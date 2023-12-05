Захлестнет кипучая энергия Дракона: гороскоп здоровья на 2024 год для всех знаков зодиака

Фото: 5-tv.ru

В 2024 году многих будет особенно волновать тема здоровья. Недомогания серьезно ударят по самочувствию пяти знаков зодиака. Еще два счастливчика излечатся от всех недугов.

Наступление Нового года для многих — это одно из наиболее ожидаемых событий. Ведь появляется отличная возможность начать все с чистого листа и воплотить в жизнь давно ждавшие своего часа планы. Тем более, что покровителем 2024 года станет величественный зеленый деревянный Дракон.

Мифическое животное неспроста ассоциируется с властью, могуществом и размахом. Его влияние наделит представителей зодиакального круга небывалой мотивацией и подарит отличные возможности проявить себя. Главное, успеть ухватить удачу за хвост и не отпускать.

Именно поэтому важно всегда оставаться в форме и тщательно следить за своим самочувствием. О том, как тема здоровья проиграется в жизни каждого знака зодиака в 2024 году, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог

Общий прогноз для всех знаков зодиака на 2024 год

Кипучая энергия Дракона в 2024 году приведет в движение даже самых инертных представителей зодиакального круга. У многих возникнет непреодолимое желание связать жизнь с новым активным хобби и всерьез озаботиться качеством собственного здоровья.

Особенно важно в это время обратить внимание на состояние костей, зубов и спины. Ведь проблемы могут дать о себе знать в самый неожиданный и неудобный момент. Пройти полную диагностику организма желательно в начале марта 2024 — возможен рецидив или осложнение хронических заболеваний.

Апрель для активных действий также не подходит. На этот месяц гороскоп здоровья советует запланировать отдых в санатории или на оздоровительном курорте. У представительниц прекрасного пола наступит благоприятный период для бьюти-процедур — результат точно порадует.

«Также стоит обратить внимание на женское здоровье: посетить гинеколога, прислушаться к своему состоянию», — отметила астролог.

Накопленные за второй месяц весны силы будут как никогда нужны в мае. Подопечные зодиакального круга буквально расцветут — захлестнет мотивация и желание действовать здесь и сейчас. И хотя подобные порывы пойдут многим на пользу, вместе с тем возрастет риск травм. Поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать собственной безопасностью. Иначе все грандиозные планы на лето придется отменить.

«Слепая вера в свои силы может обернуться опрометчивыми и глупыми ошибками, которые серьезно отразятся на здоровье. Поэтому не стоит идти на безрассудный риск», — предостерегла специалист.

Наибольшего эффекта энергия Дракона достигнет в жаркое время года. Ни одна проблема или препятствие не смогут сбить представителей зодиакального круга с намеченного пути. А уже осенью можно будет пожинать плоды собственных трудов, так как с сентября по ноябрь 2024 выдастся спокойная пора.

Однако в конце года над эмоциями знаков зодиака будет довлеть ретроградный Марс. Шлейф его влияния протянется вплоть до февраля 2025. В это время особенно высок риск травм, поэтому в новогодние праздники могут случиться неприятные сюрпризы.

Овен — гороскоп здоровья на 2024 год



В год Дракона Овнам стоит обратить внимание на опорно-двигательную систему — их неугомонность и подвижность могут стать причиной серьезных травм.

Огромный поток энергии, который в 2024 буквально захлестнет представителей данного знака зодиака, гороскоп здоровья советует направить в полезное практическое русло. Отличный шанс попробовать себя в новом активном хобби. В крайнем случае, можно ограничиться регулярными походами в спортзал для укрепления мышц спины и поясницы.

Игры разума и поиск предназначения: большой гороскоп для Овнов на 2024 год

Телец — гороскоп здоровья на 2024 год



Особенно пристальное внимание к собственному самочувствию в грядущем должны уделять Тельцы. С наступлением весны у знака зодиака не исключены скачки и сбои гормонального фона, а также проблемы с давлением — потемнение в глазах, слабость и быстрая утомляемость.

Крайне важно в 2024 году озаботиться налаживанием здорового образа жизни. Чаще выбираться на прогулки и дышать свежим воздухом, отдавая предпочтение активному отдыху. Но и о питании забывать нельзя — на фоне стресса не исключены переедания.

Полный вперед: большой гороскоп для Тельцов на 2024 год

Близнецы — гороскоп здоровья на 2024 год



Крепкое здоровье в грядущем году данному знаку зодиака обеспечено. Этим обстоятельством нужно непременно пользоваться, воплощая в жизнь самые смелые планы, ведь сил точно на все хватит.

Самое время самостоятельно повышать свою активность — чаще заниматься спортом, найти новое увлекательное хобби, которое будет поддерживать мышцы в тонусе и давать мощный заряд энергии.

Придется принять окончательное решение: большой гороскоп для Близнецов на 2024 год

Рак — гороскоп здоровья на 2024 год

Ракам в этом году стоит продиагностировать хронические заболевания. На фоне ретроградного Марса в декабре 2024-го риск рецидивов и обострений возрастет кратно.

Кроме того, гороскоп здоровья рекомендует представителям водной стихии сместить фокус на свое внутреннее состояние. Тревоги и стрессы серьезно истощили моральные силы знака зодиака за прошедший год — настало время восполнять ресурсы. Для этого нужно поработать с чакральной системой — записаться на занятия йогой, боксом или любые боевые искусства, то же тай-чи или дзюдо.

Из пучины сомнений в короли: большой гороскоп для Раков на 2024 год

Лев — гороскоп здоровья на 2024 год



У самых ярких представителей огненной стихии серьезных проблем со здоровьем в грядущем году не предвидится. Однако пренебрегать занятиями спортом все же не стоит. Красивое, подтянутое тело поможет знаку зодиака в очередной раз выделиться из толпы.

Также гороскоп здоровья советует уделить внимание проработке мышц спины и шейных позвонков. Красивая осанка произведет особое впечатление на окружающих и укрепить авторитет в обществе.

Буйство чувств и вдохновения: большой гороскоп для Львов на 2024 год

Дева — гороскоп здоровья на 2024 год



Дев в начале 2024 года могут беспокоить простудные заболевания. Поэтому не лишними будут различные превентивные меры — делать выбор в пользу теплой одежды, следить за сквозняком в помещениях, не забывать о шапке и перчатках.

Если же болезни избежать не удастся, то наравне с обыкновенным лечением не стоит пренебрегать народными средствами — травами, медом и другими натуральными препаратами. Таким образом Девы смогут вовремя укрепить иммунитет.

Острые переживания и финансовый взлет: большой гороскоп для Дев на 2024 год

Весы — гороскоп здоровья на 2024 год



Весам полезно провести глубокую диагностику своего организма. Существует немалый риск, что за постоянной спешкой подопечные воздушной стихии буквально не замечают, как протекающие бессимптомно тяжелые заболевания тихо убивают организм.

Также знаку зодиака стоит обратить внимание на различные новообразования — родинки, папилломы — и проконсультироваться у лечащего врача. В 2024 году онкологические проблемы коснуться многих людей, поэтому желательно заранее удостовериться, что здоровью ничего не угрожает.

Получить подсказку от Вселенной: большой гороскоп для Весов на 2024 год

Скорпион — гороскоп здоровья на 2024 год



Скорпионам в грядущем году необходима полная перезагрузка организма. Гороскоп здоровья советует провести тотальную чистку как изнутри, так и снаружи. А начать обход врачей следует с гастроэнтеролога, который поможет наладить питание и укажет на возможные сбои в работе пищеварительной системы.

Не менее актуальны в 2024 году косметологические процедуры. Полученный результат точно порадует и поднимет знаку зодиака настроение.

Грядет тотальное обновление: большой гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Стрелец — гороскоп здоровья на 2024 год



Стрельцам в год Дракона необходима витаминная поддержка. Для решения огромного количества задач, которые свалятся на представителей знака зодиака в 2024-м, потребуется немало сил. Поэтому их энергия всегда должна качественно восполнятся.

Гороскоп здоровья настоятельно рекомендует не пропускать тренировки, независимо от того, проходят они в зале или домашних условиях. Также не лишними будут различные добавки — протеин для роста мышц или биологически активные добавки (БАДы).

Активность — ключ к успеху: большой гороскоп для Стрельцов на 2024 год

Козерог — гороскоп здоровья на 2024 год



В жизни трудолюбивых и упорных Козерогов редко случаются казусы со здоровьем. И все же в грядущем 2024 году представители земной стихии рискуют не раз оказаться на приеме у стоматолога из-за проблем с зубами.

Летом, что крайне неожиданно, знак зодиака может настичь переохлаждение. С особым вниманием нужно следить за температурой в водоемах, иначе самая приятная пора пройдет совсем не на курортах.

Излишний трудоголизм принесет одни беды: большой гороскоп для Козерогов на 2024 год

Водолей — гороскоп здоровья на 2024 год



В 2024 году у Водолеев выдастся отличная пора для корректировки питания. Новые пищевые привычки быстро станут рутиной и не будут вызывать дискомфорта. Поэтому не стоит пренебрегать подобной возможностью.

Также не лишними для знака зодиака будут проверки на непереносимость глютена, лактозы и исключение потенциально вредных высококалорийных продуктов. Гороскоп здоровья заверяет: в будущем подобная забота о себе окупится вдвойне.

Время масштабных трансформаций: большой гороскоп для Водолеев на 2024 год

Рыбы — гороскоп здоровья на 2024 год



Рыбам в 2024 году нужно тщательно поработать с режимом дня. Хороший сон — залог успеха. Полезно проверить состояние собственного тело. Вполне возможно, что процент мышц в организме значительно ниже нормы. К счастью, сегодня соответствующая диагностика доступна в любом спортивном клубе.

Регулярные тренировки помогут знаку зодиака укрепить мышечный корсет и значительно улучшить общее состояние здоровья. Главное, выбрать занятие по душе и развивать тело в комфортном темпе.

Под влиянием сурового Сатурна: большой гороскоп для Рыб на 2024 год