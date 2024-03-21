Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGOYvonne Bogdanski; 5-tv.ru

Даже если срок годности салата из магазина в норме, лабораторные исследования показали — есть его крайне опасно. Правда, домашнее блюдо тоже проверку не прошло.

Купил, съел — в больницу! Как любители магазинных салатов рискуют жизнью? Что общего между салатом из магазина и тем, что сделали на кухне дома? Ресторанный триллер: как мясо из плова может перебраться в салат? Бывают ли безопасные закуски или лучше исключить это блюдо из своего меню?

Ответы на вопросы нашла программа Пятого канала «Страна советов».

Как магазины обманывают покупателей салатов

Артем Андреев для себя решил — больше никаких доставок еды. Недавно москвич пережил сильнейшее пищевое отравление.

«Потом скорую даже пришлось вызвать. Поднялась температура, вот сильно-сильно болел живот, все это достаточно неприятно», — поделился пострадавший.

Все эти симптомы начались спустя пару часов после перекуса.

«Принял решение из ближайшей, так сказать, доставки заказать какой-то пакет, что называется, а-ля бизнес-ланч. Ну, принесли какой-то салатик, по-быстрому я его, значит, съел», — поведал он.

Алена Большакова долгие годы была работником отдела кулинарии в крупном супермаркете. Делится шокирующими подробностями. Как, например, мясо из плова может сыграть новую роль в салате.

«Старший продавец списывал, потом передавалось на кухню. Скоро должна к сроку подойти годности, но продавцы не позволяли, чтобы срок закончился, они просто давали еще одну жизнь, чтобы можно было покушать еще людям», — рассказала бывший сотрудник отдела кулинарии.

Чем грозит употребление таких долгоиграющих блюд в пищу? И что делать при недомогании?

«Сальмонеллы, шигеллы, амебы, которые вызывают дизентерии. Первая помощь — это выпить абсорбенты и большое количество воды», — объяснила гастроэнтеролог консультативно-диагностического центра Дарья Шорина.

Рецепт домашних салатов

При этом без вкусных домашних салатов ни один праздник не обходится. Домохозяйка Полина Бурова с этим согласна и готова провести мастер-класс по приготовлению народных блюд — оливье и винегрета.

«Ой, у меня уже сегодня дети бегали, спрашивали, можно ли колбасы. Я сказала, нет, нельзя, это на салат», — посмеялась Бурова.

Оливье в семье женщины любят классический — с вареной колбасой. Но свой главный секрет приготовления москвичка пока не раскрыла.

«Сейчас будем нарезать яйца. Получаются такие маленькие квадратики. Отправляем яйца к картошке», — сказала она.

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В процессе выяснилось, что овощи для салата хозяйка обычно запекает в духовке, а не отваривает. Майонез использует только собственного приготовления. Тем временем, большая часть ингредиентов уже была нарезана.

«Так, у нас, получается, остается горошек. Горошек я выбираю известных производителей, смотрю, чтобы не было осадков. Если он крупный, то старый. Поэтому лучше брать мелкий», — прокомментировала домохозяйка.

Дальше Полина Бурова часть салата заправляла самым народным соусом — майонезом. Вторую половину оставила без заправки. Следом приготовила винегрет. Овощи из духовки необходимо всего лишь нарезать, смешать — готово.

«Далее у нас идет капуста квашеная. Салат нужно немного посолить и добавить растительного масла. Я растительное масло добавляю ароматное, нефильтрованное. Использую мою волшебную черную соль и масло. Такой красивый салат получается», — проговорила Бурова.

В каком салате меньше бактерий — покупном или домашнем

Интересно узнать, откуда родом салат оливье? Из России или все-таки Франции?

Блюдо придумал повар французского происхождения — Люсьен Оливье. Но работал этот ресторатор в Москве на Трубной площади. Получается, что этот салат — международная разработка.

А что в оливье можно назвать самым вредным ингредиентом?

«Одна чайная ложка майонеза на ваши 200 грамм салата — это ничего, но, когда за короткий промежуток времени вы съели 5 порций различных салатов, то объем потребленного высокоэнергетического соуса возрастает», — пояснила диетолог ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России Софья Елиашевич.

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Если в домашних салатах главный злодей — майонез, то какие еще вредные ингредиенты попадают в магазинные закуски? Почему всего через несколько часов на столе блюда становятся ядовитыми?

«В промышленные салаты часто добавляют сахар. И эти скрытые источники вредных продуктов попадают к нам в организм. И вы этого можете не заметить», — предупредила специалист.

Многим интересно узнать: отличается ли домашний салат от покупного?

В лабораторию на исследование эксперты отдали два покупных салата — оливье, винегрет и три закуски, сделанных домохозяйкой на обычной кухне. Первая — оливье без заправки, вторая — с майонезом, третья — винегрет, заправленный подсолнечным маслом. Важно заметить, что домашние блюда простояли несколько часов в теплом помещении. Как это обычно бывает во время застолья.

«Превышение общебактериальной обсемененности было найдено в образцах оливье с заправкой и без заправки. Бактерии группы кишечной палочки были найдены в оливье с заправкой», — отметила сотрудник отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБУ «ВНИИЗЖ» Анастасия Сычева.

Получается, за время, проведенное на столе, салаты становятся опасными. Что же прояснилось с покупными закусками?

«В салате оливье, который был куплен в магазине, мы обнаружили бактерию группы кишечной палочки, а также превышение по общей бактериальной обсемененности», — заметила руководитель испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Наталья Чекменева.

При этом оба винегрета — как домашний, так и покупной — оказались безвредными. Как же обстояли дела с домашним оливье, который домохозяйка оставила без заправки?

«Бактерии группы кишечной палочки мы не обнаружили, но общая бактериальная обсемененность, к сожалению, превышала норму, установленную в нашей стране», — аргументировала Чекменева.

С заправкой из майонеза или без, хоть из магазина, хоть с домашней кухни — экспертиза выявила опасные бактерии.

«Майонез не работает как консервант. К сожалению у любых продуктов, заправленных майонезом, сроки годности значительно меньше, в 2-3 раза. Он повышает влажность продукта. Чем выше влажность продукта, тем больше вероятность развития в нем микрофлоры», — объяснила начальник отдела надзора по гигиене питания Надежда Раева.

Чтобы застолье запомнилось чем-то хорошим, рекомендуется есть салаты свежими. Можно смешивать и заправлять закуски прямо перед подачей. Чем дольше салат ждет гостей, тем хуже, а шансы испортить праздник выше.