«Папа, я больше не вернусь»: мог ли Вячеслав Зайцев «забрать» на тот свет сына

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; Лияный архив Андрея Харриса;5-tv.ru

Наследник знаменитого кутюрье умер спустя 14 месяцев после ухода отца.

Модельер Егор Зайцев был готов к своей смерти, он несколько раз видел во сне своего умершего отца. Об этом рассказал экстрасенс и оккультист Андрей Харрис в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Наследник Вячеслава Зайцева ушел из жизни всего лишь спустя 14 месяцев после смерти отца, что невольно заставляет задуматься о мистической подоплеке этой истории. Однако Харрис заверяет, что эта цифра не несет в себе никаких угроз и негативных программ, наоборот, в ней заложены положительные вибрации.

«Она, наоборот, говорит нам о свете, о балансе, о возрождении и объединении в единое целое. Ведь если при жизни они не очень близко общались, то сейчас, скорее всего, многое изменится», — говорит Харрис.

Чтобы лучше разобраться в кармических причинах ухода Егора Зайцева, экстрасенс вышел на связь с его духом. Оккультист утверждает, что сын кутюрье поведал ему много интересного.

«Он говорит мне: „Ну, заболел и заболел, с кем не бывает. А чего я здесь еще не видел, все уже видел, все понятно мне. Тем более, папа приходил“», — рассказывает Харрис.

По словам экстрасенса, Зайцев-младший видел отца во сне перед своей смертью. Тот говорил, что ему еще не время уходить. Но наследник заявил: в наш мир он уже не вернется.

«Папа, я больше туда не вернусь. Все, я больше не вернусь», — пересказывал Харрис разговор отца с сыном.

По словам экстрасенса, Зайцев был готов к своему уходу. Харрис уверен, что его дух ушел спокойно, с принятием происходящего.

Модельер Егор Зайцев ушел из жизни 19 июня после длительной борьбы с онкологией. Похороны назначены на 22 июня.

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