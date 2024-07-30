Полная «Санта-Барбара»: что стало с актерами мыльной оперы за 40 лет

Фото: Кадр из сериала "Санта-Барбара", 1988-1993г.

С момента выхода первой серии самой популярной в России мыльной оперы прошло 40 лет.

«Санта-Барбара» шла на ТВ долгих 8,5 лет. В США многосерийный фильм показывали с 1984-го, а российские телезрители впервые увидели уже популярный сериал в 1992-м. Несмотря на внушительные цифры, мыльная опера не стала самым длинным сериалом, однако вошла в историю своим запутанным сюжетом и любовными интригами.

30 июля 2024 года «Санта-Барбара» отмечает юбилей. Долгие 40 лет люди из разных стран переживают за судьбу богатой калифорнийской семьи Кэпвеллов и их главных соперников — Локриджей. Раньше сериал крутили по телевизору, а сейчас многие зрители знакомятся с легендой кинематографа через интернет.

Как изменились актеры, сыгравшие главные роли?

Иден Кэпвелл — Марси Уокер

Кадр из сериала «Санта-Барбара», 1988–1993 г.; Instagram* / marcy_walker_funpage

Актриса Марси Уокер, сыгравшая молодую и страстную авантюристку Иден, — одна из немногих, кто снимался в «Санте» от начала до конца. За это время она успела родить ребенка — ее маленький сын сыграл роль новорожденной дочки героини. На момент первых съемок актрисе было всего 23 года.

За роль дочери СиСи Кэпвелла очаровательная блондинка получила премию «Эмми» в 1989-м. Эту награду вручают отличившимся актерам дневного прайм-тайма. Съемки Марси в сериале длились около семи лет, после чего артистка ушла из проекта. Затем она сыграла еще в двух фильмах: «Направляющий свет» и «Все мои дети».

В 2005-м Уокер объявила о выходе на пенсию и погружении в религию. Она устроилась на работу в Детское отделение церкви Лейк-Форест в качестве директора и пастора, заявив, что больше не хочет продавать душу ради славы и популярности.

Настоящая «Санта-Барбара» творилась в личной жизни Марси. В молодости она искренне пыталась обрести счастье, однако отношения с мужчинами не складывались. Артистка четыре раза выходила замуж, но все эти романы были недолгими. Ни с одним из избранников она не прожила дольше двух лет. Сейчас актрисе 62, она уже 25 лет состоит в браке со своим пятым мужем Дагом Смитом. Вместе они воспитывали сына от третьего мужа Марси Стивена Коллинза. Сейчас Уокер не делится с поклонниками подробностями своей личной жизни и не выкладывает фотографии. Увидеть их можно лишь в фанатских пабликах, которые следят за каждым шагом знаменитости.

Круз Кастильо — Эй Мартинес

Кадр из сериала «Санта-Барбара», 1988–1993 г.; Instagram* / abonemartinez

Не менее значимую роль в «Санта-Барбаре» сыграл Эй Мартинес. Роман между Крузом Кастильо и Иден Кэпвелл был ведущей любовной линией сериала. Амплуа добродушного полицейского принесло актеру популярность в 38 лет. По словам самого артиста, этот персонаж изменил его, ведь до «Барбары» он играл лишь отрицательных героев.

В 1992-м Эй прекратил съемки в мыльной опере, потому что захотел попробовать себя в мире большого кино. Ожидания Мартинеса оправдались. Он снялся в таких фильмах, как «Главный госпиталь», «Проклятие чайки», «Новичок» и «Мыслить как преступник». Мартинес с благодарностью и ностальгией относится к временам съемок «Санта-Барбары». Он не стыдится своей роли, и даже частенько выкладывает старые фотографии в свои социальные сети.

Сейчас на личном фронте актера все спокойно. После развода с первой супругой 1981-м он женился на сценаристе и продюсере Лесли Брайанс, которая родила ему троих детей. Карьера Эй вновь переживает подъем: в 2024 году мир увидел его в роли мастера магии воды Пакку в фильме «Аватар: Легенда об Аанге».

Келли Кэпвелл — Робин Райт

Кадр из сериала «Санта-Барбара», 1988–1993 г.; www.globallookpress.com / IMAGO Barbara Hine

Робин Райт получила роль в «Санта-Барбаре», когда ей было всего 18 лет. В сериале она снималась около четырех лет. В отличие от многих актеров, которые не добились успеха на творческом поприще после выхода мыльной оперы, Райт стала очень популярной. Фильмы, в которых появлялась Робин известны практически каждому: это «Форрест Гамп», «Девушка с татуировкой дракона», «Нью-Йорк, я люблю тебя» и «Бегущий по лезвию 2049». В марте 2024-м в мире состоялась премьера фильма «Дева и дракон» с участием актрисы.

После мирного развода с первым мужем Дэйном Уизерспуном, с которым Райт познакомилась на съемках «Санты-Барбары», она начала роман с артистом Шоном Пенном. От него родила двоих детей: дочь Дилан Фрэнсис и сына Джека. Казалось, в паре царила полнейшая гармония. Этот брак считался образцовым в Голливуде, однако, как оказалось позднее, не все было так гладко. Супруги несколько раз подавали заявление на развод из-за пьяных дебошей Пенна, а потом забирали его, в итоге в 2010 году они официально расторгли отношения.

Спустя два года Райт начал встречаться с актером Беном Фостером. Их разница в возрасте составила 15 лет. Влюбленные объявили о серьезности своих намерений и планах пожениться, однако в 2015-м отношения прекратились. Робин сама отменила церемонию. Близкие артистов утверждают, что Фостер оказался совершенно не готов к браку. В 2018-м Робин нашла свое счастье с менеджером модного дома Saint Laurent Климента Жиро. Интересно, что мужчина на 20 лет моложе своей избранницы. Брак продержался недолго. Супруги подали на развод в связи с непримиримыми разногласиями.

Мейсон Кэпвелл — Лэйн Дэвис

Кадр из сериала «Санта-Барбара», 1988–1993 г.; www.globallookpress.com / Yulia Kapishnikova

Красавчика Мейсона сыграл на тот момент 34-летний Лэйн Дэвис. К этому факту своей биографии актер относится с настороженностью. Ему не нравилось повышенное внимание фанатов. По истечение пяти лет съемок артист отказался от роли и передал ее Терри Лестеру. Сейчас Дэвис с ужасом вспоминает работу в «Санта-Барбаре»: «Если вернуться назад, я бы не стал сниматься в этом сериале. Не считаю это хорошей ролью. К тому же приходилось учить до 60 страниц текста на 1 серию — уж очень герой был болтливый!»

После такого стремительного подъема по карьерной лестнице и приобретения популярности Лэйн отрекся от киноиндустрии в пользу сцены. Сейчас он активно ставит пьесы, преподает актерское мастерство юным артистам и даже руководит театром. Примечательно, что за последнее время Дэвис успел принять участие в казахских сериалах «Спасатель» и «Возвращение» и азербайджанском фильме «Кровавый январь».

Жена Холли Сванн подарила ему детей Тэтчер Ли и Нейтан Хэмилтон, из-за активной работы Дэвис не уделял достаточно времени семье, поэтому брак дал трещину, и супруги развелись. Сейчас один из сыновей актера живет в Праге, а сам Лэйн нередко выступает в чешской столице.

Джулия Уэйнрайт — Нэнси Ли Гран

Кадр из сериала «Санта-Барбара», 1988–1993 г.; www.globallookpress.com / Billy Bennight

За роль Джулии в «Санта-Барбаре» Нэнси Ли Гран получила премию «Эмми». 29-летняя актриса исполнила любовь всей жизни Мейсона. За время съемок ее возлюбленного успели сыграть три разных актера, однако Гран осталась верна своей партии.

После финала мыльной оперы карьерный путь Нэнси не закончился. Она порадовала поклонников своим появлением в сериалах «Главный госпиталь» и «Касл», работала ведущей на телевидении.

В судьбе артистки случались и трагические моменты: она пережила рак легкого и химиотерапию. Сейчас 68-летняя актриса занимается благотворительностью и помогает больным онкологией. О личной жизни известно, что у Гран есть внебрачная дочь Кэтрин Грейс, которая тоже решила посвятить себя актерскому мастерству.

Ченнинг СиСи Кэпвелл — Джед Аллан

Кадр из сериала «Санта-Барбара», 1988–1993 г.; Копылов Дмитрий / ТАСС

Чаще всего в сериале менялись СиСи Кэпвеллы: главу почтенного семейства играли 6 разных актеров. По сюжету СиСи впал в кому в исполнении Чарльза Бейтмана, а вышел из нее уже Джед Аллан. А «между ними» на больничной койке в сериале успел полежать Джарстин Уитннес. К началу съемок Аллану было 49 лет, он уже имел опыт участия в кинопроектах «Лесси» и «Главный госпиталь», однако роль СиСи стала для артиста звездной. Аллан был до последнего верен «Санта-Барбаре», он снимался в мыльной опере вплоть до финальной серии.

Последующие роли Джеда не принесли ему популярности. Он также снимался в сериалах «Беверли-Хиллз 90201» и «Место преступления: Майами». У артиста была жена и трое сыновей — Митч, Один и Рик. Его супруга Тоби умерла в 2001-м, тогда утешением Аллана стали гольф и музыка. Актер скончался в 2019-м на 84-м году жизни дома в Калифорнии, в окружении семьи.

София Кэпвелл — Джудит Макконнелл

Кадр из сериала «Санта-Барбара», 1988–1993 г.; Mary EvansAF ArchiveParamount / ТАСС

Роль жены СиСи Кэпвелла Софии исполнила на тот момент 40-летняя Джудит Макконнелл. До этого проекта артистка снималась в «Главном госпитале» и «Звездном пути». Роль в «Санта-Барбаре» стала пиком славы для Макконнелл. После окончания проекта актриса появлялась в кадре лишь в эпизодических ролях.

Актриса так и не встретила любовь всей своей жизни. Она не была в браке, а единственный ее ребенок был рожден суррогатной матерью. В 2024-м Джудит отметила свое 80-летие, она живет с дочерью в Лос-Анджелесе. В один из последних раз она появилась на экране в эпизоде фильма «Мне очень жаль» в 2019-м.

Августа Локридж — Луиза Сорель

Кадр из сериала «Санта-Барбара», 1988–1993 г.; www.globallookpress.com / John Barrett

Одну из главных ролей в «Санта-Барбаре» Луиза Сорель начала играть в 43 года. Она, как и многие ее коллеги, снималась в сериале до 1991-го. Мир узнал актрису благодаря ее участию в съемках мыльных опер. До «Барбары» Сорель уже была известна по участию в таких медиафраншизах, как «Дни нашей жизни», «Одна жизнь, чтобы жить», «Бонанза», «Звездный путь».

Сейчас Луизе 83 года, она уже не снимается в кино. За свою жизнь артистка дважды была замужем — за актерами Хербом Эдельманом и Кеном Ховардом. Отношения с мужчинами не были крепкими. Оба брака не протянули и 6 лет. Второй муж Сорель не сильно переживал по поводу развода, и очень быстро нашел себе новую спутницу жизни. Луизу он променял на американскую писательницу Марго Ховард. В настоящее время актриса живет в Нью-Йорке и с особой теплотой вспоминает съемки в «Санта-Барбаре».

Зак Келтон — Ли МакКлоски

Кадр из сериала «Санта-Барбара», 1988–1993 г.

Роль Зака Кетонал в «Санта-Барбаре» исполнил 33-летний Ли МакКлоски. К моменту начала съемок у актера уже было обширное портфолио. Он снялся в таких фильмах, как «Улицы Сан-Франциско», «Преисподняя», «Сердца и доспехи», «Она написала убийство».

Карьера Ли закончилась в 2005-м, на пенсии артист ушел в психологию и философию. Сейчас 69-летний МакКлоски вместе со своей женой Карлой проводят регулярные тренинги и общественные мероприятия по этим дисциплинам у себя дома в Калифорнии. У них есть двое уже взрослых сыновей: Брайтон и Александр.

Джина Блейк Локридж (Робин Маттсон)

Кадр из сериала «Санта-Барбара», 1988–1993г

Робин Маттсон прославилась в мире кино благодаря сериалу «Санта-Барбара». Она нередко играла злых и хитрых персонажей. Исключением не стала Джина Локридж, амплуа которой примерила на себя 29-летняя артистка. За блестящее и талантливое исполнение роли Маттсон трижды номинировали на премию «Эмми».

В последующем проекте «Все мои дети» Робин получила довольно большое количество экранного времени. Последней работой актрисы стала мыльная опера «Дни нашей жизни», в 2011-м она завершила свою карьеру. Сейчас ей 68 лет, она дважды была в браке. Оба раза закончились разводом.