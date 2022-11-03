Секрет без диет: можно ли похудеть без спорта

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Многие хотят стать чуточку стройнее, но далеко не все готовы тратить время и усилия на изнуряющие тренировки.

Физическая нагрузка — далеко не единственный способ добиться желаемых цифр на весах. К похудению приводит дефицит калорий, который можно создать и без спорта. Однако такой способ избавления от лишних килограммов имеет ряд нюансов.

Можно ли похудеть без участия спорта? Что для этого нужно? На эти и другие вопросы ответила врач диетолог-нутрициолог Наталья Круглова в эфире радио «Петербург».

Что есть, чтобы похудеть

Коррекция веса — это, прежде всего, работа с пищевыми привычками. К сожалению, решение этого вопроса не может быть быстрым, впрочем как и временным, так как многие факторы отношения к еде формируются длительное время, некоторое вообще идут из детства. Поэтому за одно мгновение нельзя просто изменить то, что формировалось годами.

«Привычки действительно формируются не сразу, но есть такое понятие, как маленькие шаги, искусство маленьких шагов. Постепенно-постепенно улучшайте свой рацион», — посоветовала врач.

Это касается не только снижения калорийности питания, но и его состава, разнообразия.

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По словам специалиста, похудеть можно и без спорта. В процессе снижения веса важно создать дефицит калорий. Он не должен быть слишком большим, порядка 500 килокалорий от базовой потребности конкретного человека. В этом случае можно избежать приступов сильного голода, получить относительно комфортное и постепенное снижение веса. И все это без физической активности.

«Но если человек хочет изменить, скажем так, образ тела, поменять пропорции, может быть, улучшить рельеф тела, вот это уже спорт. Мы с помощью еды этого сделать, конечно, не сможем», — уточнила диетолог.

Каким должен быть рацион питания при похудении

Первое, о чем нужно помнить: в каждом человеке есть система, которая регулирует голод и насыщение. По словам эксперта, если на нее обращать внимание и достаточно осознанно подходить к вопросу, то это будет хорошей профилактикой, а иногда даже лечением лишнего веса и ожирения. Важно вовремя замечать, что появился голод, и не доводить его до крайней степени.

«Когда пациенты приходят, я даже прошу их вести дневник питания, записывая, что они ели. До приема пищи прошу оценить степень голода. Я предлагаю такую систему: ранжировать эту степень голода по пятибалльной шкале, где пять — это максимальный голод, уже не могу просто терпеть, очень хочу есть. И вот стараться не доводить до пятерки, потому что после такого сильного голода очень захочется есть, и человек, вероятно, переест», — рассказала врач Круглова.

После приема пищи нужно сделать так же: замечать сыты ли вы и насколько. Записывать можно тоже по пятибалльной шкале, где пятерка — это переедание, чувство тяжести, возможно, появление сонливости. До этих состояний, конечно, стараться не доводить.

«Почему это важно? Прием пищи часто автоматический, если человек еще на что-то отвлекается, то сложно заметить эти ощущения. И когда мы возвращаем больше осознанности, это помогает не переедать, не набирать слишком много калорий, соответственно, не набирать вес», — отмечает специалист.

Однако этого недостаточно для эффективного похудения. Нужно добавить в жизнь еще ряд привычек:

Питайтесь дробно. Постепенно уменьшайте порции еды, а также разделите дневной рацион на пять приемов. Диетолог Круглова уточняет, что в этом вопросе надо учитывать особенности конкретного человека. Далеко не все люди испытывают сильное чувство голода между приемами пищи, если едят только три раза в день. Такой человек реже переедает и ему проще контролировать вес. Когда человек приходит к приему пищи с сильным чувством голода, здесь уже имеет смысл делать перекусы и сокращать порцию во время обеда или ужина.

Откажитесь от жареных блюд в пользу вареных и запеченных.

Ограничьте суточное потребление соли в пределах пяти граммов для взрослого человека.

Пейте достаточное количество воды.

Откажитесь от алкоголя и сладкой газировки.

Не ложитесь спать с чувством голода или переедания. Пищу нужно принимать не позднее чем за два часа до сна.

Ешьте больше белковой пищи (орехи и семена, морепродукты, бобовые, яйца, творог, сыр, молоко, натуральный йогурт).

Попытайтесь меньше нервничать.

Не ложитесь спать слишком поздно и хорошо высыпайтесь.

Обязательно ли садиться на диету ради похудения

Существует огромное количество диет, многие из которых обещают впечатляющий результат в вопросе похудения. Однако эксперт Круглова подчеркивает: рациональное питание скорее подразумевает сбалансированный полноценный рацион.

«Как правило, диеты все-таки либо исключают ряд продуктов, либо очень сильно ограничены по калорийности. Не всегда это необходимо. И если человек использует диеты для снижения веса, тут нужно понимать, что в длительной перспективе они, к сожалению, не работают. Они работают на здесь и сейчас, снизить вес. Но получится ли удержать? Это большой вопрос», — уточняет врач-диетолог.

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Как добавить физическую активность, не занимаясь спортом

Вопрос физической активности занимает важное место в процессе похудения. Эксперт отмечает, что у многих пациентов она довольно низкая.

«Людей, которые регулярно занимаются спортом, их не так много. Это разный процент в разных возрастных категориях. Но если мы говорим, например, про людей от 30 до 40 лет, то это не больше 30%. В более старших возрастных категориях процент еще ниже», — рассказала врач Круглова.

Полное отсутствие физической активности приводит к другим проблемам, в частности, к дряблости или даже провисанию кожи.

«Даже небольшое изменение в плане физической активности — это уже хорошо. Даже если пациент не начнет каждый день бегать и заниматься по несколько часов в тренажерном зале. Например, он может проходить одну остановку пешком, не пользоваться лифтом», — подчеркнул эксперт.

В среднем, расстояние между остановками в городе составляет 500-600 метров. Если уезжать домой с работы со следующей, то за месяц можно пройти около 13-14 километров. Это потребует всего лишь десять минут времени в день.

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Поднимаясь по лестнице, человек не только тратит больше калорий, но и разрабатывает суставы, увеличивает количество суставной жидкости. Это полезно для профилактики артрозов.

Наконец, полезно завести собаку. Ежедневные прогулки и игры с четвероногим другом приведут вас в лучшую физическую форму.

Таким образом, похудение без спорта вполне осуществимо. Исключением здесь выступают люди с некоторыми заболеваниями, нарушающими метаболизм, или лекарствами, которые приводят к увеличению веса при и приеме.