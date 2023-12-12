Непредсказуемый исход: что принесет ретроградный Меркурий в декабре 2023

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С обратным движением планеты обычно связывают неприятности в различных сферах. Но в конце 2023-го все будет намного серьезнее.

Предновогодняя суета всегда доставляет немало волнений, но в конце текущего года ситуация ожидается еще более напряженной. Перед самым праздником Меркурий — планета коммуникации, обработки информации, интеллектуальной деятельности, скорости и движения — перейдет в ретроградную фазу. Считается, что, когда небесный объект начинает двигаться в обратную сторону, происходят неприятности в различных сферах. Многие боятся, что в данный период все праздничное настроение улетучится из-за задержек подарков, проблем с техникой и других неприятностей.

Однако, согласно гороскопу, каждому знаку зодиаку под силу совладать с энергией планеты и обратить ее в позитивное русло. Как это сделать перед Новым годом, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Татьяна Назарова.

Что такое ретроградный Меркурий

Взгляды людей уже многие столетия прикованы к небосводу. Еще тысячелетия назад появились знания о том, как передвижение космических объектов сказывается на жизни обитателей Земли. Несмотря на то, что некоторые представления старины давно опровергнуты классической наукой, некоторые свойства до сих пор имеют значение у составителей гороскопов.

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Если говорить простыми словами, то ретроградность — это оптическая иллюзия, из-за которой кажется, что небесные объекты меняют траекторию.

«Астрологи не сошли с ума. Конечно, все планеты в космосе и в том числе прекрасный Меркурий всегда будут двигаться только вперед. Но с точки зрения земного наблюдателя из-за разных скоростей [небесных тел] три раза в год, а иногда и четыре, нам кажется, <…> что те как бы пятятся назад», — отметила эксперт.

Сопоставив положение планет относительно друг друга, специалисты составляют особый гороскоп для разных знаков зодиака. Этот прогноз не может быть единым для рожденных сразу под всеми двенадцатью созвездиями, поэтому не стоит всецело доверяться домыслам и верить в худшее.

«Меркурий стал практически суперзвездой, и многие привыкли свои неудачи, опоздания, проблемы в личной жизни, неурядицы на работе сразу же списывать на его ретроградность. С точки зрения профессиональной астрологии, Меркурий не способен принести глобальных катастроф, изменить вашу жизнь на сто восемьдесят градусов», — рассказала астролог.

Для получения более детального прогноза надо учитывать не только положение данного космического объекта в текущую пору, но и сопоставить его с натальной картой — отпечатком неба во время рождения человека. Только в таком случае получится узнать, стоит ли ожидать сложностей в грядущие несколько недель.

Даты и особенности ретроградного Меркурия в декабре 2023

Ретроградное положение Меркурия в завершении 2023-го необычно. Во-первых, своим обратным движением планета ознаменует окончание года. Пятиться она начнет 13 декабря 2023-го, а вот на обычную траекторию вернется только после смены цифр на календаре — 2 января 2024-го.

Во-вторых, небесный объект окажется в двух знаках зодиака — из земного и стабильного Козерога перейдет в легкого и яркого Стрельца. Перемещение в созвездия кардинально противоположных стихий могут вызывать некоторые трудности в жизни людей.

«В чем сложность этого периода? В том, что меняются энергии. Это совершенно противоположные знаки зодиака», — прокомментировала эксперт.

В связи с этим, нужно стать более гибкими и лояльными, чтобы благополучно пережить данную пору.

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Что можно делать во время Ретромеркурия с 13 декабря 2023 до 2 января 2024

Приставка «ретро» говорит о том, что настало время анализа и пересмотра важных событий в своей жизни. Так как энергии в декабре будут меняться, то и подход к повседневным делам должен трансформироваться.

С начала месяца Меркурий будет пребывать в земном знаке зодиака Козерог. Свое положение он переменит сразу после дня зимнего солнцестояния — 23 декабря. Созвездие будет накладывать большой отпечаток на разные сферы жизни.

«Пока Меркурий находится в Козероге, прекрасное время заняться своим здоровьем, но не глобальным лечением, например, пластической хирургией, а, возможно, профилактикой. <…> Этот знак зодиака очень четкий, конкретный, мы можем найти правильного врача, получить правильные советы», — рассказала специалист.

В первой части последнего месяца 2023 года стоит оглянуться назад и подвести итоги, особенно в деловой сфере.

«Подумайте, что вы делали на работе, в карьере в начале декабря, какие были ошибки. Как раз таки в период ретрохода Меркурия можно все проанализировать и уже в следующий раз их не допускать», — отметила эксперт.

Пора подходит для анализа и составления планов на будущее. Перед самым Новым годом стоит взять ежедневник и выписать самые амбициозные цели на 2024-го и продумать пути их достижения. Несмотря на то, что Козерог любит, чтобы все было разложено по полочкам, следует обозначить несколько траекторий движения к успеху.

С 23 декабря 2023-го по 2 января 2024-го планета обоснуется в огненном знаке зодиака, что всколыхнет эмоциональное состояние каждого человека.

«Стрелец — это яркость, амбициозность, говорливость и даже нарочитая показушность, можно сказать. В конце года прямо перед самым праздником мы загоримся какой-то классной идеей, но, скорее всего, она будет воплощена совершенно другими людьми либо нами, но под другим соусом», — прокомментировала астролог.

Усиливать воздействие ретроградного Меркурия будут другие астрологические события. Например, судьбоносным для многих станет полнолуние, которое произойдет 27 декабря. Повышенная энергия начнет бурлить за несколько дней до данного явления и закончится в новогоднюю ночь.

«Примерно с 25 декабря по 31 декабря вы можете столкнуться с чем-то необычным, что-то пойдет не так, вы узнаете какую-то новость. Возможно, поначалу воспримите ее негативно, появится желание моментально действовать», — поделилась специалист.

Но, согласно гороскопу, надо запастись терпением и не рубить с плеча. Лучше отложить принятие важных решений на период, когда Меркурий выйдет из ретроградной петли. Так, удастся извлечь больше пользы, не потерять в деньгах и сохранить энергию.

Что нельзя делать во время Ретромеркурия 13 декабря 2023 — 2 января 2024

Однако в предновогоднюю пору, как утверждается в гороскопе, следует проявлять осторожность в некоторых аспектах жизни. Желательно в конце декабря:

Не покупать технику и автомобили. Меркурий отвечает за скорость и движение, поэтому гаджеты и личный транспорт, приобретенные в указанное время, могут быстро сломаться или разонравиться после окончания ретро-поры. Но не стоит откладывать покупку, если она очень важна именно сейчас, например, вышел из строя холодильник или плита.

«Только оставляйте чеки, гарантии, чтобы, если что-то пойдет не так, после истечения периода вы могли обменять», — предупредила эксперт.

Не стоит также демонстрировать прыть на проезжей части, развивать огромные скорости на дороге, устраивать гонки. Нужно аккуратно соблюдать правила дорожного движения, чтобы не навлечь на себя беду.

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Отложить операции и серьезное хирургическое вмешательство , если в них нет острой необходимости, например, когда речь идет о пластической коррекции и других манипуляциях, где предусмотрен наркоз. Но если обращение к врачу требуется экстренно или планировалось продолжительное время, то не стоит поддаваться панике и отменять. Здоровье — превыше всех планет на небосводе.

, если в них нет острой необходимости, например, когда речь идет о пластической коррекции и других манипуляциях, где предусмотрен наркоз. Но если обращение к врачу требуется экстренно или планировалось продолжительное время, то не стоит поддаваться панике и отменять. Здоровье — превыше всех планет на небосводе. Избегать дальних поездок. Меркурий связан с движением и перемещением, но в ретроградной позиции выезд из дома способен обернуться сложностями. Если нет необходимости, нежелательно планировать дальних поездок. Данная рекомендация не касается тех, кто давно готовил отъезд или имеет работу, связанную с постоянными командировками.

Гороскоп на период Ретромеркурия 13 декабря 2023 — 2 января 2024

Представители всех стихий ощутят особое влияние ретроградного Меркурия на свою жизнь. Трансформации и переосмысление произойдет в различных сферах. Все зависит от знака зодиака и позиции некоторых других планет в это время. Энергии рожденных под некоторыми созвездиями будут схожи в конце декабря, поэтому астролог разделила подопечных сил огня, воды, земли и воздуха на пары.

Девы и Тельцы — особый гороскоп на декабрь

Рожденные под земным знаком зодиака получат особый толчок в начале поры ретроградного Меркурия. Придет осознание того, что представители указанных созвездий хотят добиться в карьере.

«Вы сможете осознать те моменты, которые мешают вам идти вперед, найдете точки опоры для себя, что в 2024-м поможет выстрелить. <…> В конце года энергетика планет склоняет к теме заработка — Венера находится в знаке Скорпиона. Это как раз вопрос власти и больших денег», — рассказала эксперт.

Поэтому ретроградный Меркурий окажет позитивное влияние на земных знаков зодиака. Возможно, они смогут вернуться к каким-то старым проектам и мечтам и в это время они получат известие или произойдет событие, которое поможет выйти на новый уровень и увеличить доходы.

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Скорпионы и Рыбы — особый гороскоп на декабрь

Водные знаки зодиака славятся своей интуицией. И это умение позволит им увидеть скрытые возможности для осуществления задуманного. Могут возникать различные варианты развития событий, но природное чутье позволит Рыбам и Скорпионам выбрать правильный путь.

«Это поможет вам осознать моменты, которые вам мешают двигаться к глобальной цели. Вы получите ответы, проанализировав которые, уже в 2024 году сможете более масштабно заявить о себе», — отметила астролог.

Однако вместе с этим может повыситься эмоциональность. Не стоит поддаваться внутренним переживаниям. Важно наконец решиться и послушать свое сердце.

Близнецы и Водолеи — особый гороскоп на декабрь

Легкие на подъем представители воздушного знака зодиака почувствуют серьезный душевный подъем. Дело в том, что ретроградный Меркурий затронет амбиции Близнецов и Водолеев по гороскопу, которые наконец поверят в собственные силы.

«У нас очень мощно будет работать еще и Нептун. Он поможет найти в себе те качества, которые вы, возможно, прятали и не показывали другим. Они очень пригодятся в 2024 году», — отметила эксперт.

Также под влияние планет рожденные под данными созвездиями заглянут внутрь себя и найдут ответы на давно волновавшие вопросы. Позитивный настрой и уверенность в себе помогут достичь целей во всех вопросах: завоевать любовь, продвинуться вперед по карьерной лестнице, увеличить доход.

Овны и Стрельцы — особый гороскоп на декабрь

Огненные знаки зодиака под действием ретроградного Меркурия могут ощутить откат назад, что отразится на самооценке главных нелюбителей проигрывать. Судя по гороскопу, судьба подготовит им проверку на прочность. Возможно, сомнения могут закрасться из-за негативного мнения со стороны, но не стоит придавать значение словам завистников.

«Этот толчок от Меркурия вы должны воспринимать не как обиду, не как импульс к тому, чтобы все бросить. Это очередной вызов. Момент задуматься о том, что если вам плюют в спину — значит, вы идете впереди», — прокомментировала эксперт.

Тяжелый старт может ожидать новые проекты. Но проанализировав ситуацию, Овны и Стрельцы смогут выйти на новый уровень. То дело, которое возникнет в конце 2023-го, будет вдохновлять в течение долгого времени — 12-13 лет.

Раки и Козероги — особый гороскоп на декабрь

Так как Рак находится в оппозиции к Козерогу, в котором будет находиться Меркурий, то в указанный период могут возникать сложности, особенно в плане здоровья. У рожденных под покровительством водной стихии могут обостриться старые заболевания или проявится новое недомогание. Нужно пристальное внимание направить на самочувствие, теплее одеваться и заниматься профилактикой. Не рекомендуется прибегать к самолечению. При появлении недомоганий нужно обращаться к врачу, чтобы не усугублять проблему.

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В других сферах возможны различные препятствия. Однако преодолев трудности, Ракам удастся наладить ситуацию в тех сферах, которые для них актуальны.

А вот Козероги, напротив, смогут с легкостью добиться высот. Это важный момент в их жизни, который нельзя упускать. Конечно, многие с нетерпением будут готовиться к дням рождения, но это не повод расслабляться.

«Это очень важный момент как раз таки проанализировать то, что вы сделали в предыдущий год. Самое главное — не впасть в пессимизм, если что-то не удалось сделать. Очень амбициозный знак зодиака, слишком критичный к себе и к другим. И очень часто накручивают себя», — отметила астролог.

Не стоит этого делать. Мысли в данное время становятся материальными, поэтому негативный настрой привлечет только неприятности. Исправить ошибки потом будет очень сложно. Важно понять — если что-то не получается, нужно найти другой способ улучшить положение.

Львы и Весы — особый гороскоп на декабрь

Такие разные по своей природе знаки зодиаки в декабре 2023-го откроют свое сердце для чувств. Актуальной для Львов и Весов по гороскопу станет тема отношений.

«В канун Нового года под Ретромеркурием могут быть неожиданные встречи, знакомства. И также это будет момент проявления творческих способностей», — отметила эксперт.

Препятствий на личном фронте не предвидится. Стоит лишь ярче заявлять о себе и не зацикливаться на своих недостатках или мелочах в поведении партнера.

Что будет в Новый год в период ретроградного Меркурия

Многие боятся предстоящего праздника, потому что год будет високосный, а откроется он ретроградным Меркурием. Считается, что перед праздником нельзя назначать судьбоносные торжества, например, свадьбы.

«Если ваша свадьба назначена на период одного Меркурия, ничего страшного в этом нет. Единственный момент, я бы рекомендовала, — подождать выхода Венеры из знака Скорпиона. Это произойдет 28 декабря. А дальше — почему бы и нет?» — отметила эксперт.

Важно помнить: Меркурий не мешает жениться, встречаться, подписывать договоры и заключать сделки. Планета помогает раскрыть те смыслы, которые в обычной жизни сложно заметить. Однако влияние может быть как в положительным, так и в отрицательным.

Особенную пользу Меркурий оказывает тем, кто проработал положение Луны и Солнца в своей натальной карте. Эти объекты показывают, как человек проявляется в обществе и как оценивает себя. Если он чувствует внутреннюю гармонию и здраво себя оценивает, то планета подскажет правильный путь.

В противном случае космический объект способен сыграть злую шутку. Важно — позитивно мыслить в указанное время и продумать свое будущее.

Как привлечь удачу в период Ретромеркурия с 13 декабря 2023 по 2 января 2024

Существует множество техник, которые позволяют достичь желаемого. Добиться исполнения мечты можно, проведя определенный ритуал в особенно счастливые числа: 13, 22 или 28 декабря. Самым действенным, по мнению астролога, является обряд аскезы на молчание. Не обязательно делать это в течение дня, достаточно выделить хотя бы 15 минут.

Чтобы взять аскезу, нужно соблюсти несколько условий:

Найти спокойное место, где никто не будет мешать и отвлекать.

Взять листок бумаги или открыть заметки на телефоне и написать, например: «Я беру аскезу молчания 22 декабря с восьми до девяти утра. Взамен этого прошу решение моего вопроса в карьере наилучшим образом для меня».

Не стоит ставить Вселенную в определенные рамки и загадывать исполнение мечты к определенному числу. Все загаданное обязательно исполнится, но всему свое время.

Если судить по положению планет на небосводе, то в период ретроградного Меркурия лучше желать что-то, связанное с карьерой или финансовой сферой, так как небесные тела станут благоволить решению проблем именно в данном направлении.