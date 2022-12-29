Кот и Новый год: что делать, если питомец съел «дождик» или мишуру с елки

Анна Свотина 12

Новогодняя мишура считается одним из опасных предметов для жизни и здоровья кошек

Кот и Новый год: что делать, если питомец съел «дождик» или мишуру с елки

Фото: www.globallookpress.com / Robin Loznak

Чтобы пушистые «хвостики» спокойно пережили сезон зимних праздников, важно знать основные правила.

Любопытство четвероногих друзей и их пристальное внимание к наряженной елке на Новый год часто приводит к печальным последствиям. Кошки и собаки всех пород и возрастов норовят попробовать на зуб блестящую, шуршащую новогоднюю мишуру.

Серпантин, который попал в желудок домашнего животного в Новый год, представляет для него серьезную опасность. Шершавая и острая мишура может обвиться вокруг корня языка и перетянуть его, повредить пищевод, забить кишечник, вызвать непроходимость. Если вовремя не оказать экстренную помощь, то питомец может серьезно пострадать или даже погибнуть.

Кот съел «дождик» с елки в Новый год: симптомы

Первыми признаками того, что кот или собака полакомились новогодними шуршащими украшениями, будет ухудшение его состояния. Как правило, оно проявляется следующими симптомами:

  • отказ от пищи или рвота через некоторое время после еды;
  • обильное слюнотечение;
  • чавкающие движения челюстями;
  • попытки спрятаться в угол комнаты;
  • вялость и апатия;
  • боли в животе при любом касании рукой;
  • отсутствие или малое количество выделяемого кала;
  • повышение температуры тела до 40 градусов и выше.

Если мишура попала в желудок или кишечник, то домашнему животному срочно требуется помощь.

Как помочь коту в домашних условиях

Чем быстрее будет удалено опасное инородное тело, тем лучше. Это можно сделать двумя способами:

  1. Вызвать у питомца рвоту. Потребуется развести в одном литре теплой кипяченой воды одну — две чайных ложки соли и напоить раствором пушистика. Этот прием подходит, если кот проглотил «дождик» недавно.
  2. Ускорить естественный выход украшения при помощи вазелинового масла. Средство смягчит желудок и кишечник, сократит риск повреждения слизистых оболочек внутренних органов. Дозировка рассчитывается следующим образом: один миллилитр масла на один килограмм веса животного. Кормить после вазелинового масла запрещено.

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Бывает, что кусочек «дождика» уже торчит из-под хвоста пушистика. Ни в коем случае нельзя тянуть за эту часть инородного предмета и пытаться вытянуть его полностью. Металлическая нить может оказаться слишком длинной, перекрутиться, обмотать и поранить пищевод, желудок или кишечник кота или собаки. Необходимо аккуратно отрезать видимую часть мишуры и ждать следующего появления, пока она не удалится полностью. Иногда подобные действия приходится повторять по нескольку раз до тех пор, пока «нить» полностью не окажется в лотке.

Как новогодняя лента выйдет наружу, необходимо некоторое время следить за состоянием четвероного друга. Если кот меньше ест и больше лежит, нужно обратиться к специалисту.

Если же «дождик» не вышел на следующий день, обязательно требуется профессиональная помощь ветеринара в клинике. Он сделает обследование и даст необходимые рекомендации.

Как избежать неприятностей в Новый год

Лучший способ для предотвращения подобных ситуаций заключается в отказе от опасных для животных украшений. В доме с пушистиками не стоит вешать хрупкие гирлянды, электропровода, тонкий серпантин.

Или же украсить ими квартиру так, чтобы кошки и собаки не смогли до них добраться. Можно воспользоваться простой профилактической мерой — обрызгивать украшения и елку запахом цитрусовых, который не любят питомцы.

Опасные «игрушки» для собак и кошек в Новый год

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Что еще кроме елочного «дождика», способно навредить любимым «хвостикам» в зимние праздники?

Эксперты отмечают, что животные могут пострадать от других атрибутов долгожданного веселья:

  1. Елочные электрические гирлянды. Если пушистик прокусит шнур, то рискует получить ожог или удар током.
  2. Свечи и бенгальские огни. Яркий символ торжества грозит обернуться ожогами и серьезными травмами для четвероногих.
  3. Детские игрушки. Щенки часто глотают мелкие детали подаренных на Новый год игрушек. Поэтому во время распаковки подарков собак лучше держать подальше.
  4. Бумага для упаковки подарков. В праздничные дни мало кто обходится без этого элемента декорирования. Но разорванные и проглоченные клочья обертки грозят удушьем или закупоркой кишечника питомца.

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