Сплошные неприятности: для трех знаков зодиака 2024 год будет невероятно тяжелым

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Судьба заставит некоторых представителей зодиакального круга вернуться на истинный путь. Однако тех, кто будет сопротивляться переменам, ждут неутешительные события.

Властный и энергичный символ 2024 года — Дракон — покровительствует тем, кто готов активно идти к своим целям. Однако некоторые знаки зодиака часто поддаются влиянию со стороны окружающих и даже не задумываются о том, что им самим интересно и важно. Справедливый и мудрый управитель периода исправит сложившуюся несправедливость и расставит все на свои места.

Тех, кто давно не прислушивался к внутреннему голосу, ждет сложная и насыщенная событиями пора. Однако зона астрологической турбулентности — явление временное. В сложной ситуации у каждого появится осознание, что управлять судьбой по силам только им самим. После внезапного озарения придет осознание, куда двигаться дальше. Сложности могут возникать в разных сферах жизни, как в личном плане, так и в рабочих делах.

Для кого 2024 год станет периодом серьезных испытаний, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Лебедева.

Алина Лебедева

Астролог

Что будет осложнять жизнь в новом 2024 году по гороскопу

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В течение года, если заглянуть в гороскоп, энергии будут постоянно меняться. Все зависит от того, какую конфигурацию между собой составят планеты. Решающий вес на небосклоне станет играть Юпитер, который отвечает за стабильность в делах, уверенность в собственных силах и авторитет. Тем, кто уверенным шагом идет к своей цели, бояться его влияния не стоит. Его расширяющая все вокруг энергия поспособствует глобальным приобретениям.

Однако если понимания своего места в этом мире нет, то можно еще больше запутаться. Предстоит время серьезных преобразований. Все тяготы и сложности выявят те области, которые необходимо быстро проработать. Шанс обрести внутреннюю гармонию и баланс тоже представится. Нужно лишь дождаться своего часа.

Добавлять неопределенности в некоторые процессы будет Уран. Его глубокая энергия начнет вгонять людей в тяжелые раздумья по поводу будущего. Появится возможность подвести какие-то итоги и начать какой-либо творческий проект, на который раньше не оставалось сил.

Весы — особый гороскоп для знака зодиака на 2024 год

Особенная встряска ждет представителей воздушного знака зодиака. Максимальный пик потрясений, по гороскопу, придется на весну и осень 2024 во время коридора затмений. Считается, что в данные периоды активизируется кармическая энергия, которая заставляет задуматься над проблемами, что годами не давали о себе знать.

«Оба коридора будут затрагивать вашу энергию. Самые уязвимые темы вашей жизни, а именно, отношения, баланс и стабильность, все это подвергнется трансформации и переосмыслению. Последствия могут разрешаться в течение всего года», — отметила астролог.

Сложности способны возникнуть не только в сфере партнерства, но и в коммуникации и карьере. Однако знаку зодиака не стоит отчаиваться: тяжелые события — это не только про негативный опыт. Столкнувшись с переменами, Весы, согласно гороскопу, откроют в себе новые качества, которые помогут укрепить их дух и противостоять судьбе.

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Тельцы — особый гороскоп для знака зодиака на 2024 год

Особенные испытания предстоят тем представителям земного знака зодиака, кто родился с 8 по 18 мая 2024. Дело в том, что в новом году ожидается соединение Урана и Юпитера. Эти небесные тела способны сыграть злую шутку с Тельцами по гороскопу.

«Уран — это планета обнуления, что переворачивает все с ног на голову, а Юпитер расширяет проблемы в кратном объеме», — отметила специалист.

Пиковые события придутся на май, так как к двум планетам примкнут Солнце, Венера и Белая Луна. В этот месяц многие явления во всех сферах жизни будут иметь судьбоносный эффект, поэтому процессы то и дело станут выходить из-под контроля. Лучше заранее подготовиться к указанному периоду, просчитать все риски и отложить важные начинания. Рекомендуется заняться психологическими практиками, помогающими восстановить внутренний ресурс.

Полный вперед: большой гороскоп для Тельцов на 2024 год

Девы — особый гороскоп для знака зодиака на 2024 год

Еще одному знаку зодиака, которому рекомендуется держать руку на пульсе, — это Девы. Им предстоит год серьезных разочарований и потерь. Возможно, в новый период своей жизни рожденные под этим созвездием осознают: все, что они делали до этого, не было их истинным желанием.

Подсказки от Вселенной помогут знаку зодиака найти правильное направление. Однако если человек упорно не видит своих возможностей, то год выдастся максимально тяжелым.

«Самое время взращивать в себе новые навыки, а именно, гибкость и адаптивность к изменениям, чтобы не потеряться в новых обстоятельствах жизни», — прокомментировала эксперт.

Особенно сложным периодом, согласно гороскопу, станет начало 2024-го. Подливать масло в огонь станет Черная Луна — фиктивная точка на небосклоне, которая открывает темные стороны в характере человека. Во время доминирования данного астрологического центра могут активизироваться страхи и сомнения. Не стоит им поддаваться, так как вскоре негативные мысли улетучатся.

Полный вперед: большой гороскоп для Тельцов на 2024 год

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