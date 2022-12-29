Кот и Новый год: что делать, если питомец съел «дождик» или мишуру с елки

Новогодняя мишура считается одним из опасных предметов для жизни и здоровья кошек

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Чтобы пушистые «хвостики» спокойно пережили сезон зимних праздников, важно знать основные правила.

Любопытство четвероногих друзей и их пристальное внимание к наряженной елке на Новый год часто приводит к печальным последствиям. Кошки и собаки всех пород и возрастов норовят попробовать на зуб блестящую, шуршащую новогоднюю мишуру.

Серпантин, который попал в желудок домашнего животного в Новый год, представляет для него серьезную опасность. Шершавая и острая мишура может обвиться вокруг корня языка и перетянуть его, повредить пищевод, забить кишечник, вызвать непроходимость. Если вовремя не оказать экстренную помощь, то питомец может серьезно пострадать или даже погибнуть.

Кот съел «дождик» с елки в Новый год: симптомы

Первыми признаками того, что кот или собака полакомились новогодними шуршащими украшениями, будет ухудшение его состояния. Как правило, оно проявляется следующими симптомами:

отказ от пищи или рвота через некоторое время после еды;

обильное слюнотечение;

чавкающие движения челюстями;

попытки спрятаться в угол комнаты;

вялость и апатия;

боли в животе при любом касании рукой;

отсутствие или малое количество выделяемого кала;

повышение температуры тела до 40 градусов и выше.

Если мишура попала в желудок или кишечник, то домашнему животному срочно требуется помощь.

Как помочь коту в домашних условиях

Чем быстрее будет удалено опасное инородное тело, тем лучше. Это можно сделать двумя способами:

Вызвать у питомца рвоту. Потребуется развести в одном литре теплой кипяченой воды одну — две чайных ложки соли и напоить раствором пушистика. Этот прием подходит, если кот проглотил «дождик» недавно. Ускорить естественный выход украшения при помощи вазелинового масла. Средство смягчит желудок и кишечник, сократит риск повреждения слизистых оболочек внутренних органов. Дозировка рассчитывается следующим образом: один миллилитр масла на один килограмм веса животного. Кормить после вазелинового масла запрещено.

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Бывает, что кусочек «дождика» уже торчит из-под хвоста пушистика. Ни в коем случае нельзя тянуть за эту часть инородного предмета и пытаться вытянуть его полностью. Металлическая нить может оказаться слишком длинной, перекрутиться, обмотать и поранить пищевод, желудок или кишечник кота или собаки. Необходимо аккуратно отрезать видимую часть мишуры и ждать следующего появления, пока она не удалится полностью. Иногда подобные действия приходится повторять по нескольку раз до тех пор, пока «нить» полностью не окажется в лотке.

Как новогодняя лента выйдет наружу, необходимо некоторое время следить за состоянием четвероного друга. Если кот меньше ест и больше лежит, нужно обратиться к специалисту.

Если же «дождик» не вышел на следующий день, обязательно требуется профессиональная помощь ветеринара в клинике. Он сделает обследование и даст необходимые рекомендации.

Как избежать неприятностей в Новый год

Лучший способ для предотвращения подобных ситуаций заключается в отказе от опасных для животных украшений. В доме с пушистиками не стоит вешать хрупкие гирлянды, электропровода, тонкий серпантин.

Или же украсить ими квартиру так, чтобы кошки и собаки не смогли до них добраться. Можно воспользоваться простой профилактической мерой — обрызгивать украшения и елку запахом цитрусовых, который не любят питомцы.

Опасные «игрушки» для собак и кошек в Новый год

Что еще кроме елочного «дождика», способно навредить любимым «хвостикам» в зимние праздники?

Эксперты отмечают, что животные могут пострадать от других атрибутов долгожданного веселья: