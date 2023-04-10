Дорога к смерти: почему дети заедают стресс волосами и как победить синдром Рапунцель

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jenny Norquist / Личный архив Ирина Смолярчук; 5-tv.ru

Привычку втихаря есть волосы врачи называют синдромом Рапунцель.

В Алматы хирурги спасли десятилетнего ребенка, который увлекался поеданием ворсинок с домашнего ковра. Врачам потребовалось полтора часа, чтобы достать из его желудка и двенадцатиперстной кишки увесистый шерстяной клубок. Жесткое инородное тело (трихобезоар) по весу вытянуло почти на один килограмм и имело диаметр около 20 сантиметров. В настоящее время угрозы жизни и здоровью ребенка нет, медики готовят школьника к выписке.

Чтобы в животе ребенка сформировался такой объемный камнеобразный комок, он должен был поедать шерсть и войлок на протяжении длительного времени.

Чем вызвано подобное расстройство пищевого поведения? Что такое трихофагия у детей и какие есть пути ее преодоления — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила клинический психолог Ирина Смолярчук.

Привычка тянуть предметы в рот у детей — норма или нарушение

Ребенок может часто сосать или жевать волосы, палец или другие предметы по разным причинам.

«Потребность малыша грызть что-то является абсолютно естественной, витальной. Она возникает при первом прорезывании резцов. Все фронтальные зубы требуют от ребенка нагрузки на жевательный аппарат, и он начинает грызть все, что ему дают родители. Я на этом делаю акцент. Не все, что он хочет, а что ему дают родители», — пояснила эксперт.

Затем внимательные взрослые помогают ребенку «прочесывать» зубки, предлагая твердую пищу (морковь, яблоко) и специальные силиконовые прорезыватели.

«Через рот ребенок изучает вкус предметов. Других вариантов познания мира у него нет до тех пор, пока у него не включился мозг: когнитивная, оценочная, волевая сфера и лимбическая система. В этом процессе с ним рядом находится взрослый, который этот процесс регулирует с точки зрения безопасности. То, с чем мы столкнулись, когда ребенок заглатывал шерсть и у него в животике был обнаружен сформировавшийся густой шерстяной комок, — это история про педагогическую запущенность ребенка», — отметила врач.

Что такое трихофагия и почему дети едят волосы

Привычка выдергивать, жевать и потом глотать волосы, в том числе ворсинки с ковров, относится к комплексу психических расстройств. Одни могут грызть кончики, другие вырывают их с корнем и глотают фолликулы. Есть и люди, которые едят волосы целиком.

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Зачастую взрослые люди, страдающие патологией, скрывают ее или не придают значения. Подобная опасная привычка неизбежно приводит к развитию болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), для лечения которых могут потребоваться экстренные хирургические вмешательства.

Развитие трихофагии у детей может спровоцировать «взрослый фактор».

«В случае с ребенком это называется еще не расстройством, а поведенческой девиацией. Это значит, что у него угнетены естественные жизненные инстинкты. Малыш, который родился в благополучной среде и не имеет отклонений, будет поедать только то, что для него вкусно», — отметила врач.

В раннем возрасте ребенок любит употреблять в пищу то, к чему его приучили родители. Это постепенный процесс формирования пищевых привычек. Малыш выбирает продукты, которые будоражат его вкусовые рецепторы, дают ему ощущение удовольствия и успокоения.

«Если ребенок ест нетрадиционные несъедобные предметы, это говорит о двух вещах, которые нужно обязательно исключить. Первое — это, конечно, психиатрическое расстройство ребенка и второе (что должно насторожить общественность) — это антисоциальное поведение родителей, оставление ребенка в опасности и издевательство над малолетним. <…> Это может быть насилие над ребенком либо расстройство психики у родителей, то есть текущая шизофрения», — пояснила эксперт.

Ежовые рукавицы, сверхопека, завышенные требования, постоянное недовольство — список причин может быть безграничным. У несовершеннолетнего из-за подобного психологического давления со стороны мамы или папы формируется чувство вины, собственной неполноценности.

Почему ребенок глотает несъедобные предметы

Истоки подобного поведения объясняются отнюдь не детским любопытством и потребностью изучать мир.

«Если говорить формальным языком, то ребенок находится в среде, в которой существует такое понятие как педагогическая запущенность. Говоря бытовым языком, за ребенком не смотрят, его упустили», — уверена психолог.

По словам доктора Смолярчук, на проявление подобной патологии в раннем возрасте влияет еще одна причина.

«С точки зрения психики ребенка он не может реализовать свою главную потребность в пище. Когда-то ему в этой пище было отказано. Употребляя ворсинки, которые ему доступны, он таким образом успокаивает чувство физического голода. Детский желудок начинает вырабатывать сок, и мозг получает сигнал о насыщении. Психика ребенка на какой-то момент успокаивается. Он так удовлетворяет свой голод, но естественно, это дорога к смерти», — подчеркнула Ирина Смолярчук.

Подобные действия сигнализируют о том, что малолетка попал в опасную среду.

«Он не просто находится в группе риска. Это мы с вами находимся в группе риска, когда едем по дороге, когда с кем-то общаемся, но мы можем это регулировать. Маленький ребенок в такой ситуации оказывается в смертельно опасном положении. Его нужно спасать», — уверена эксперт.

Синдром Рапунцель: почему ребенок «жует» свои волосы и попадает в больницу

Когда начинается отклонение от поведенческой нормы

Произошедший случай в Алматы с десятилетним мальчиком, по мнению эксперта, должен настораживать медиков в любом случае, независимо от возраста пациента.

«Если ребенок в два года ест шерсть, значит, родителей надо ограничивать в правах, потому что они за ним не смотрят. До пяти лет за поведением ребенка, за тем, что он взял в рот, также отвечают взрослые. В десять лет — это чистой воды преступное, халатное поведение по отношению к ребенку. Но уже в отношении его мы должны исключать психиатрический диагноз», — резюмировала Смолярчук.

Независимо от вердикта врачей, ребенку необходима помощь психотерапевта. Иначе коварный синдром Рапунцель может заявить о себе вновь.