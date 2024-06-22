В подмосковном Щелково простились с Егором Зайцевым

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сына знаменитого модельера похоронили на Жегаловском кладбище рядом с отцом.

В соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково простились с членом Российской академии художеств Егором Зайцевым, сыном модельера Вячеслава Зайцева.

На траурной церемонии присутствовали его вдова Екатерина Ромашкина с дочерью Марией, а также друзья и коллеги, среди которых певец Юлиан и члены мотоклуба «Ночные волки».

«Мой супруг боролся с тяжелой болезнью. Это была онкология. К сожалению, эта болезнь стала сильнее его. Эта единственная вещь в его жизни, которая была сильнее его. Чуть больше года назад практически на этом месте все журналисты спрашивали его о том, что будет с Домом моды (Зайцева. — Прим. ред.). У меня нет ничего нового для вас, кроме того, что он говорил год назад. Дом моды работал и будет работать, потому что наши великие художники воспитали команду, которая будет продолжать их дело самым достойным образом», — сказала вдова Зайцева.

Похоронили художника-модельера на Жегаловском кладбище в Щелково рядом с отцом.

Сердце 64-летнего Егора Зайцева остановилось в минувшую среду, 19 июня. За две недели до этого модельер почувствовал себя плохо и был госпитализирован. В феврале этого года у него диагностировали онкологию. После предварительных исследований вердикт звучал неутешительно — шансов на восстановление у сына Зайцева практически нет.

Егор Зайцев немногим больше чем на год пережил своего знаменитого отца — модельера Вячеслава Зайцева. Народный художник РФ ушел из жизни 30 апреля 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава «Ночных волков» Александр Залдостанов предчувствовал смерть Егора Зайцева и вызвал ему священника.