копилку теории внес один из поклонников группы, который позвонил на радио и сообщил, что Маккартни якобы мертв и попросил включить песню Revolution 9. По его словам, если повторяющуюся фразу Number nine послушать при обратном воспроизведении, то можно уловить Turn me on, dead man («Включи меня, мертвец» — Прим. ред.). Так будто бы участники коллектива сообщают о смерти их коллеги.

После этого слухи стали множиться. Сам Пол Маккартни их неоднократно опровергал, а в целом относился с юмором и назвал один из своих концертных альбомов «Пол жив».

Но до сих пор эта теория периодически всплывает, а новые эксперты добавляют все больше подробностей и фактов.

Тупак Шакур жив?

www.globallookpress.com / Rose Hartman

Теория гласит, что в 1996-м в уличной перестрелке погиб не Тупак Шакур. По версии сына менеджера артиста, смерть рэпера была инсценирована с целью его защиты от реальной угрозы со стороны мафии, и на самом деле он нашел приют на Кубе, а поддержку ему оказал сам Фидель Кастро.

В ноябре того же года вышел посмертный альбом Тупака, выпущенный под псевдонимом Makaveli. Альбом отсылает к Никколо Макиавелли, который также инсценировал свою смерть, чтобы скрыться от преследователей. Мистики добавляют и числовые совпадения: рэпер записал альбом за 7 дней и был застрелен 7 сентября в автомобиле BMW 7-й серии.

Слухи о том, что Тупак выжил и живет где-то на Кубе или в Малайзии, возникли, в том числе благодаря его бывшему телохранителю Майклу Найсу, который утверждал, что рэпера перевезли на Барбадос, а затем на Кубу, так как семья Тупака, из-за связей с организацией «Черные Пантеры», всегда была под наблюдением ЦРУ.

Также заставляет сомневаться в смерти рэпера информация от главного свидетеля трагедии, сообщившего о том, что Тупака никто не видел мертвым, а человек, который кремировал его пропал.

Вместе с тем поклонников насторожили слишком поспешные похороны музыканта, а его рост и вес были указаны неверно. В итоге фанаты выдвинули версию, что кремации подвергся кто-то другой.

Известно, что в смерти Тупака подозревалось большое количество людей и даже родственников, но убийца официально так и не был найден.

Тейлор Свифт сатанистка?

www.globallookpress.com / Casey Flanigan

Фанатская гипотеза полагает, что обладательница Грэмми Тейлор Свифт возглавляла Церковь Сатаны в 80-х годах, и все из-за ее сходства с Зеной ЛаВей, которая являлась тогда верховной жрицей культа.

Теория также состоит в том, что Свифт использует свои песни, чтобы передать секретное послание. Поклонники утверждают, что в текстах ее песен есть скрытые намеки и символы, говорящие об ее истинных намерениях и планах. Некоторые фанаты считают, что певица является частью тайной организации или тайного общества, которое использует ее популярность для контроля над массами. Они замечали во многих ее произведениях скрытые знаки и символы, такие как анаграммы, числовые коды или сообщения, которые необходимо читать наоборот.

Но так как возраст артистки не совпадает с представительницей демонов, многие уверены, что она является ее родственницей или вовсе сделана из ее ДНК.

Принц Гарри не сын Чарльза?

www.globallookpress.com / Stephen Lock

Для многих людей следящих за британской королевской семьей казалась интересной теория, что принц Гарри может оказаться незаконнорожденным.

Одной из причин были многочисленные внебрачные связи принцессы Дианы, а конкретно фотографическое сходство принца с ее инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом.

Да, роман действительно был, но в данной теории есть одно большое но.

Как утверждают биографы туманного Альбиона, эта связь началась, когда Гарри было уже два года. Хоть сам роман и продлился пять лет, но Хьюитт неоднократно утверждал, что не является отцом принца. А вся их схожесть — это рыжие волосы, которые передались престолонаследнику от брата Дианы.

Тем не менее люди до сих пор сравнивают фотографии Гарри и его возможных отцов, пытаясь найти общие черты с кем-то из них.

Сам же принц Гарри в свете выхода своих мемуаров прокомментировал данную теорию и обвинил уже Чарльза (ныне короля Карла III) в том, что он частенько спекулировал на этой теме и повторял шутку: «Кто знает, действительно ли я твой настоящий отец?». Гарри всегда считал это «дурновкусием».

Майкл Джексон инсценировал свою смерть?

www.globallookpress.com / Henrik Hildebrandtcolourpress.c

Кончина Майкла Джексона в 2009-м произвела сенсацию, но даже спустя 15 лет после его смерти некоторые поклонники отказываются в это верить.

Как известно, официальной причиной смерти поп-звезды была названа остановка сердца, вызванная острой интоксикацией медицинскими препаратами. Личный врач Джексона, Конрад Мюррей, как сообщалось, обнаружил певца в его доме в Лос-Анджелесе с очень слабым пульсом и попытался сделать искусственное дыхание, но не смог спасти ему жизнь.

Тем не менее, у сторонников теорий заговора существует альтернативное мнение о причинах ухода Майкла Джексона. Согласно их убеждениям, известный певец мог инсценировать свою смерть, чтобы скрыться от общественности и спокойно жить вдали от суеты шоу-бизнеса.

За год до случившегося он начал всех подготавливать к этому событию, в 2008-м его часто фотографировали на инвалидной коляске — якобы он страдал от серьезной кожной болезни и, по слухам, предчувствовал свою смерть.

За семью печатями: какие тайны унес в могилу Майкл Джексон

Однако всего за несколько месяцев до своей предполагаемой гибели он подписывает контракт на гастрольный тур и активно репетирует. Это создает версию о том, что его мнимая болезнь могла служить отличным прикрытием от излишнего внимания прессы, чтобы тщательно подготовиться к «смерти».

Также в плюс теории идет фотография, сделанная папарацци в реанимационном автомобиле Калифорнийского университета, где заметно, что у Джексона на лбу вздулась вена — что невозможно спустя час после смерти. Кроме того, его цвет лица выглядит вполне здоровым, без характерного синюшного оттенка.

При этом многие отметили, что было опубликовано всего одно фото, но как оно могло получиться, если стекла машины были тонированы, остается загадкой.

Далее практически сразу последовала череда странных увольнений помощников поп-короля. В этом действии люди усмотрели посыл — что так решили избавиться от лишних свидетелей реальных событий.

Помимо этого, фанаты, потрясенные новостью о смерти их кумира, проследили за машиной, которая перевозила тело. Согласно любительской съемке, из фургона, добравшегося до больничной парковки, выходит таинственная фигура, внешне напоминающая Джексона.

Большинство также были озадачены тем, что хоронили мировую звезду в закрытом гробу. Родственники певца объяснили это тем, что при проведении реанимирующих мероприятий его лицо сильно повредили. Но приверженцы теории отметили, что на том самом фото из реанимобиля все выглядело целым, а посему никакого тела в гробу вовсе нет, а сами похороны и вовсе напоминали шоу с выступлениями артистов.

Известно также, что над семьей Джексона нависло на тот момент множество долгов и никакой тур или концерт не смог бы их покрыть. Но деньги, заработанные на смерти певца, их полностью погасили.

Самым же главным доказательством того, что музыкант может быть жив, является недействительное свидетельство о смерти. Так, в нем указано имя Michael Joseph Jackson, но полностью поп-короля зовут Michael Joe Jackson, поэтому документ не имеет силу.

Со временем в социальных сетях стали говорит, что видели кумира миллионов на Ближнем Востоке, где он продолжает создавать хиты, но уже под другим именем.

Бейонсе — королева иллюминатов?

www.globallookpress.com / Beyonce

Бейонсе — муза и икона для многих людей, но есть одно клеймо, которое у нее долгое время не получается оспорить — ее связь с иллюминатами.

Длительное время ходили слухи, что поп-идол связана с тайным обществом, а теории заговора предполагают, что она и ее муж Джей-Зи являются правящими королем и королевой древней тайной организации.

Теоретики также указывают на музыкальные клипы Бейонсе, которые как бы намекают на двойную жизнь певицы как монаршей особы иллюминатов.

Старожилы конспирологической теории связывают восхождение Бейонсе к славе с трагической смертью певицы Алии. Они считают, что именно Алия должна была стать королевой музыкальной индустрии, но погибла, так как не хотела находиться под контролем иллюминатов, а ее место заняла Бейонсе.

До сих пор на своих концертах и в клипах певица демонстрирует символику иллюминатов. Большинство считает, что ее выступления — это своеобразный обряд, который прославляет темные силы. Так, звезда часто делает руками треугольник, символизирующий пирамиду власти, и подносит его к лицу, благодаря таким образом темные силы за успех и деньги, которые она сейчас имеет.

Стиви Уандер не слепой?

www.globallookpress.com / Jason Moore

Согласно теории, многие считают, что слепота является частью образа Стиви Уандера. И на самом деле он все видит.

Эта теория появилась в 2014-м, когда Уандер и Пол Маккартни выступали в Белом доме. Маккартни случайно задел микрофонную стойку, а Уандер моментально ее поймал.

В 2016-м снова возникли подозрения касаемо его недуга. Так, на церемонии «Грэмми», когда Стиви только взглянул на конверт и тут же его открыл.

В последний раз слухи подогревались в 2019-м, когда известный американский баскетболист Шакил О’Нил на одном из подкастов рассказал о том, что они с певцом живут в одном доме. Однажды, когда они встретились в лифте, Стиви неожиданно его поприветствовал, хотя спортсмен никак не выдал свое присутствие.

Кроме того, гость на одной из программ на американском ТВ усомнился в слепоте музыканта и заявил, что лично знает парня, который продал музыканту три телевизора. Но вот зачем Стиви Уандеру телевизоры, для многих осталось загадкой.

Также известная любовь Уандера к баскетболу тоже вызывает подозрения. Он активно посещает матчи и всячески подбадривает игроков с трибуны.

Но больше всего всех повергло в шок то, когда Стиви встал ровно и как надо, когда фотографировал Майкла Джексона.

После всех фактов сторонники теории в голос заявили — Стиви не слепой.

Элвис Пресли все еще жив?

www.globallookpress.com / Uppa.Co.Uk

Писательница Гейл Брувер Джорджио утверждает, что Элвис Пресли все еще жив, и ее версия считается одной из самых убедительных среди поклонников музыканта. Она выяснила, что у Элвиса был брат-близнец по имени Джесси Гарон, который умер во время родов. Тогда родители певца зарегистрировали его как Элвиса Аарона Пресли, но позже попросили об изменении документа, и в результате появилось имя «Элвис Арон». Таким образом, у музыканта есть два свидетельства.

Кроме того, Джорджио обратила внимание на ошибку на надгробии короля рок-н-ролла, где указано имя с двойной «а». Поклонники утверждают, что Пресли был жутко суеверным, и эта ошибка неспроста. Их кумир просто не хотел указывать настоящее имя на лжемогиле.

Настигло родовое проклятье: в смерти Егора Зайцева увидели мистический след

Она также рассказала, что за полгода до своей смерти Элвис снял крупную сумму — миллион долларов — и сам подписал свидетельство о своей кончине. Почерковед Пол Вист подтвердил, что почерки в этих документах совпадают.

По мнению фанатов, местонахождение Элвиса варьируется: одни утверждают, что он живет в Техасе, другие — в Южной Америке. Так, в день его смерти мистический мужчина, схожий с Пресли, подписал автограф фанату, а также, якобы, был замечен в аэропорту Мемфиса с билетом на имя Джон Берроуз — это псевдоним Элвиса.

Теории заговора и мифы о мировых звездах всегда будут привлекать внимание публики, заставляя задуматься о скрытых мотивах и тайнах, окутывающих мир шоу-бизнеса. Несмотря на то, что многие из этих предположений могут показаться чисто фантастическими, они отражают общий интерес людей к загадкам и нераскрытым историям. Также многие предполагают, что существуют специальные люди, которые намеренно придумывают слишком глупые гипотезы, чтобы отвлечь внимание людей от истины, находящейся у них перед глазами. Но индустрия развлечений навсегда останется тем местом, где реальность и вымысел переплетаются, создавая удивительную атмосферу интриги.