Вовсе не аргентинские страсти: как сложилась судьба актеров «Дикий ангел»

Фото: Кадр из сериала "Дикий ангел", режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998г

Аргентинский сериал «Дикий ангел», который впервые появился на российских экранах в 1999 году, оставил яркий след в сердцах зрителей. Но что стало с актерами сериала спустя четверть века?

Телесериал «Дикий ангел», или как он назывался на родине «Храбрая кукла», является одним из наиболее успешных коммерческих проектов Аргентины.

История нежной любви Милагрос и Иво интересовала многомиллионную аудиторию на протяжении почти года.

Несмотря на то, что прошло уже 25 лет, многие все еще помнят имена всех персонажей сериала. Но как сложилась личная жизнь актеров — для большинства остается загадкой.

«Дикий ангел» это тот сериал, который помогает вернуться в детство. Позитивный и добрый, местами наивный сюжет в сочетании с аргентинскими страстями заставляет пересматривать его снова и снова от начала и до конца.

Некоторые актеры снялись и в других популярных сериалах и фильмах, а кто-то насовсем ушел из актерской профессии, выбрав себе новые сферы деятельности. Но роль в этом культовом сериале навсегда останется яркой страницей в их биографиях.

Наталия Орейро — Милагрос

Кадр из сериала «Дикий ангел», режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998 г.; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

На момент съемок в сериале Орейро было чуть больше 20 лет, однако за ее плечами уже имелся внушительный список творческих работ на телевидении. Но все-таки мировую известность ей принесла главная роль Милагрос в сериале «Дикий ангел».

История несчастной девушки сделала актрису идолом для подростков: миллионы фанатов ожидали выход новой серии у экранов, а песня Cambio dolor звучала из всех окон во всех девичьих компаниях. Сериал был удостоен множества наград в Аргентине, а Наталия была отмечена в номинации «Знаменитость года».

Кроме актерского искусства, в глубине сердца талантливой актрисы пребывала еще одна страсть — музыка. Это занятие также кардинально изменило жизнь Орейро.

В 2003-м, после нескольких лет плодотворной работы в музыкальной сфере, Орейро вернулась в кино. Фильм «Клеопатра» был хорошо принят зрителями и кинокритиками, а Наталья в очередной раз была номинирована на премию.

Российская аудитория снова прильнула к экрану, когда в 2005-м вышел сериал «В ритме танго», специально созданный под образ Орейро.

Вторая совместная работа актрисы и коллегой по цеху Факундо Араны «Ты моя жизнь» в 2006-м почти повторила успех «Дикого ангела». Потом актриса вернулась на большой экран с комедией «Музыка в ожидании» и представила свой фильм на Венецианском кинофестивале.

Карьера Наталии Орейро в тот период находилась на пике: она появлялась в мюзиклах, комедиях и в полнометражной картине «Подпольное детство», которая была выдвинута от Аргентины на премию «Оскар» в 2011-м.

Что касается личной жизни артистки, то в разные периоды СМИ приписывали Наталии в женихи рок-музыканта Ивана Нобле, композитора Андреса Каламаро, танцора Хоакина Кортеса, певца Данте Спинетта и актера Бенхамина Векунья. Но известно, что в период съемок «Дикого ангела» она встречалась с актером Пабло Эчарри, которого даже упоминала в одной из серий. После тяжелого расставания с коллегой по цеху, в 2001-м звезда встретила новую любовь — музыканта Рикардо Мольо. От него в 2012-м она родила мальчика.

Сейчас 47-летняя Наталия продолжает работать в киноиндустрии и параллельно занимается выпуском дизайнерской одежды вместе со своей старшей сестрой. Несколько лет назад актриса также стала Послом доброй воли в Аргентине и Уругвае. Буквально на днях закончились съемки драмы La mujer de la fila, основанной на реальных событиях, где Наталия играет главную роль.

Наталья Орейро задумалась о том, чтобы встретить старость на даче в России

У Орейро особые отношения с Россией. В 2018-м она исполнила песню United by Love, написанную специально для Чемпионата мира по футболу, который проходил в 11 российских городах. Также она исполнила композицию «Я умираю от любви» на русском языке. Помимо гражданства Уругвая и подданства Испании, в 2021-м ей и ее сыну Мерлину Атауальпа вручили российский паспорт.

В Россию звезда «Дикого ангела» не переехала, но часто приезжает на кинофестивали и съемки телепрограмм. Кроме того, в одном из интервью Наталия озвучила желание купить в России дачу, когда станет бабушкой.

Факундо Арана — Иво

Кадр из сериала «Дикий ангел», режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998 г.; Instagram* / facundoaranatagle

Мужественный аргентинец начал учиться актерскому мастерству еще в подростковом возрасте, но его творческий путь был прерван серьезным заболеванием: у Арана диагностировали рак лимфатических узлов, который потребовал длительного восстановления. Добившись ремиссии после пяти лет лечения, он вернулся к искусству.

Некоторое время будущая звезда был уличным музыкантом. Так, на одной из станций метро его заметил продюсер и предложил ему первую роль в сериале. Он начал исполнять небольшие роли, но именно благодаря телесериалу «Дикий ангел» стал объектом поклонения девушек-подростков. Обаятельного и самоуверенного героя обожали по всему миру, а артист наслаждался своей популярностью.

Несмотря на слухи, актер всегда отрицал роман со своей партнершей по съемкам — Наталией Орейро. Он утверждал, что они лишь хорошие друзья.

В 2007-м колеги по цеху снова сыграли вместе, но уже в сериале «Ты — моя жизнь».

Сейчас 52-летний актер не так часто появляется на экране. Его популярность снижается, но теперь у него есть больше времени для семьи. Несмотря на свой образ героя-любовника, звезда «Дикого ангела» женат с 2007-го на известной телеведущей Марии Сусини. Пара воспитывает троих детей.

Еще с юности одним из увлечений Факундо Арана является игра на саксофоне. Сейчас он часто выступает со своей группой The Blue Light Orquestra. Кроме того, он активно участвует в благотворительных мероприятиях, поддерживая различные социальные проекты.

Вероника Виейра — Виктория

Кадр из сериала «Дикий ангел», режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998 г.; Instagram* / veronicavieyraok

На момент съемок в сериале Веронике было около 30 лет, но это не помешало ей сыграть младшую сестру Иво. Она воплотила образ высокомерной и капризной блондинки, которая по ходу сериала «перевоспиталась» и полюбилась зрителю.

Хоть ее актерская карьера была недолгой (с 1995 по 2008 год), но принесла 11 ролей. За это время Виейра успела побывать и на телевидении в роли ведущей шоу, где помогала женщинам выбирать спутника жизни, став кем-то вроде «русской Гузеевой».

Звезда «Дикого ангела» развелась с известным аргентинским певцом Хосе Луисом Родригесом (Сильвестре), в которого влюбилась в возрасте 12 лет. Муж был старше ее на 16 лет. У них родились двое детей — Макарена и Камила.

Сейчас у 56-летней актрисы уже есть внук, она по-прежнемумолодо выглядит и лишь изредка делится фото в соцсетях, а о личной жизни предпочитает умалчивать.

Фернанда Мистраль — Луиса

Кадр из сериала «Дикий ангел», режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998 г.; Instagram* / raila.ru

Актриса сыграла мать Иво и Виктории. Ее героиня вызывала неоднозначные чувства — от неприязни до сочувствия.

В «Дикий ангел» 64-летняя Мистраль пришла уже состоявшейся артисткой. У нее за плечами были национальная консерватория драматического искусства и несколько десятков работ на телевидении, в кино и театре.

Фернанда начала сниматься на телевидении в 1951-м. В 1972-м она сыграла в сериале «Просто Мария», чем помогла дать старт всем аргентинским мыльным операм.

Сегодня ей уже 89 лет, но периодически она продолжает сниматься на ТВ. Что касается личной жизни, известно лишь, что у актрисы две дочери, а в свободное время она увлекается учениями индийского философа Ошо.

Виктория Онетто — Лина

Кадр из сериала «Дикий ангел», режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998 г.; Instagram* / victoriaonetto

В «Диком ангеле» Виктория сыграла жизнелюбивую горничную и подругу Милагрос. Эта роль стала самой запоминающейся в ее карьере.

В детстве актриса хотела стать балериной, но, попав на съемки, влюбилась в киноискусство. В 20 лет, уйдя из дома, она отправилась на кастинги, параллельно изучая театральное мастерство.

После девяти не самых успешных киноработ Онетто попала в «Дикий ангел». В процессе съемок ей было разрешено импровизировать, поэтому весь образ яркой девушки с заколками-бабочками она создала сама.

Актриса снималась в кино вплоть до 2009-го, после переключилась на театр. К тому же у актрисы есть ученая степень по управлению и политике в области культуры и коммуникации.

В личной жизни 51-летней артистки все в порядке, она замужем за аргентинским музыкантом и воспитывает дочь. Несмотря на семейное положение, она является единственной актрисой Аргентины, открыто заявляющей о своем желании стать звездой эротического жанра и выпустить книгу со своими обнаженными фотографиями.

Габриэла Сари — Глория

Кадр из сериала «Дикий ангел», режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998 г.; Instagram* / gabrielasari

Актриса тоже сыграла в сериале скромную служанку и лучшую подругу Милагрос.

В 15 лет Габриэла начала сниматься в проектах, но все ее первые картины так и не вышли на большой экран. Поэтому роль в «Диком ангеле» изменила ее жизнь. В 22 девушка проснулась знаменитой.

После сериала Габриэла Сари занималась вокалом, плотно снималась на телевидении и играла в театральных постановках.

Сейчас актрисе 47 лет, она выглядит намного моложе своего возраста, что позволяет ей работать моделью. Также она продолжает петь и увлекается живописью.

Сари замужем за журналистом, вместе они воспитывают дочь.

Валерия Лорка — Марта

Кадр из сериала «Дикий ангел», режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998 г.; Instagram* / valerialorca

Актриса сыграла роль своенравной служанки, мечтающей выйти замуж за богача. Несмотря на то, что ее персонаж в сериале был далек от дружбы с главной героиней, в реальной жизни Валерия Лорка и Наталья Орейро всегда были хорошими подругами.

Родители не позволяли актрисе связывать свою жизнь с этим ремеслом, поэтому только в 24 она смогла пойти работать в театр.

В последние годы Лорка редко появляется на экране, однако недавно приняла участие в документальном проекте о Наталие Орейро. У Валерии также есть сын Лусио, который родился в 2004-м от супруга — актера Оскара Ферриньо. Они руководят театром в Палермо.

Сегундо Сернадас — Пабло

Кадр из сериала «Дикий ангел», режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998 г.; Instagram* / segundo.cernadas

Актер сыграл двоюродного брата Иво.

Еще в подростковом возрасте он увлекся актерской профессией и выбрал себе псевдоним — его настоящее имя Педро. В киноакадемии он был лучшим учеником на курсе.

В свое время Сернандас всерьез планировал переехать в Мексику, но его убедили остаться, предложив роль в «Диком ангеле». Затем он еще два года разъезжал по стране, играя кумира подростков в других «мыльных операх».

Но мировую известность звезде принес совершенно другой сериал — «Поцелуй меня, дурачок». После него он был признан любимчиком девушек и женщин не только всей Аргентины, но и мира.

Известно, что после расставания с первой женой 52-летний актер вновь женился. Его новой избранницей стала дочь экс-посла Аргентины в России. У Сернадаса трое детей. Последний раз список его фильмографии пополнялся в 2012-м.

Марсело Маццарелло — Рокки (Морган)

Кадр из сериала «Дикий ангел», режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998 г.; Instagram* / elmazzarello

Маццарелло сыграл роль водителя, а впоследствии и мужа Виктории — сестры главного героя.

Его дебют в кино состоялся достаточно поздно — в 30 лет. Но это не помешало ему завоевать любовь зрителей и быть номинированным на различные премии, так как уже через четыре года он получил звездную роль в «Диком ангеле».

Артисту сейчас 589 лет, он продолжает сниматься и по сей день. Выглядит Маццарелло довольно подтянутым для своего возраста, потому что часто занимается спортом. В одном из интервью он признался, что не представляет себя отцом, поэтому вместе со своей женой — аргентинской актрисой — строит планы на пенсию, где будет много путешествовать.

Пабло Новак — Бобби

Кадр из сериала «Дикий ангел», режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998 г.; Instagram* / pablonovak

Молодой красавчик сыграл лучшего друга Иво и претендента на сердце Виктории, спустя время поддавшегося обаянию другой девушки — Лины.

Настоящее имя актера — Пабло Мидник. Он снимался в кинолентах еще с середины 80-х под псевдонимом Пабло Новарро, но стал известен зрителю, как Пабло Новак.

В кино актер дебютировал в 20 лет, где его сразу заметили и стали приглашать в телесериалы. Мировую известность Новак приобрел после участия в сериале «Дикий ангел», где также исполнил одну из своих песен. На съемочной площадке он подружился с Факундо Арана и Наталией Орейро. Никто не подозревал, что Пабло старше своих коллег на несколько лет, ведь он всегда выглядел моложе.

После «Дикого ангела» он продолжает успешную карьеру в свои 60 лет и активно снимается в сериалах. Также Новак записал несколько альбомов. Актер был женат на актрисе Андреа Кембелл, в браке у них родилось двое детей.

Диего Рамос — Серхио Коста

Кадр из сериала «Дикий ангел», режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998 г.; Instagram* / diecramos

Актер сыграл роль безответно влюбленного в Милагрос адвоката.

Его карьера началась с рекламы и детских постановок. Но известности Диего добился после сериала «Богатые и знаменитые», где играл возлюбленного Наталии Орейро. Они снова встретились, но уже в «Диком ангеле». Ради новой роли Рамос отложил съемки в другой теленовелле. И не зря — успех был ошеломительный.

После актер занялся театральной деятельностью.

Сейчас ему 51, он много тренируется и следит за питанием, а результаты выкладывает в соцсети, демонстрируя идеальную фигуру.

Звезда продолжает играть в театре в необычных и экстравагантных образах. Семьей артист так и не обзавелся.

Мариана Ариас — Андреа

Кадр из сериала «Дикий ангел», режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998 г.; Instagram* / mariaanaarias

Актриса сыграла «Диком ангеле» роль стервозной секретарши, соперницы Милагрос за сердце Иво. На протяжении всех серий она умело строила козни главным героям, из-за чего получила волну зрительского негатива.

Удивительно, что Ариас является непрофессиональной актрисой, в 30 лет она попала в мир кино из модельного бизнеса. После успеха сериала девушка продолжила сниматься в других проектах, но с середины нулевых всерьез занялась работой телеведущей.

Сейчас артистке 58 лет. В кино уже много лет не снимается, теперь она известная журналистка. Несколько лет назад звезда сериала вышла замуж за экономиста и призналась в интервью, что действительно счастлива.

Паола Крум — Флоренсия

Кадр из сериала «Дикий ангел», режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998 г.; Instagram* / paola_krum

Паола сыграла таинственную незнакомку Иво, которая ненадолго стала его женой.

В детстве актриса мечтала танцевать, но получила травму ноги и переключилась на актерское мастерство. Первые ее роли были в мюзиклах, но с начала 90-х стала получать роли в сериалах. Стоит отметить, что «Дикий ангел» не был пиком ее карьеры. Главная роль в мини-сериале «Эпитафии» прославила ее куда больше, в том числе в Северной Америке.

Сейчас актрисе 54 года, и она до сих пор востребована. Долгое время она не могла устроить свою личную жизнь, но в 2008 году у нее наконец родилась дочь от актера Хоакина Фурриеля, с которым рассталась через три года после этого счастливого события.

На просторах Интернета ходит множество слухов касаемо внешность артистки, так как за последнее время она стала практически неузнаваема, и, если сравнить ее ранние фотографии, можно подумать, что это два разных человека. Поклонники подозревают актрису в неудачных пластических операциях.

Флоренсия Ортис — Пилар

Кадр из сериала «Дикий ангел», режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998 г.; Instagram* / florortizoficial

Актриса сыграла одну из самых отрицательных ролей в сериале — возлюбленную Иво, которая до последних серий пыталась помешать счастью героев.

О жизни актрисы известно немногое, лишь то, что она переехала жить в Испанию, замужем и воспитывает дочь. Сейчас Ортис 52 года, она активно продолжает сниматься в кино и сериалах преимущественно в роли злодеек.

Паула Сьеро — Марина

Кадр из сериала «Дикий ангел», режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998г

Персонаж актрисы появился лишь в середине сериала. Марина — сестра Флоренсии и жена Пабло.

До этой роли Паула Сьеро уже имела опыт актерской деятельности, но была более известна как модель.

После «Дикого ангела» она экспериментировала в режиссуре и написании сценариев.

Сейчас 57-летняя звезда замужем за актером Маурисио Даюбом, вместе они воспитывают сына. В последнее время артистка «ушла в тень» и на публике практически не появляется.

Актеры «Дикого ангела», которых уже нет с нами

Далеко не все поклонники сериала знают, что многих артистов изсериала уже нет в живых, но они оставили свой след в сердцах фанатов.

Артуро Мали — Федерико ди Карло

Кадр из сериала «Дикий ангел», режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998г

Роль отца Милагрос и Виктории принесла актеру еще большую популярность, хотя на момент съемок в «Диком ангеле» он был уже широко известен на родине.

За свою карьеру Мали чаще всего воплощал на экране злодеев. В последние годы жизни активно работал, не обращая внимания на предостережения врачей.

В 2001-м актер скоропостижно скончался от сердечного приступа во время гастролей. У него остались жена и двое детей. му был 61 год.

Джино Ренни — Рамон

Кадр из сериала «Дикий ангел», режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998 г.; Instagram* / ginorenniok

Актер, комик и певец сыграл роль садовника Рамона.

Его карьера началась еще в 60-е годы. С тех пор он успел сыграть десятки ярких ролей в сериалах. Чаще всего ему доставались персонажи второго плана, но благодаря своему мастерству Ренни завоевал любовь поклонников по всему миру.

Ушел из жизни в возрасте 78 лет от осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.

Норберто Диас — Дамиан

Кадр из сериала «Дикий ангел», режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998 г.

Диас сыграл брата Луисы и отца Пабло.

В молодости актер хотел стать психологом, но, попав однажды на театральную сцену, сразу понял свое предназначение. Во время постановок талантливого артиста заметили представители телевидения и пригласили сниматься в сериалах.

На экране Норберто воплощал в основном в роли злодеев. Несмотря на закрепившийся образ, в жизни, по словам коллег, был примерным семьянином и компанейским человеком. Он прожил в счастливом браке с актрисой Алехандрой Абреу 18 лет, а его дочь Мануэла тоже стала актрисой.

Умер во сне в 2010-м в возрасте 58 лет из-за проблем с желудком и перенесенной операции на грыжу.

Лидия Ламайсон — Донья Анхелика

Кадр из сериала «Дикий ангел», режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998 г.

Свою роль бабушки Милагрос актриса сыграла уже в возрасте 84 лет.

В юности Ламайсон увлекалась точными науками, но затем среди ее увлечений появился модельный бизнес. В первой половине XX века она участвовала в модных показах не только у себя на родине, но и в других странах.

После того как с карьерой модели было покончено, Лидия перешла работать на телевидение, где и познакомилась со своим будущим мужем актером и продюсером. Также была ведущей различных шоу и программ. За свою деятельность звезда получила множество престижных наград.

После съемок в сериале, несмотря на свой возраст, актриса продолжила работу на телевидении и в кино в роли бойких и веселых бабушек.

У пары не было детей, но это не мешало супругам быть счастливыми. В 2012 году актрисы не стало в возрасте 97 лет.

Освальдо Гиди — Бернардо

Кадр из сериала «Дикий ангел», режиссер Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, 1998 г.

Актер блестяще сыграл роль дворецкого семьи Ди Карло и дядю Милагрос.

Но в жизни судьба Освальдо Гиди оказалась, возможно, самой трагичной из всех. В 90-е годы он был довольно успешным актером. Роль в сериале «Дикий ангел» стала вершиной его карьеры, предоставив артисту возможность найти какую-то творческую независимость.

Однако в середине 2000-х все изменилось. Освальдо перестали приглашать на новые роли, а прослушивания не приносили ничего хорошего. В интервью он говорил, что давно уже сдался и решил навсегда оставить актерскую сферу. Увы, Гиди так и не смог справиться с творческим кризисом и депрессией, и в 2011 году покончил с собой.

Эта трагедия потрясла многих коллег по цеху. Они говорили, что Освальдо был слишком душевным и чувствительным для мира кино.

«Дикий ангел» — это наивный и веселый сериал, что делает его запоминающимся для многих, кто провел в его компании свое детство. Аргентинская Золушка — Милагрос, в конечном итоге находит столь желанное счастье, как и другие персонажи этой истории. Сериал наполнен романтическими моментами, восхитительной музыкой и волшебной атмосферой незабываемой Аргентины.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ