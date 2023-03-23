Больше мяса, меньше соли: как выбрать качественные пельмени для вкусного обеда

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В продуктовых магазинах пельмени пользуются большим спросом. Этот доступный полуфабрикат позволяет людям экономить драгоценное время и делает жизнь намного проще.

Пельмени — простое и любимое многими блюдо. Сегодня сложно найти несколько свободных часов на их самостоятельное приговление. Поэтому приходится идти в магазин. При этом хочется, чтобы продукт оказался вкусным и качественным. Но так бывает далеко не всегда.

Как же выбрать пельмени, чтобы они были недорогие, но вкусные, сочные и желательно из достойных ингредиентов? Как вычислить плохой товар еще у прилавка? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Приготовить пельмени намного проще, чем их выбрать. Магазины предлагают десятки вариантов. В рамках данного исследования были проверены четыре пачки продукта в разном ценовом сегменте. Самая дешевая в пересчете за килограмм обошлась всего в 250 рублей, а наиболее дорогая — 860.

Из чего готовят пельмени

Все четыре образца — это пельмени категории В. Почему именно они? Их чаще всего покупают россияне. По ГОСТу в них должно быть от 40 до 60% мяса. Остальные ингредиенты в составе продукта могут отличаться, но в идеале их должно быть всего восемь: фарш, лук, соль, перец, мука, вода, растительное масло и яйца.

Бюджетный вариант в этом вопросе разочаровал. Вместо мяса производитель добавил в полуфабрикат сою, а еще кучу химикатов (ароматизаторы, усилитель вкуса, эмульгаторы, пирофосфаты, полифосфаты).

Состав второго образца оказался еще хуже. Здесь тоже использовали сою, но подмену замаскировали под расплывчатой формулировкой якобы продукт сделали на предприятии, использующем данный ингредиент. По сути, производитель говорит, что растительная добавка могла случайно попасть в полуфабрикат. Но это не самое страшное. В составе есть мясо механической обвалки. Оно представляет из себя массу из перемолотых хрящей, сухожилий и кожи. Да и химикатов предостаточно.

Третий образец выделился почти идеальным составом. При приготовлении производитель использовал фарш (говядина, мясо цыплят-бройлеров и свинина), репчатый лук, натуральные пряности. Смутило только наличие сухого молока. Зато в нем нет ароматизаторов и консервантов.

Ингредиенты полуфабриката из четвертой пачки практически аналогичны, но вместо сухого молока добавили сливки. Однако за этот товар пришлось отдать на 300 рублей больше, чем за предыдущий.

В каких пельменях больше мяса

В хороших пельменях должно быть мало теста и много фарша. Тогда блюдо получится особенно вкусным и сочным.

По десять пельменей из каждой пачки были сварены, чтобы узнать, в каком из выбранных образцов больше начинки. После приготовления их взвесили, отделили фарш от теста и по очереди отправили составные части блюда на весы. Затем соотношение двух компонентов вычислили по формуле. Выяснилось, что максимальная доля содержимого во втором образце. Однако по его составу понятно — это фарш сомнительного качества.

Чтобы удостовериться в этом, из каждой упаковки достали по одному пельменю и разрезали его. В начинках первых двух образцов было полно жира. При этом цвет фарша оказался слишком светлым. Это еще раз подтвердило, что производители заменили мясо на сою. У более дорогих пельменей все иначе: слегка розоватый, ровный цвет содержимого.

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Как проверить, правильно ли хранились пельмени в магазине

Хранить пельмени нужно в морозильной камере. И, конечно, всегда обращать внимание на срок годности. Если продукт разморозился, его нужно сразу приготовить, иначе он попросту испортится. Повторно замораживать нельзя.

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Соответствовали ли условия хранения выбранных образцов требуемым, проверили ракеткой для бадминтона. С ее помощью подбрасывали пельмень, а затем смотрели, как разделяются мясо и тесто. Если это происходило легко, полуфабрикат попался качественный и свежий. Но если ингредиенты слиплись, значит, его явно размораживали. Такой продукт в готовом виде не только будет выглядеть неаппетитно, но и может быть опасным.

У первых двух образцов фарш прилип к тесту. Пельмени за 530 рублей показали себя намного лучше. При раскрытии мясо легко отходило от теста. Не слиплись эти два компонента продукта и у самого дорогого полуфабриката.

Проводить такой эксперимент на кухне захочет не каждый. Есть способ определить качество товара еще у прилавка. Для этого достаточно всего лишь встряхнуть пачку. Хорошие пельмени легко перемещаются внутри упаковки, каждый из них находится отдельно от остальных.

Как проверить пельмени на наличие красителей

Еще один способ узнать подробнее о качестве блюда — приготовить купленный полуфабрикат. В частности, так можно выяснить, есть ли в составе красители или нет. Об этом можно судить по изменению цвета воды.

Все приобретенные пельмени приготовили строго по рецепту. Образцы не развалились и отлично держали форму. Бульон везде оказался слегка мутный. Так и должно быть. Но главное, вода не поменяла цвет, значит, ни один из производителей не использовал красители.

Тесты показали: дешевые пельмени брать точно не стоит. Скорее всего, вместо натурального мяса изготовитель использует сою для снижения издержек. А вот между полуфабрикатом за 530 и 860 рублей за килограмм нет никакой разницы. Они состоят из одинаковых ингредиентов, а наценка — только за бренд.