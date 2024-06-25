За семью печатями: какие тайны унес в могилу Майкл Джексон

Фото: www.globallookpress.com / Harrison Funk

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Музыкант умер 15 лет назад, но причина его смерти неизвестна до сих пор.

Непревзойденный король мировой эстрады Майкл Джексон оставил после себя не только огромное культурное наследие, но и множество тайн. До сих пор ни друзья, ни родные великого певца не могут ответить на вопросы, которые мучают неугомонных поклонников. 25 июня исполняется ровно 15 лет с даты смерти артиста. Что на сегодняшний день известно о самых мистических сторонах жизни Майкла Джексона?

Тайна истинной возлюбленной Майкла Джексона

В девяностые годы весь мир активно обсуждал бурный роман Джексона с дочерью короля рок-н-ролла Лизой Мари Пресли. Несмотря на стремление артиста скрыть личную жизнь от посторонних глаз, долго отрицать брак молодым людям не удалось.

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Пара познакомилась еще в 1975 году на концерте, но роман завязался лишь в 1992-м. Брак, заключенный в 1994-м, продержался менее двух лет. Лиза Мари будто предвидела разрыв с самого начала. Девушка не хотела заводить детей, потому что боялась, что при разводе ей придется судиться за малышей.

Майкл Джексон мечтал стать отцом, а фанаты считали его любовь к супруге абсолютной. Мало кто догадывался, что такая с виду красивая пара живет в вечном аду. Майкл безуспешно требовал от Лизы родить ему детей, а девушку беспокоили регулярные скандалы певца. В результате пара распалась, а спустя годы в личных вещах артиста было найдено послание, написанное во время брака с Пресли. В нем говорилось о некой тайной возлюбленной, которой Майкл был одержим. Отмечалось, что она мусульманка по имени Анкхесенамон. Ходят слухи, что эта женщина заставила музыканта находиться под влиянием радикального политического и религиозного движения «Нация ислама». После смерти легенды сотни женщин пытались прикинуться той самой возлюбленной, однако ни одна из них весомых доказательств не предоставила.

Инфантил или педофил — почему Майкл Джексон так любил детей

В годы жизни Майкла не было социальных сетей и развитого интернета, поэтому звездам было легче скрывать личную жизнь от посторонних глаз. На Джексона дважды подавали в суд за растление малолетних. Первый процесс состоялся в 1993 году, когда артиста обвинили в домогательствах сексуального характера к 13-летнему Джордану Чандлеру. С мальчиком король эстрады познакомился в Лос-Анджелесе. Семья Чандлеров бесплатно выделила певцу машину, когда его автомобиль заглох на дороге. В обмен отец семейства попросил Майкла позвонить подростку Джордану, который очень любил творчество артиста. Джексон многократно связывался со школьником по телефону, мальчик часто появлялся на публике с певцом, они также вместе ездили на ранчо звезды в «Неверлэнд». В обществе эта дружба с большой разницей в возрасте вызвала громкий резонанс, фанатам было сложно воспринимать такие отношения без подозрений.

www.globallookpress.com / Erik Lesser

Родители Джордана подали в суд на музыканта, когда сын рассказал об интимных подробностях их дружбы. Мальчик заявил, что артист заставлял трогать его гениталии. Судебное разбирательство закончилось мирно, несмотря на поднятую в прессе шумиху. Семья подростка получила от музыканта 22 миллиона долларов, в результате чего отказалась свидетельствовать против Джексона.

В 2003 году история повторилась: опять злополучное ранчо в «Неверлэнд» и снова подросток 13-ти лет. Судебный процесс с участием семьи мальчика Гэвина Арвизо длился до 2005 года. Джексон свою вину отрицал и заявлял, что истцы просто вымогали у него деньги. Дело было закрыто, когда суд присяжных сошелся на мнении, что доказательств и улик недостаточно, и поэтому Майкл не виновен. Насколько судьи были неподкупны — до сих пор неясно.

В 2009 году после смерти музыканта Джордан Чандлер сделал громкое заявление. Юноша рассказал, что отец заставил его обвинить кумира в домогательствах ради денег. Правда это или нет, и зачем нужно было возить детей к себе на ранчо с ночевкой — все еще большой секрет.

Почему у детей Майкла Джексона белая кожа

www.globallookpress.com / Celebrity Photo colourpress.com

Вторая жена певца Дебби Роу подарила Джексону двух детей. Главная тайна, которую скрывала семья, — почему оба ребенка Принс и Пэрис светлокожие, ведь сам артист был ярким представителем негроидной расы. Это видно, в том числе, по членам его семьи. Родители, братья и сестры Майкла были темнокожими, кареглазыми и кудрявыми. Такими же чертами обладал и сам певец до пластических операций. Хирургическое вмешательство в структуру кожи он отрицал, оправдывая смену внешности болезнью витилиго, при которой на поверхности тела появляются светлые пятна. Мир узнал короля эстрады со светлой кожей, однако афроамериканские гены остались.

Спустя 40 лет: на аукционе в Париже выставлена шляпа Майкла Джексона

Как правило, в смешанных браках на свет появляются либо мулаты, либо младенцы с африканскими чертами лица. У Джексона же оба ребенка русые с белой кожей и европейской внешностью. Многие фанаты сомневались в истинном отцовстве музыканта, потому что дети совсем не похожи на него. Сейчас генетики могут выбрать ребенку цвет глаз, волос и форму носа, однако тогда медицина не была так развита, поэтому едва ли дети могли не унаследовать ни одной черты внешности от своего отца.

Третий ребенок Майкла от суррогатной матери также не походит на легенду поп-музыки. После смерти Джексона появилось множество людей, желающих прославиться на этом трагическом событии. Например, актер Марк Лестер заявил о своих отцовских правах на Принса и Пэрис, мужчина даже пытался получить опеку, однако родственники певца решительно осудили его действия. На этих же детей претендовал врач-дерматолог Майкла. Личность суррогатной матери третьего ребенка так и не установлена. Ходят слухи, что отцом Принса-младшего стал личный охранник артиста. Многие поклонники верят, что у самого Джексона вообще нет биологических детей.

Загадочная смерть и тайная кремация Майкла Джексона

www.globallookpress.com / Harrison Funk

Смерть легенды поп-музыки овеяна множеством тайн. Утром 25 июня 2009 года лечащий врач Майкла обнаружил певца неподвижно лежащим в своей постели с открытыми глазами и ртом. Попытки врачей скорой помощи провести артисту сердечно-легочную реанимацию не увенчались успехом. Король поп-музыки ушел из жизни в возрасте 50 лет. Причина его смерти все еще не установлена. При вскрытии патологоанатомы не нашли признаков серьезной болезни, которая могла бы спровоцировать летальный исход. У Майкла было здоровое сердце, артрит, который не мог привести артиста к смерти, и незначительное воспаление одного легкого. Фанаты уверены, их кумир умер из-за воздействия внешних факторов. Существует несколько версий:

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Певец умер из-за передозировки обезболивающими препаратами. Майкл страдал от артрита. Чтобы избавиться от постоянных болей в позвоночнике, музыкант был вынужден пить сильнейшие лекарства. После долгого употребления у него развилась зависимость от таблеток. Адвокат семьи Джексона утверждал, что других причин смерти быть не могло. По его мнению, окружающие люди позволяли артисту губить себя препаратами.

Из-за сильнейших нагрузок у музыканта не выдержало сердце. Еще один адвокат, приближенный к семье Майкла, заявлял, что во всем виноваты организаторы концертов, которые обязали певца в июньскую жару готовиться к выступлению на многомиллионную аудиторию в Лондоне.

Джексон покинул этот мир из-за пластических операций. Многочисленные хирургические манипуляции значительно ослабили здоровье легенды. Вскрытие показало, что Майкл ложился под нож хирурга не менее 13 раз. Он часто переносил наркоз, а после операций принимал множество восстановительных препаратов. Существует версия, что одна из пластик на носу преподнесла Джексону неприятный сюрприз — артист заразился стафилококком. Бактерия разрушала его здоровье изнутри. Уменьшение носовых ходов вызвало у певца кислородную недостаточность, которая могла стать причиной хронической гипоксии и остановки сердца. Примечательно, что сам певец признал лишь две операции. Он утверждал, что кроме пластики носа и создания ямочки на подбородке, никаких хирургических вмешательств не было.

Особо впечатлительные поклонники Джексона утверждают, что призрак певца все еще бродит по «Неверлэнду», который в 2019 году выкупил бывший соратник звезды Рон Беркл. Впервые привидение было замечено в шоу Ларри Кинга. Тогда ранчо еще принадлежало семье покойного. Загадочная тень появилась на экранах телезрителей, после чего между фанатами были начаты ожесточенные споры о том, мистика это или просто силуэт кого-то из съемочной группы.