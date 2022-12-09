Проблем немало: как выявить синдром Рапунцель у ребенка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Seyfferth; 5-tv.ru

Некоторые невротические заболевания могут перерасти в более серьезные заболевания.

Люди, страдающие синдромом Рапунцель, часто испытывают проблемы со стулом. При этом заболевании пациенты непроизвольно жуют свои волосы, которые остаются в желудке или кишечнике, засоряя пищеварительную систему. Об этом заявил психиатр Михаил Барышев, комментируя вопиющий случай 12-летней девочки из Сургута, из желудка которой хирурги изъяли 20-сантиметровый клок волос.

«Какая симптоматика появилась у нее при этом? Жалобы какие-то пошли, правда? Что-то может быть со стулом, может с болью, может с пищеварением», — объяснил он в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, проглатывания волос на регулярной основе — очень опасная привычка. Он сравнил ЖКТ с водопроводными трубами, при засоре которых вода не проникает дальше. Если волосы скопились в животе, то это чревато непроходимостью.

Ранее в сургутскую больницу поступила девочка с жалобами на постоянную рвоту и боль в животе. После обследования врачи обнаружили в желудке у ребенка огромный клок волос. Хирурги незамедлительно провели операцию по изъятию трихобезоара. Сейчас с подростком все хорошо, ребенка постепенно готовят к выписке из больницы.

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