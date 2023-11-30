Опасные лакомства: какими продуктами со стола категорически нельзя угощать кошек

Фото, видео: www.globallookpress.com / H. Schmidt-Roeger; Личный архив Михаила Шелякова; 5-tv.ru

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Некоторые привычные для человека продукты могут нанести непоправимый вред здоровью питомца.

Правильный рацион — залог здоровья и долголетия каждого домашнего любимца. Сбалансированное питание позитивно сказывается на состоянии шерсти, когтей и самочувствии кошки. Однако хитрые пушистики так и норовят получить из рук хозяина что-нибудь еще более вкусное.

Не выдерживая пристального жалостливого взора, многие поддаются на уловки подопечных. Других же беспокоит иная беда. За активными животными с озорным характером сложно уследить, поэтому они могут украсть что-то со стола самостоятельно. Но минутная слабость или недостаток внимания способны стать фатальной ошибкой.

Чем категорически нельзя кормить кошек и как спасти любимицу от отравления, эксклюзивно Пятому каналу рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

Какие продукты категорически нельзя кошкам

Всем известно, что кошка — это хищник, поэтому в основу рациона пушистого любимца обязательно должны входить мясные компоненты. Однако некоторые хозяева, решив побаловать своего питомца, дают ему те блюда, которые с большим аппетитом едят сами, например, шашлык. Несмотря на то, что эта еда мясная, она плохо усваивается в организме животного.

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«Маринованные продукты — это уже не совсем мясо, <…> это перец, различные приправы и прочее. Особенно неполезны лук и чеснок. Они разрушают эритроциты. Из-за этого можно получить отравление», — отметил ветеринарный врач.

Большим удивлением для многих владельцев станет тот факт, что кошкам лучше не давать молоко и йогурты. Несмотря на распространенный миф, что кошка охотно выпьет молока из мисочки, у большинства взрослых особей — непереносимость лактозы. Поэтому угощение может вызвать вздутие живота и диарею.

Такие лакомства, как мороженое и сгущенка, тоже лучше исключить из рациона. Высокое содержание сахара в них отражается на процессе обмена веществ, работе сосудов, пищеварительной системы и надпочечников. Не стоит давать питомцам жирные продукты, например, сливочное масло. Калорийная пища вызвает несварение, а также влияет на работу печени.

Не стоит давать кошке и шоколад, особенно темные сорта. Употребление сладости способно серьезно отразиться на здоровье домашнего питомца.

«Аурамин [ароматическое вещество], который там содержится, оказывает стимулирующее действие, настроение повышает у человека. А для кошек это является ядом. То есть можно отравиться насмерть. Даже небольшой плитки достаточно бывает», — предупредила специалист.

Что касается сахаросодержащих плодов таких, например, как виноград и изюм, они также пагубно отражаются на состояние питомца. Такие сладости нарушают функцию почек. Подобные рекомендации касаются и некоторых других фруктов. Например, кошкам нельзя давать авокадо. В данном продукте заключено опасное вещество - персин, вызывающий поражение желудка и сердечно-сосудистой системы.

Если говорить о других продуктах, которыми хозяева кормят своих питомцев со стола, то наиболее опасными являются колбасы, сыры и сосиски. Если людям подобная пища кажется пресной, то животные ощущают все это по-другому. Усилители вкуса и консерванты серьезно сказываются на работе разных систем органов.

Почему болезни кошек сложно лечить

Запрещенные продукты очень опасны для кошек, так как неправильное питание способно привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

«Могут возникать разные типы расстройств. Больший удар, скажем так, на себя берет желудок. Развиваются гастриты или даже язвенная болезнь, которую, к сожалению, сложно диагностировать», — прокомментировал эксперт.

Трудности в выявлении различных проблем с ЖКТ у кошек возникают из-за того, что часто на первых стадиях на плохое самочувствие питомца ничего не указывает.

Если, например, человек чувствует какой-то дискомфорт, его беспокоит отрыжка или изжога, то он обращается в поликлинику или даже вызывает скорую, где ему назначают полный комплекс гастроэнтерологических исследований. С питомцами все гораздо тяжелее.

«Что у человека делается буднично и легко, то у животных имеет свои сложности. Ни за что кошка или собака не проглотит эндоскоп. Поэтому приходится давать наркоз. В общем, такая инвазивная достаточно диагностика получается. Поэтому лучше не доводить до этого. Не говоря уже о лечении, сама диагностика затруднительна», — прокомментировал специалист.

Хозяину следует подмечать малозаметные перемены в поведении любимца. Серьезными нарушениями являются:

рвота (причем не обязательно после еды, она может возникать утром на голодный желудок);

диарея;

отрыжка;

изменение цвета и запаха стула;

постоянное желание есть или, наоборот, полный отказ от еды.

Однако все эти симптомы присущи не только отравлению, но и поражению паразитами, онкологии, а также нарушению обмена веществ. Самолечением заниматься не стоит, потому что проблемы только усугубятся.

Как спасти кошку при отравлении

Способ помощи при отравлении зависит от того, сколько времени прошло с момента попадания токсина в организм. Если хозяин заметил, что питомец ест что-то не то или только проглотил какую-то опасную вещь, то вывести ее из организма можно с помощью простого способа.

«Если прошло, например, 10 минут, то содержимое еще находится в желудке. <…> Рвота у животных обычно вызывается разведенной водой перекисью водорода», — порекомендовал ветеринарный врач.

Таким образом большая часть яда самостоятельно выйдет из организма, позволяя питомцу почувствовать себя лучше. Если же с момента приема пищи прошло больше 30 минут и пища уже опустилась в кишечник, то придется прибегать к препаратам, чтобы не допустить всасывания токсинов в кровь.

«Надо принимать как адсорбенты, обволакивающие средства: „Энтеросгель“, „Альмагель“, „Фосфалюгель“. <…> Менее применимы у животных активированный уголь, потому что он, во-первых, травмирует стенки кишечника. А во-вторых, все-таки способность у нее в 20 раз ниже», — рассказал специалист.

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Критические момент наступает, когда с момента приема пищи прошло более двух часов. Большая часть яда в таком случае уже попадает в кровь, что приводит к увеличению площади поражения.

«Здесь только из крови удалять ядовитое содержимое. Это антидоты, капельницы», — предупредил эксперт.

Проводить такие опасные процедуры самостоятельно не рекомендуется. Лучше показать больное животное ветеринару. Он назначит правильный курс лечения и поможет исключить возможные осложнения.

Как и чем правильно кормить кошку

Существует несколько правил правильного кормления питомцем. Еда должна быть:

простой (не стоит давать различные гастрономические изыски со стола);

однообразной (лучше кормить питомца одним видом корма и выбрать что-то одно — либо натуральное мясо, либо сухой и влажный корм);

«невкусной» (без подсластителей и консервантов, особенно соли, сахара и перца).

«Нам [людям], вроде, хочется разнообразия, какие-то деликатесы попробовать. А для животных одной и той же пищи будет достаточно: например, сухой или влажный корм, который подходит. <…> Не надо им ничего другого, не надо приучать к продуктам, которые совершенно бесполезны, а может, даже вредны», — отметил эксперт.

Однако при выборе корма нужно учитывать особенности своего животного и консультироваться со специалистом при составлении рациона для пушистого любимца. Но если все-таки хочется порадовать подопечного, то лучше приобрести угощение в зоомагазине.