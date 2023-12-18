Грядут неожиданные перемены: восточный гороскоп для всех знаков на Год Зеленого Дракона 2024

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kang Yusheng; 5-tv.ru

Вместе с Китайским Новым годом к представителям многих знаков придут фантастические повороты судьбы. Самое время круто изменить свою жизнь.

Новый 2024 год, согласно восточному календарю, станет годом Зеленого Деревянного Дракона. Однако наступит он не в праздничную ночь с 31 декабря на 1 января, а лишь спустя 4 недели.

Китайский Новый год всегда наступает в разные даты. Начало самого восточного праздника зависит от второго новолуния после зимнего солнцестояния. В этот раз он придет 22 января 2024 и продлится чуть больше двух недель, но жизнь представителей китайского зодиакального круга начнет меняться уже с первого дня.

Что Вселенная подарит каждому знаку в Год Дракона и как повлиять на собственную судьбу, эксклюзивно для Пятого канала рассказала эзотерик Аделина Панина.

Каким будет Год Зеленого Деревянного Дракона 2024

Единственный мифический участник китайского зодиакального круга принесет с собой множество неожиданных поворотов судьбы для всех двенадцати знаков. Несмотря на величественное и грозное впечатление, которое производит Дракон, выделяясь среди других символов, его года считаются одними из самых удачных.

«Год Дракона всегда бывает богат на неожиданности и самые фантастические совпадения», — отмечает Панина.

В 2024 году наступит время, когда все желания смогут воплотиться в жизнь. К удивлению, даже те, которые казались недостижимыми. Нумерологи считают, что это год полон непредсказуемости. Вместе с Драконом придет удача и прорыв. Тот, кто уверен в своих силах и видит перед собой цель, обязательно ее достигнет. Только нужно не забывать перешагивать через собственный страх и придерживаться плана.

«Это единственный год, когда даже самые нереальные цели могут осуществиться вопреки всем обстоятельствам», — рассказывает эксперт.

А сочетание силы и мудрости позволит добиться впечатляющего успеха.

Крыса — восточный гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

5-tv.ru

Знак, открывающий китайский гороскоп, в новом 2024 году будет постоянно стоять на развилке двух дорог. Если решиться на перемены, то в сфере карьеры откроются блестящие перспективы. Доходы будут лишь расти, но смогут ли Крысы не поддаться возникающим соблазнам?

Несмотря на грядущий успех в работе, в центре внимания представителя зодиакального круга будут собственное здоровье и отношения со второй половинкой.

Бык — восточный гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

5-tv.ru

Год Деревянного Дракона принесет Быкам устойчивый прогресс во многих жизненных сферах, начиная от карьеры и заканчивая любовными отношениями.

В работе откроются огромные перспективы. Главное — сохранять спокойствие, решительность и ответственно подходить к любым делам. Личная жизнь станет еще одним поводом для радости. Особенно если удастся найти баланс между карьерой и семьей. Для максимальной гармонии эзотерик советует попробовать новые практики по борьбе со стрессом, а также заняться спортом или завести хобби.

Тигр — восточный гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

5-tv.ru

Для Тигров наступит динамичный год, который будет полон взлетов и падений. Поэтому не стоит забираться слишком высоко. И особенно важно сохранять осмотрительность при принятии решений.

Представителям этого знака крайне важно развивать навык общения, ведь в личной жизни возможны сложности, обусловленные отсутствием взаимопонимания. Коммуникативный опыт поможет справляться со многими проблемами. А под конец года Вселенная обещает, что труды окупятся. В жизни наступит стабильность и благополучие.

Кролик (Кот) — восточный гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

5-tv.ru

Год Зеленого Деревянного Дракона подарит Кроликам позитивные перемены, особенно если они пойдут на обдуманный риск. Стоит сохранять гибкость в составлении целей на новый год, ведь в какой-то момент они могут неожиданно и кардинально измениться.

Большая удача настигнет тех представителей знака, которые идут по пути личностных и духовных трансформаций. Однако необходимо избегать импульсивных решений и поступков.

Дракон — восточный гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

5-tv.ru

В жизни символа 2024 года, на удивление, будут не только победы. Для того чтобы новый год стал как можно более удачным, придется приложить усилия. Мифическому знаку стоит отказаться от излишней самоуверенности. А также придет время наслаждаться текущим моментом, забыв о грезах.

В личной жизни звезды советуют сохранять гибкость и быть готовым идти на компромисс. Фокус на собственном развитии покажет, какая сила скрыта внутри Дракона.

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Змея — восточный гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

5-tv.ru

В году Зеленого Древесного Дракона Змеям стоит сохранять стратегический подход к решению любых задач, не задумываясь о сиюминутной выгоде. Мотивацией должны стать последствия принятых решений.

В личной жизни будет царить гармония. Одинокие знаки встретят особенного для себя человека. И не нужно бояться перемен. Они неизбежны. Важным преимуществом станет быстрая адаптация к грядущему.

Лошадь — восточный гороскоп на 2024 год

Годы рождения: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

5-tv.ru

Удача представителей данного знака в 2024 году будет зависеть напрямую от них самих. Если Лошадь сфокусируется на важном, отбросив в сторону все второстепенное, хорошие события не заставят себя долго ждать.

В грядущий год Дракона нужно держать подальше от всего, что кажется неправильным, даже несмотря на призрачную выгоду. Также наступит время заняться своим здоровьем. А в личных отношениях необходимо найти баланс интересов.

Овца (Коза) — восточный гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

5-tv.ru

Для этого знака наступающий год Дракона станет благоприятным периодом для проявления всех своих лучших качеств. Коллеги будут благодарны за творческий подход к задачам, а близкие — за проявленное сострадание.

Впереди ждет много интересных позитивных событий, но и трудностей избежать не получится. В такие моменты важно сохранять терпение и настойчивость. Вселенная предвещает, что личная жизнь будет богата на новые встречи. Самое главное — в новом 2024 году не забывать о своих целях, которые при должном внимании станут путеводными маяками.

Обезьяна — восточный гороскоп на 2024 год

Год рождения: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

5-tv.ru

Год Деревянного Дракона станет для Обезьян периодом преодоления жизненных трудностей, особенно если не пренебрегать проявлением находчивости. А чувство юмора, заложенное в знаке изначально, поможет сохранить позитивный настрой в любой ситуации.

Не стоит размениваться на мелочи. Фокус на одной-двух главных целях принесет успех. Помимо этого, лучше быть более открытыми в общении, ведь это окажется зоной роста, в том числе и в личных отношениях.

Петух — восточный гороскоп на 2024 год

Годы рождения: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

5-tv.ru

Для Петухов грядущий год Дракона окажется удачным. Особенно это ощутится в сфере карьеры, где знаков будут ожидать совершенно новые захватывающие перспективы. Также откроется дорога в абсолютно новую сферу.

Эзотерик рекомендует избегать излишне критического взгляда на вещи. Важно научиться работать в команде, используя свои организаторские способности. А личная жизнь будет строиться на основе взаимопомощи и компромиссов.

Собака — восточный гороскоп на 2024 год

Годы рождения: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

5-tv.ru

В жизни Собак наступит стабильность, которую, вероятно, многие ждали. Однако расслабляться и откладывать дела не стоит. Есть вероятность небольших карьерных продвижений. Успех может прийти благодаря командной работе и различным сотрудничествам.

В год Дракона должным вниманием будут награждены честность и порядочность представителя зодиакального круга. А в личной жизни в этом году особенно важно сохранять доверие и лояльность в отношениях с партнером.

Свинья (Кабан) — восточный гороскоп на 2024 год

Годы рождения: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

5-tv.ru

Новый год станет для этого знака временем возможностей. Личный опыт и талант будут высоко оценены и востребованы среди коллег. В результате это принесет представителям признание и приятные привилегии.

Вселенная советует проявлять доброту и щедрость к окружающим. А в моменты особенных трудностей не пытаться идти против течения. В год Дракона творческие способности помогут адаптироваться к меняющемся условиям. Главное помнить, что большой успех очень близко.

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