Вкусно, как у бабушки: как приготовить домашние пельмени по традиционному рецепту

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Одно из самых любимых блюд русской кухни — это, конечно, пельмени. Приготовить их не так сложно, но у домашних изделий есть собственный секрет, который делает блюдо невероятно вкусным.

Вареные, жареные, с бульоном — в любом виде пельмени радуют поклонников домашней еды своим вкусом, особенно если это блюдо приготовлено по особому рецепту.

Издавна существовала традиция лепить пельмени всей семьей. И этот обычай не стоит забывать. Подобное занятие поможет сплотить всех родных и близких. На кухне во время лепки можно делиться секретами, передавать традиции молодому поколению, обсуждать планы на будущее и просто общаться.

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Блюда, похожие на пельмени, встречаются в кухнях многих народов. В Японии — это гедза, в Китае — цзяоцзы, баоцзы и шумаи, на Кавказе — хинкали, в Италии — равиоли, а в Германии — маульташены.

Готовить мясо в тесте стали в Северной Евразии, а потом рецепт распространился по всему миру. Сначала по территориям Азии и Сибири, а потом через центральные регионы России добрался до европейских стран.

Название «пельмень» заимствовано из пермских языков, где блюдо раньше называли пельнянь, что в переводе означает «хлебное ухо». Но в различных диалектах до сих пор остаются свои названия этого блюда.

В русской культуре пельмени не являлись обрядовым блюдом, а готовились по важным праздникам — при встрече дорогих гостей и в заговенье (последние дни перед длительными постами).

Как приготовить классические домашние пельмени

Чтобы приготовить пельмени на всю семью по традиционному рецепту, понадобятся следующие ингредиенты:

Говяжий фарш — 300 г;

Свиной фарш — 300 г;

Лук репчатый — 2 шт.;

Соль и черный молотый перец — по вкусу;

Вода — 250 мл;

Яйцо —1 шт.;

Пшеничная мука — 500 г;

Растительное масло — 15 мл.

Чтобы подготовить фарш для домашних пельменей, согласно рецепту, потребуется выполнить несколько простых шагов:

Выложить в глубокую миску свиной и говяжий фарш. Очищенный репчатый лук прокрутить в мясорубке с мелкой решеткой и давать в фарш. Лук придаст мягкость и сочность изделию, поэтому по рецепту можно добавить еще одну-две головки по вкусу. В полученную смесь рецепт рекомендует добавить соль и перец. Тщательно перемешать фарш, накрыть миску крышкой и убрать в холодильник на 30 минут.

После подготовки фарша для домашних пельменей, согласно рецепту, необходимо приступить к тесту. Для этого потребуется:

Взять воду комнатной температуры, разбить в нее сырое яйцо и добавить масло и соль. Затем рецепт советует перемешать ингредиенты до однородной массы. Просеять в миску большую часть муки и начать замешивать тесто, по мере необходимости добавляя сыпучий ингредиент. По рецептк домашних пельменей следует рассчитывать на чуть большее количество муки, чтобы получилась правильная консистенция теста. Готовое тесто собирается в ком, накрывается полотенцем или пленкой. По рецепту рекомендуется оставить его на 20 минут.

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Когда все составляющие рецепта готовы, надо приступить к лепке. Чтобы справиться с задачей быстрее, можно созвать всю семью. Этот процесс не прописан в рецепте, но именно он главный секрет вкусных домашних пельменей. Это занятие может стать веселой традицией, в которой способны принять участие даже дети.

Переложить тесто на присыпанную небольшим количеством муки поверхность и разделить на небольшие части. Из каждой по рецепту требуется сделать толстый жгут и нарезать на небольшие кусочки, которые требуется раскатать в тонкие лепешки. Они должны получиться круглыми и примерно равными по размеру. На получившиеся лепешки по традиционному рецепту домашних пельменей выкладывается фарш. Затем противоположные края теста плотно зажимаются. Перед отправкой в морозилку готовые изделия, согласно рецепту, необходимо посыпать мукой.

Готово! Теперь домашние пельмени по традиционному рецепту порадуют каждого за столом, потому что в «хлебные ушки» была вложена душа всей большой и дружной семьи.