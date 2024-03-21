Сын Майкла Джексона подал иск в суд на свою 93-летнюю бабушку
Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoogerhuis
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Что произошло в семье известного мирового певца после его смерти?
Младший сын Майкла Джексона Блэнкет подал иск в суд на свою бабушку Кэтрин, 93-летнюю мать скончавшегося артиста. Он требует заблокировать пожилой женщине возможность тратить деньги из наследства сына на судебные тяжбы из-за прав на его песни, сообщает TMZ.
По некоторым данным, сначала Блэнкет и Кэтрин объединились в борьбе с распорядителями наследства, однако потом парень передумал.
Размер оспариваемой транзакции между бабушкой и внуком неизвестен. Предположительно, это касается контракта с компанией Sony на продажу половины музыкального каталога Джексона за 600 миллионов долларов.
Суд отклонил оспаривание транзакции, и Кэтрин решила подать на апелляцию, хотя Блэнкет сомневается в успехе и не хочет тратить деньги на дальнейшие судебные процессы.
Биджи (или Блэнкет) — младший сын Майкла Джексона.
Спор в семье Майкла Джексона изначально возник из-за двух душеприказчиков — Джона Бранка и Джона Макклейна. Они утверждали, что благодаря выдающемуся творческому наследию Майкла, своему усердию и деловому таланту смогли превратить убыточные активы артиста с долгами свыше 400 миллионов долларов в прибыльное предприятие.
Последней инициативой Джонов стало предложение продать каталог Thriller, принадлежавший ушедшему из жизни певцу. Однако Кэтрин выразила свое недовольство этой идеей.
В то же время старшие дети Майкла — Принс и Пэрис Джексон — заявили, что намерены сохранить свою позицию в этом вопросе в тайне, со ссылкой на личные семейные причины.
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