Настигло родовое проклятье: в смерти Егора Зайцева увидели мистический след

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Егор Зайцев ушел из жизни всего через год после смерти отца. Кто теперь займется делами знаменитого Дома моды, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Умер единственный сын Вячеслава Зайцева. Почему многие усмотрели в трагическом уходе мужчины мистический след? Правда, что отца и сына Зайцевых могло погубить родовое проклятье? Что теперь будет с легендарным модным домом? И кому достанется наследство кутюрье? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Друзья модельера Вячеслава Зайцева сообщили о смерти его сына Егора. Он скончался в одной из московских больниц после продолжительной борьбы с онкологией.

«Он сначала ковидом заболел. Потом у него нашли онкологию в кишечнике, в толстой кишке. Потом у него пошло на легкие, на печень. А как сказали, что там потом почки отказали, и он скончался в реанимации. Три дня был на ИВЛ (искусственная вентиляция легких. — Прим. ред.)», — рассказал друг Вячеслава Зайцева Вадим Хусаинов.

В подмосковном Щелково простились с Егором Зайцевым

По роковому стечению обстоятельств Егор умер в день, когда знаменитому Дому моды на проспекте Мира исполнилось 42 года. Некоторые усмотрели в таком совпадении мистическую связь.

«Дом моды, как темное облако, нависшее над отцом и сыном, транслировал эту черную энергию. Он с этим Домом моды вошел в такую связь, можно сказать, с одной стороны, родственную, с другой стороны — конкурентную. Но он по своей сущности не мог его возглавлять. То есть на него навалилась та тяжесть, которую он не смог просто пронести по жизни. И Дом моды его просто раздавил», — объяснила эзотерик Марианна Абравитова.

Поклонники народного художника РФ вспомнили слова Вячеслава Михайловича о том, что бывшая жена навела на него порчу. Он называл это «могильным наветом». Через 19 лет экстрасенс якобы убрал проклятье. Но может, жертвой темных сил стал сын модельера? Ведь он пережил отца всего на один год.

«Над родом Зайцевых тяготеет злой рок, наведенный людьми, которые желали им зла либо хотели им отомстить. Вследствие этого даже и отец, и сын, во-первых, не могли найти общий язык», — уточнила эзотерик Абравитова.

«Я с ним хоть и ругался, но никогда в жизни публично не высказывался против своего отца», — подчеркивал при жизни наследник модельера.

Когда много лет назад Зайцеву поставили диагноз «болезнь Паркинсона», он передал все дела, связанные с бизнесом, сыну. Однако вместо процветания модная империя пришла в упадок. Многомиллионные долги, увольнение десятков сотрудников. Наследник чудом успел оплатить задолженности и не допустить продажу здания. Но часть помещений пришлось сдать в аренду сторонним организациям.

«Когда Егор Вячеславович Зайцев стал руководить Домом моды, он сменил с 2013 года три или четыре команды. И в принципе, все они сработали ужасно и безобразно. Дом моды, знаете, так медленно-медленно, как „Титаник“, уходит под воду», — рассказал экс-директор Дома моды Николай Головин.

В дело вмешались друзья и помощники Вячеслава Зайцева. Они пытались доказать ему, что Егор не достоин стоять во главе Дома моды. А сын утверждал: эти люди настраивали отца против близких ради личной выгоды.

«Я видел, что делали его псевдодрузья. По кабакам его таскали и деньги собирали», — говорил наследник кутюрье.

Зайцев-старший очень переживал из-за сложившейся ситуации. Многие уверены: именно стресс усугубил развитие и без того тяжелой болезни.

«Вячеслав Михайлович жил фактически в аду. Его дергали между собой эти три группировки, которые возле него оказывались. И они пытались урвать каждый от него что-то свое, для своих целей, для своей выгоды. То, что творил Егор, — это просто ужас… Он мне лично говорил: „Я так хочу, чтобы мне Егор позвонил, чтобы просто с ним пообщаться“. А Егор не звонил», — поделился светский журналист Денис Сорокин.

Скандалы не затихли даже после смерти кутюрье. Его наследниками стали сын и внучки. Им достался коттедж в деревне Каблуково стоимостью почти 20 миллионов рублей, квартира в Париже, а также Модный дом и творческое наследие маэстро. Но неожиданно о своих правах заявил актер и модель Эдуард Кривенко. Он утверждал, что Зайцев якобы вписал его в завещание. Вот только предоставить соответствующую бумагу не смог. А в начале 2024 года оказался в тюрьме по обвинению в изнасиловании. Сам Кривенко говорит, что его оклеветали. Друзья дизайнера считают: это сработал бумеранг.

«Такие люди ничем хорошим не кончают. Конечно, его судьба накажет. Нельзя такими вещами оперировать. Тем более он никакого отношения к этому делу не имеет», — отметил Вадим Хусаинов.

Общее горе сплотило семью кутюрье. Егор Зайцев помирился с дочерью Марусей, с которой долгое время не общался. Вместе они занимались ремонтом усадьбы в деревне Каблуково. Мечтали открыть там музей.

«Он хотел построить мемориал, и он уже начал это делать. Там уже фундамент начали заливать. Я ему предложил свою финансовую помощь, но он от нее отказался. Сказал, что это дело чести семьи», — рассказал друг Вячеслава Зайцева.

Теперь реставрацией коттеджа, а также всеми делами Модного дома Марусе и ее сестре Анастасии придется заниматься самостоятельно. Друзья дизайнера надеются, что девушки смогут спасти бизнес Вячеслава Зайцева и достойно продолжат семейную династию.