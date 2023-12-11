Яд для четвероногих: какими продуктами с новогоднего стола нельзя кормить собак

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexandra Pfau; 5-tv.ru

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Желание порадовать собаку вкусным кусочком имеет большие риски обернуться неприятными последствиями и дорогостоящим лечением.

Домашние питомцы чем-то похожи на детей, так как норовят все попробовать на зубок. Не удивительно, что за четвероногим другом сложно уследить во время подготовки праздничного стола, а также устоять перед его тоскливым и гипнотизирующим взглядом в самый разгар банкета. Чтобы добавить праздника в жизнь собаки, некоторые хозяева делают поблажку и угощают любимца лакомствами со стола. Однако слабость человека может серьезно отразиться на здоровье животного.

Какие продукты категорически нельзя давать питомцам, эксклюзивно Пятому каналу рассказал ветеринарный врач высшей Михаил Шеляков.

Какие продукты нельзя есть собаке

Несмотря на то, что собака давно стала другом человека, многие внутренние процессы в ее организме за тысячи лет не изменились. Домашний питомец, хоть и выглядит довольно мило, но продолжает оставаться по своей природе хищником, и при составлении рациона необходимо это учитывать.

«Возьмем мясо и разложим его на составные питательные элементы. Примерно чуть меньше 50% жира, чуть меньше 50% белка, но и около 1% углеводов, то есть последнее в организм животного эволюционно практически не попадало, поэтому собаки слабо их переваривают», — прокомментировал ветеринарный врач.

Самое главное правило в составлении рациона — сбалансированность, поэтому не стоит давать любимцу жирные и жареные блюда. При подобном регулярном питании у питомца может развиться панкреатит — острое воспаление поджелудочной железы, а также ожирение.

Некоторые продукты лучше вообще класть на верхние полки, чтобы любопытный и озорной питомец не смог к ним подобраться, так как они содержат в своем составе токсичные для здоровья четвероногого компоненты.

1. Шоколад

Сладости, которые мало того, что содержат ударную дозу углеводов, имеют в своем составе опасные вещества.

«Дело в том, что во всем нам известном шоколаде находится теобромин, который является психостимулятором. У людей он вызывает эйфорию, подъем настроения, <…> а у собак — так называемые „шоколадные судороги“, то есть отравление», — прокомментировал ветеринар.

Особенно опасны для питомца темные сорта лакомства, поскольку в них больше какао, а следовательно, и теобромина. Даже один маленький кусочек может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Поэтому не рекомендуется давать любимцу конфеты и шоколадную пасту.

Теобромин содержится и в кофе, поэтому содержащие его продукты тоже нельзя давать питомцу.

2. Изюм и виноград

В этих ягодах содержатся вещества, негативно влияющие на работу почек. Съев даже небольшую порцию ягод, собака в течение следующих двух-трех суток подвергается риску развития острой почечной недостаточности.

Причем опасность могут нести не только сами продукты, но и блюда, в состав которого он входит. Поэтому не рекомендуется давать четвероногому другу творожную пасту и запеканку.

3. Орехи

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В первую очередь данные плоды опасны своим размером. Собака может просто подавиться орехом, так как ее жевательный аппарат устроен по-другому и не может перемалывать мелкие продукты. Также этот продукт имеет большую жирность, что приводит к нарушению пищеварения. Особенно опасен для питомцев арахис. Но самыми вредными являются орехи макадамия. В них содержатся токсичные вещества для четвероногого.

4. Алкоголь

Некоторые хозяева ради смеха любят в праздники «подпоить» питомца. Однако это очень опасно для его состояния, так как организм животного не приспособлен для расщепления спиртного. Это приводит к быстрой и серьезной интоксикации.

5. Лук и чеснок

Наверняка никому не придет в голову накормить пса этими продуктами в чистом виде. Но даже в составе мясных блюд они могут быть смертельно опасными для собаки. Лук и чеснок разрушают красные кровяные тельца — эритроциты, из-за чего у собаки может развиться не только отравление, но и анемия.

«Об этом часто забывают. Например, говорят: „Ну, как моя собака могла отравиться шашлыком? Он такой вкусный“. Но там был маринад, <…> добавки и плюс ко всему чеснок и лук», — пояснил эксперт.

Не имеет значения, в каком виде животное приняло этот продукт — сыром, жареном, вареном или даже его сок просто попал в еду, например, во время маринования мяса для шашлыка.

6. Сдоба и печенье

Разделить с собакой кусок булки — похвально, но небезопасно для последней. Все, что содержит дрожжевое тесто или сахар в сочетании с мукой вызывает брожение в кишечнике питомца, что приводит к развитию серьезных проблем с ЖКТ. Также стоит помнить, что в хлебобулочных изделиях и печенье содержится большое количество углеводов, которые собака не может переварить. Исключить из рациона также стоит макароны.

7. Цитрусовые

Оранжевые мандарины и апельсины — главные символы новогоднего стола. Если человеку они приносят позитивный настрой, то для собаки могут быть невероятно опасны. Сок этих фруктов обладает желчегонным эффектом, вызывая у питомца рвоту и диарею. Если у любимца до этого наблюдались проблемы с ЖКТ, то цитрусовые способны нанести серьезный вред организму.

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Как влияют на здоровье собак колбаса и сыр

Острое, перченое и соленое, а также различные искусственные усилители вкуса, наносят серьезный вред здоровью собаки. Самым неблагоприятным угощением для здоровья питомца является сырокопченая колбаса, так как в ней много специй и химических соединений, которые негативно отражаются на работе пищеварительной системы и ухудшают обмен веществ.

Не стоит давать собакам молочные продукты, например, сыры. Содержащийся в них жир — достаточно тяжелый продукт, а у животных с возрастом постепенно снижается количество ферментов, способных перерабатывать «молочку».

Вместе с этим не рекомендуется баловать питомца сгущенкой, йогуртами и мороженым, так как содержащийся в них сахар пагубно отражается на состоянии не только органов пищеварения, но и надпочечников. К тому же могут возникать аллергические реакции.

Включать в рацион из подобной продукции можно только творог с нулевым процентом жирности.

Можно ли давать кости собаке

До сих пор довольно распространено мнение, что собакам можно в качестве лакомства давать кости. Питомцы действительно любят «поточить зубы» о что-нибудь хрустящее. Однако подобное лакомство может стоить животному не просто здоровья, а даже жизни.

«Это такой штамп мультипликационный, наверное, всем известный с детства: собачка с косточкой в зубах. На самом деле никакой ценности особой в костях нет. Они не перевариваются и могут травмировать желудочно-кишечный тракт», — прокомментировал ветеринар.

В некоторых случаях такой элемент рациона вызывает кишечную непроходимость, справиться с которой можно только хирургическим путем. Травмировать животное способны не столько большие части, сколько маленькие и ломкие. Особенно опасны трубчатые куриные кости, так как они легко разламываются на мелкие части и наносят вред внутренним органам.

«Мелкая куриная кость становится, как крошка, как щебень, который идет в желудочно-кишечный тракт, спрессовывается в одном отделе и, в общем, образует камень, поэтому кости нежелательно есть ни в каком виде. Разрешается только эпифиз — хрящики на концах», — рассказал эксперт.

Не стоит давать любимцу и рыбу, в которой тоже нередко содержатся мелкие и опасные кости. Пушистому любителю похрустеть можно дать взамен что-то полезное и менее вредное, например, морковь, но совсем в небольших количествах.

Можно ли давать питомцу фрукты и овощи

Если говорить о витаминах, то они тоже важны. Но перед тем, как угостить собаку тем или иным плодом, нужно внимательно его оценить.

Многие четвероногие очень любят яблоки. Но кормить питомца рекомендуется лишь зелеными несладкими сортами, чтобы не допустить развитие аллергии. При этом все равно плод лучше почистить, чтобы грубая шкурка не препятствовала процессу пищеварения.

«Красные сладкие яблоки могут вызывать аллергические реакции при избыточном потреблении, а также резко повышать кислотность желудка. Эти плоды противопоказаны для <…> групп животных, страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта», — прокомментировал специалист.

Подобная рекомендация касается и других ярких плодов. Если есть желание угостить любимца чем-нибудь вкусным, то лучше выбирать, например, зеленые плоды: огурцы, болгарский перец, кабачок, стручки зеленой фасоли. Исключение составляет только морковь.

«Она не усваивается практически, поэтому <…> не является аллергеном, но главное, чтобы только морковкой собаки не подавились, потому что они могут откусывать крупные куски и пытаться их проглатывать», — отметил эксперт.

В натуральный рацион четвероногого друга можно также включить тыкву, цветную капусту, редис.

Зависит от рацион питания от породы собак

В мире существует около 400 пород собак от маленьких чихуахуа до огромных догов. Кроме того, что им необходимо разное количество питательных веществ, принципиальных различий в составе рациона нет. Однако существует несколько групп животных, которым нельзя позволять даже небольшого послабления в режиме питания.

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«Йорки, чихуахуа и другие породы <…> из-за малой массы более уязвимы к отравлению», — рассказал эксперт.

Также маленьким собакам требуется более частый прием пищи, так как они быстрее расходуют запас питательных элементов, а значит, скорее начинают чувствовать себя вновь голодными.

Особого подхода к питанию любимца должны придерживаться хозяева собак с белой шерстью, поскольку их подопечные имеют высокую склонность к различным воздействиям окружающей среды, а следовательно, и отравлениям.

При составлении рациона важно учитывать и возраст четвероногого, так как в определенные периоды жизни животные нуждаются в различном количестве питательных веществ.

Как спасти собаку от отравления

Есть три этапа помощи домашним питомцам при отравлении в зависимости от того, насколько давно токсичный продукт был съеден.

На первом этапе, когда с момента трапезы прошло не более 10-20 минут, избавиться от запрещенного деликатеса можно, вызвав рвоту, надавив на корень языка. Продукт в этот момент еще находится в желудке, поэтому подобный метод поможет избавить питомца от большей части отравляющих компонентов.

Если с момента попадания пищи в организм прошло от получаса до полутора, то с большей вероятностью, токсины уже попали в кишечник. В данном случае придется дать любимцу лекарства: «Энтеросгель», «Альмагель», «Фосфалюгель».

Особенно опасно, когда после еды прошло более двух часов. Тогда яд уже проникает в кровь и распространяется по всему телу. В таком случае надо немедленно показать собаку ветеринару, который поставит правильный диагноз и назначит лечение.