В плену обеда: чем опасно переедание, как распознать и бороться с недугом

Фото, видео: Кадр из фильма "Кит", режиссер Даррен Аронофски, 2022г.; 5-tv.ru

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Путь к ожирению и сопутствующим заболеваниям начинается с гастрономических удовольствий.

Вечер, выходной, на экране любимый фильм, а журнальный столик завален вкусняшками. Огромная миска с чипсами, пакет с семечками, креманка с мороженым. В холодильнике ждет своего часа любимый торт и вяленая колбаса. И это только на десерт после плотного ужина. Примерно такой рацион соблюдал главный герой нашумевшего оскароносного фильма «Кит», весивший, на секундочку, 270 килограмм.

Кажется, что до такого довести ситуацию невозможно, но на экране отнюдь не гиперболизированная картина. Переедание и сопутствующее ожирение — это серьезная проблема, поразившая уже более миллиарда человек по всему миру.

Почти всегда привычка заедать стресс или чувство вины заканчивается грустно: на весах лишние кило, в организме — полный бардак и настроение совсем на нуле. И это лишь малая часть последствий. Рано или поздно перенасыщение выливается в серьезные проблемы со здоровьем. Об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказал нутрициолог Алексей Исупов.

Что такое переедание

Большинство людей путают понятия, принимая разовое плотное застолье за систематическое обжорство. Пир духа, праздник живота, гастрономические радости — звучит красиво, если не смотреть правде в глаза. Ведь речь идет уже о расстройстве пищевого поведения, при котором человек ест значительно больше, чем требует организм.

В психиатрии это называют компульсивным перееданием. Именно из-за него, кстати, по данным британского журнала The Lancet, на Земле случается каждая пятая смерть. Причем далеко не всегда люди готовы называть вещи своими именами, а значит, и бороться с проблемой.

Почему люди переедают

Всех причин переедания не перечесть. Для кого-то спусковым крючком может стать банально неудобный график работы. Например, те же обитатели мегаполиса сегодня максимально загружены и в состоянии нормально поесть только раз в день. Дорвавшись до еды, голодный человек не ощущает меры. В медицине такое обжорство называют циркадной гиперфагией.

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В этом случае все легко поправимо — было бы желание. Чтобы встать на правильные рельсы, достаточно изменить распорядок дня: ввести полноценные завтраки, обеденные перерывы и перейти на легкие домашние ужины. И конечно, залог успеха — своевременный и полноценный сон.

Но куда сложнее победить обжорство, если корень зла — стресс. Это одна из самых частых причин переедания. В данной ситуации человек смотрит на пищу, как на возможность заглушить тревогу. Со временем несчастные люди начинают есть огромными порциями, стремясь утолить бесконечный голод. Такой тип переедания в медицине называют стрессовой гиперфагией.

Существует и обратная ситуация (гедонистическая), когда человек бесконечно опустошает холодильник не на фоне стрессов и тревоги, а развлечения ради. Или же попадает в заложники еды под давлением общества: остальные едят — он пытается им соответствовать (зеркальная).

Другой, наиболее сложный для лечения случай, — эндокринная гиперфагия. Такое переедание обусловлено гормональными проблемами в организме — просыпается зверский аппетит, при котором больной не в состоянии себя контролировать.

Какие симптомы указывают на компульсивное переедание

Люди, зависимые от еды, уходят в отрыв именно в одиночестве. В таких обстоятельствах запретный плод кажется особенно сладким — никто не смотрит, не осуждает, не контролирует.

На пищу человек смотрит с жадностью и не менее страстно ее поглощает, причем на высокой скорости. Это и есть один из первых психологических симптомов переедания.

Еще один признак: больной сначала набрасывается на самое вкусное, а потом берется вообще за все съедобное, что есть в холодильнике. А ужины и обеды чаще всего проходят перед телевизором, под любимый сериал или передачу.

Человек не может остановиться и ест до тех пор, пока не становится плохо. Тяжесть в желудке и разрывающая боль выливаются в физиологические последствия: дело нередко заканчивается тошнотой, метеоризмом, изжогой и даже головокружением. При этом может появиться тухлая отрыжка и неприятный вкус во рту.

За болезнью тянутся и другие неприятные осложнения — дикая усталость, апатия и даже ненависть к себе.

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К каким последствиям приводит переедание

При таком образе жизни больной рискует загреметь в больницу с кучей диагнозов. Даже малейшие переедания — это первый шаг к ожирению и сильнейшей депрессии, а также гастриту, язве или даже сахарному диабету.

«Если человек объелся — это плохо. То, что съедено, скорее всего, не переварится, попадет в толстый кишечник, будет загнивать, бродить. В пищеварительном тракте начнутся нежелательные процессы», — объясняет нутрициолог.

При системном злоупотреблении пищей дальше будет только хуже — рано или поздно метаболизм просто «сломается» — организм уже не будет сжигать калории на тех скоростях, что были раньше.

«Если мы съели 50 граммов белка за раз, половина будет гнить в толстом кишечнике и развивать патогенную микрофлору. Все должно быть в норме, переедать смысла нет. Это приведет к набору веса, наеденное будет уходить в жир», — предупреждает эксперт.

Как победить компульсивное переедание

Чтобы дело не дошло до ожирения, медики рекомендуют своевременно обратить внимание проблему и приступить к ее решению. Лучшие помощники больного — сила воли и осознанность.

В первую очередь нужно наладить режим питания. Три полноценных приема пищи в день — обязательны. Но это не значит, что есть можно до отвала. Наоборот, предупреждает врач, из-за стола важно выходить с чувством легкого голода. Постепенно это войдет в привычку.

«После еды не должно быть тяжести, а чувство голода небольшое, потому что в течение получаса где-то организм еще все расщепляет и усваивает белки, жиры и углеводы. И в этот момент приходит чувство сытости. Поэтому лучше не доесть — пройдет полчаса, и есть не захочется. Даже если съели немного, чувство сытости будет длительным», — объясняет нутрициолог.

Кроме того, рацион должен быть сбалансированным: организму необходимы белки, жиры и углеводы, но в умеренном количестве. Белка в рамках одного приема пищи врач рекомендует съедать не более 25-30 граммов. Больше не усвоится, но и меньше — стресс для человека, ведь именно белок — основной строительный материал в организме. Он необходим для поддержания мышечных объемов, восстановления травмированных тканей, производства красных телец крови и нормального функционирования гормональной системы.

Что касается углеводов, то здесь допустимый объем — 30-45 граммов. Мужчинам часто требуется больше — от 45 до 60. Предпочтение при этом стоит отдавать сложным углеводам — в твердых сортах пшеницы, буром рисе, овощах, бобовых, цельнозерновых продуктах их предостаточно. Усваиваются такие вещества медленно, благодаря чему организм остается сытым и полным сил как минимум часа на четыре.

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Третья составляющая сбалансированного питания — жиры, которые поддерживают баланс гормональных, обменных, клеточных и других процессов. От них же зависит мозговая деятельность, усвоение жизненно важных витаминов (A, D, E, K). В день допустимо съедать около 70-80 граммов жиросодержащих продуктов, то есть около 25 — за один прием. Причем акцент в питании важно делать на ненасыщенные жиры, которые снижают уровень холестерина в крови. В достаточном количестве они присутствуют в растительном масле, орехах и рыбе.

Еще один ключ к успеху в борьбе с обжорством — вода. За 20-30 минут до приема пищи рекомендуется выпивать стакан жидкости комнатной температуры. Это поможет снизить аппетит и улучшить метаболизм. И конечно, важно отказаться от приема пищи у телевизора, так вероятность сорваться куда меньше, чем с тарелкой у экрана. В крайнем случае можно устроить полезный перекус на диване, спасением станут, к примеру, сельдерей, зелень, редис, свежие огурцы.

Если перечисленные советы не работают, самым правильным решением станет поход к психотерапевту. Врач оценит всю серьезность ситуации, проведет необходимую диагностику и назначит терапию. Возможно, понадобится медикаментозная помощь или придется привлечь эндокринолога и диетолога.