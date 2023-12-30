Еда градус крадет: чем лучше всего закусывать алкоголь, чтобы не опьянеть

Нутрициолог Кондаурова: бутерброды с икрой — самая полезная закуска на Новый год

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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Новогоднее застолье не может обойтись без алкоголя, однако чтобы напитки не нанесли серьезного вреда здоровью, нужно обязательно выбирать правильные блюда.

Новогоднее застолье — тяжелое испытание для желудочно-кишечного тракта. Особую опасность предполагает спиртное. Усугубить воздействие напитков способны некоторые продукты, в сочетании с которыми могут возникать проблемы со здоровьем. Чтобы банкет с обильными тостами и закусками не закончился в больнице, следует тщательно подходить к организации рациона.

Какие продукты помогают минимизировать воздействие алкоголя на организм, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог Анастасия Кондаурова.

Анастасия Кондаурова

Нутрициолог

Какие самые полезные закуски на новогоднем столе

Главное правильно хорошей закуски — содержание большого количества белков и жиров. На столе должны стоять сытные блюда, но при этом не имеющие в своем составе опасных веществ.

1. Мясо. Во главе праздничного стола на Новый год традиционно стоит мясо. Как сказала эксперт, это хороший вариант для закуски. Только выбирать продукт следует с особой тщательностью.

«Лучше [для новогоднего стола подходит] жирная и белковая еда, например, запеченное мясо индейки в рукаве, так как жиры [в составе продукта] препятствуют воздействию алкоголя на организм и снижают всасываемость спирта в кровь», — отметила нутрициолог.

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Стоит обращать свое внимание на нежирное мясо, так как оно способствует медленному и равномерному усвоению алкоголя.

2. Бутерброды с красной икрой. Это блюдо также стало одним из главных на праздничном застолье. Считается, что, поставив на стол такое угощение, можно привлечь радость и богатство в Новом году. Данное кушанье также хорошо сочетается со спиртным.

Данное блюдо содержит большое количество жиров и белков, что снижает всасываемость алкоголя в кровь. Также этот продукт, благодаря витаминам, позволяет укрепить здоровье кожи, костей, волос и ногтей, повысить иммунитет, а также оказывает позитивное влияние на работу головного мозга.

«Красная икра — сама по себе достаточно полезный продукт. Желательно включать в бутерброд цельнозерновой хлеб, а не белый, как обычно это делается», — прокомментировала эксперт.

Цельнозерновой хлеб из-за содержащихся в нем отрубей и ростков зерна, славится большим количеством антиоксидантов, а также сложными углеводами, которые продлевают чувство насыщения и благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт.

3. Холодец. Один из завсегдатаев новогоднего стола также входит в тройку самых полезных закусок к алкоголю. Стоит помнить, что сочетание пищевых волокон в мясной начинке и желатина благотворно влияют на состояние кожи, поэтому этот деликатес на празднике точно не должен оставаться без внимания.

«Он хорош тем, что там есть еще и коллаген, который поддерживает эластичность кожи», — отметила эксперт.

Однако людям с повышенным уровнем холестерина стоит осторожнее подходить к данному продукту, так как большое содержание жиров в холодце может усугубить проблему и привести к образованию бляшек на сосудах.

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Как сделать привычные закуски менее вредными

Угодить всем гостям на Новый год довольно сложно, поэтому многие хозяйки придерживаются классических рецептов и на праздничный стол ставят любимые многими майонезные салаты: оливье, крабовый, мимозу и так далее.

Однако заправка в таких салатах довольно калорийна, что приводит к увеличению килограммов, а также повышает уровень холестерина в крови. Конечно, совсем отказываться от любимых блюд тоже не стоит, ведь остальные ингредиенты вкусные и довольно полезные. В данном случае лучше поменять привычный майонез на другой соус.

«Можно в тот же состав ингредиентов добавить сметану или греческий йогурт. Это будет вкусно и при этом намного полезнее, чем салат с майонезом», — порекомендовала эксперт.

Не рекомендуется также ставить на стол жирные и жареные блюда, поскольку они высококалорийны и пагубно влияют на здоровье желудочно-кишечного тракта.