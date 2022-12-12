ТОП-5 новогодних опасностей для собак и кошек: как защитить питомца в праздник

Зоопсихолог Волков: островок безопасности для питомца — один из способов защиты его от стресса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serhii Liashonok; 5-tv.ru

Чтобы пушистые любимцы спокойно пережили сезон салютов и хлопушек, потребуется два вида помощи.

Ни один Новый год не обходится без использования пиротехники. Треск, шипение и взрывы салютов в главную ночь года доносятся буквально из каждого двора. Если для человека — это неотъемлемый атрибут праздника, то для домашних животных — причина для страха и паники, которые могут серьезно навредить здоровью собак и кошек.

Как уберечь нервную систему питомцев в период новогодних праздников — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответили зоопсихологи Мирослав Волков и Жанна Кантова.

Животные боятся громких звуков, потому что обладают невероятно чутким слухом и повышенной чувствительностью барабанных перепонок. Любой звуковой триггер: взрывы, выстрелы, хлопки, бой курантов вызывают у пушистиков болевые ощущения. Поэтому специалисты не рекомендуют оставлять меньших братьев наедине с их страхами.

«Животные часто боятся таких вещей и от страха могут убежать или проявить поведение, которое в дальнейшем закрепится и будет проблемой для владельца. Но сказать, что это смертельная история, и животные повсеместно погибают во время новогодних праздников, нельзя. В основном страдают характерные, легко возбудимые и пожилые животные», — пояснил зоопсихолог Волков.

Как пиротехника на Новый год влияет на собак и кошек

Четвероногим не понять, что шум от салюта нужен для веселья. На использование любой пиротехники в праздники любимцы часто реагируют одышкой, дрожью, воем, попытками спрятаться или убежать. Чувствительность к шуму может развиться у собак еще в детстве, но может иметь и генетическую природу — некоторые породы подвержены этому в большей степени.

«Больше всего подвержены опасности легко возбудимые животные: те, которых часто холят, лелеют, мало занимаются физической активностью. Поэтому они достаточно ярко реагируют на различные типы раздражителей. Это может быть не только звук петарды, а хлопок выхлопной трубы автомобиля, что угодно. Напугать до смерти может даже хлопок входной двери. В праздники такие животные страдают чаще всего. Это не зависит ни от породы, размера животного или даже от его вида», — пояснил специалист.

В ответ на продолжительный шум в новогоднюю ночь домашние животные испытывают хронический стресс.

Причины страха громких звуков у собак и кошек

Причины того, почему питомец боится громких звуков и шума на улице, могут быть самые разные. Это или пережитый страх в детском возрасте, или сильное воздействие, которому животное регулярно подвергается во взрослом состоянии. Зооспециалисты считают, что установить точную причину закрепившихся патологических страхов не всегда возможно. Они могут развиваться, в том числе из-за слабой нервной системы четвероногих друзей, выращенных в нервозной обстановке.

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Животный страх — как определить стресс собаки и кошки по реакции тела

Питомцы страдают от новогоднего шума физически. Их физиологические реакции свидетельствуют об эмоциональном возбуждении. Именно реакция тела указывает, расслаблены четвероногие друзья или напуганы.

Учащение пульса, дыхания и повышение температуры тела — основные индикаторы уровня стресса. В частности, у кошек может быть продолжительное вылизывание, чесание. А у собак возможно расширение зрачков, прижатые к голове уши, подергивание хвоста, вздыбленная шерсть, устрашающий оскал.

Как защитить собаку и кошку в Новый год от шума — советы для дома

Подготовку к новогодней ночи специалисты рекомендуют начать заранее.

Накануне праздничного застолья любимый «хвостик» должен быть сытым, так как чувство голода возбуждает нервную систему животного. Лакомство его успокоит. Не забыть долить воды в миску. Тревога усиливает жажду.

Организовать для четвероногого друга уютный «островок безопасности» с любимыми игрушками и знакомыми запахами.

«Самое надежное, что вы можете сделать, кроме того заранее подготовить животное к празднику, это поместить его в темное отгороженное помещение, например, в кладовку, раздевалку в вашей квартире. Так оно не будет слышать громких салютов, взрывов петард и весьма спокойно переживет эти дни в таком безопасном для него местечке», — посоветовал зоопсихолог Мирослав Волков.

Оградить питомца от веселых гостей, присутствия во время шумного семейного многолюдного застолья. Чрезмерное пристальное внимание к животному также может негативно сказаться на его эмоциональном состоянии. Настойчивое желание трясти, держать на руках, играть еще больше усилит стрессовое состояние четвероногого.

И если пушистик прижался к ноге во время запуска новогодних хлопушек, значит, он безгранично доверяет своему хозяину и считает, что рядом с ним он находится в безопасности. Поэтому не стоит терять эту связь и подносить питомца к окну, чтобы показать ему «новогоднюю красоту». Это может напугать еще больше.

Если человек знает, что любимцу не обойтись без помощи лекарственных средств, то стоит заранее проконсультироваться с ветеринарным врачом и приготовить назначенные успокоительные средства.

«Это могут быть успокоительные капли, таблетки, ошейники или диффузоры. В долгосрочной перспективе я рекомендую коррекцию поведения с зоопсихологом либо с кинологом», — считает зоопсихолог Жанна Кантова.

Как защитить собаку и кошку в Новый год от шума — советы для улицы

Погулять с питомцем эксперты советуют заблаговременно до того момента, как начнут раздаваться первые выстрелы фейерверков.

Активность и умеренное утомление помогут легче перенести громкие звуки салюта, так как усталость затормаживает процессы возбуждения нервной системы питомца. Поэтому стоит подольше поиграть с любимцем на специальной площадке для домашних животных.

Если выйти на улицу вечером не получилось и требуется выгулять собаку после полуночи, то необходимо проверить надежность ошейника и шлейки. Дополнительно стоит указать на них свой номер телефона на случай, если животное испугается и убежит от хозяина.

На прогулке нужно крепко держать собаку на поводке, чтобы избежать несчастного случая, если собака вдруг испугается и пустится наутек. Питомец может выскочить на проезжую часть и угодить под машину.

Нежелательно кричать, ругаться, повышать голос на четвероногого друга за излишнюю активность, или, наоборот, трусость. Животное не может сдерживать проявление эмоций. Желательно избегать популярных мест запуска петард и на время праздников изменить маршрут прогулок.

«Что точно не нужно делать — так это сразу помещать животное в подобную среду, то есть начинать выгуливать животное, чтобы оно привыкло к фейерверкам. Этот метод заканчивается тем, что животное начинает в принципе бояться улицы, что нам, конечно, не очень нужно», — считает эксперт.

Опасные «новогодние игрушки» для собак и кошек

Что кроме громких звуков, может еще навредить питомцам в новогодние праздники? Эксперты отмечают, что домашние питомцы могут пострадать от привычных праздничных украшений и других атрибутов долгожданного веселья.