Зоопсихолог Волков: кошка под капотом может умереть от травм при движении авто

Фото, видео: www.globallookpress.com / Feuerwehr München; ВКонтакте / Мирослав Волков / madpetru; 5-tv.ru

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С приходом холодов у автомобилистов появляется еще один повод для беспокойства: бездомные кошки могут греться и застревать под капотом

С наступлением осенне-зимнего периода кошки часто застревают под капотом автомобиля. Ничего не подозревающие водители как обычно с утра заводят двигатель, трогаются с места, а потом слышат отчаянное мяукание откуда-то из машины. Хорошо, если незваные гости дают о себе знать сразу, но вот если животное от стресса подает голос уже на оживленном шоссе или в пробке, помочь ему становится сильно сложнее. При долгой работе двигателя животное может сильно пострадать и даже погибнуть.

Что делать с обнаруженной кошкой, как они застревают между вентилятором и корпусом двигателя и как их оттуда правильно вызволить? На эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответил зоопсихолог Мирослав Волков.

Как кошки попадают в плен припаркованных автомобилей

Если домашняя кошка внезапно оказалась на улице в холодное время года, например, выпав из окна или с балкона, она начинает срочно искать какое-либо укрытие, которое, с точки зрения кошки, обеспечит ей безопасность. Чаще всего это какое-то помещение или дерево. Некоторые сразу бегут в подвал, находят выбоину в стене или прячутся под кустами.

Уличные же кошки с приходом холодов, особенно вчерашние котята, для которых это первые в жизни осень-зима, ищут место потеплее, поэтому воспринимают еще не остывший двигатель автомобиля как нечто безопасное и уютное. Забравшись внутрь, они могут спокойно заснуть в отсеке двигателя, укрывшись от холода и других уличных неприятностей.

Обычно автовладельцы не открывают капот перед каждой поездкой, поэтому об уснувших внутри кошках узнают уже по ходу движения. А ведь работающий двигатель может серьещно навредить спрятавшемуся животному.

«Такие ситуации с кошками нередки. И очень многие говорят, что необходимо проверять отсек двигателя перед тем, как куда-то поехать. По-хорошему стандартная проверка автомобиля — это проверка бензобака, шин, покрышек, внешнего вида машины. Ничего не стоит заглянуть под капот, пока машина, например, прогревается, и проверить, нет ли там там кого-нибудь нежданного гостя, зайцем поехавшего», — пояснил специалист.

Он добавил, что чаще всего животные забираются внутрь машины, преодолев защиту картера.

«Кошки застревают именно там. Не смогу сказать, в какой именно нише, но чаще всего котики сидят сбоку двигателя, там, где подкрылки, то есть где крыло автомобиля с внутренней стороны, со сторон отсека омывающей \ охлаждающей жидкости, где антифриз», — рассказал Волков.

Как спасти застрявшую кошку или котенка

При обнаружении кошки под капотом нужно здраво оценить ситуацию. Если животное маленькое и легко поддается освобождению из-под машины, можно попробовать аккуратно достать его своими силами. Однако как правило, самостоятельно вызволить кота или кошку бывает очень сложно, так как под рукой может не оказаться необходимых инструментов.

Если животное крупное или в сильном стрессе (а значит, может проявить защитную агрессию) или уже визуально получило травмы, следует, не теряя времени, вызвать на место спасателей.

«Спасатели на этом уже собаку съели, они знают, как действовать в таких ситуациях, как обращаться с такими животными, как не навредить „пленнику“ и как правильно его вызволить», — посоветовал зоопсихолог.

Как только удалось вызволить кота из-под капота, его нужно отвезти в ветеринарную клинику.

«Если двигатель был заведен, то животное скорее всего получило высокоэнергетическую травму, то есть его скорее всего ударило чем-то, например, вентилятором, или это была компрессионная травма — зажатие между ремнем вентилятора и корпусом двигателя. Травматолог оценит ситуацию, даст обезболивающее, сделает снимок и дальше уже окажет первую помощь», — отметил эксперт.

Общие советы по спасению кошки:

Первоначально постучать по капоту машины и подождать несколько минут — есть шанс, что животное сможет выбраться без посторонней помощи. Если это не помогает, нужно вооружиться фонариком и внимательно осмотреть, насколько сильно кошка застряла и в каком направлении ее лучше вытаскивать.

Если это котенок, можно попробовать выманить его на запах корма. Конечно, это сработает, только если он не застрял между деталями машины.

Доставать кошку следует в варежках или толстых перчатках. Если ничего нет — желательно хотя бы обмотать руки полотенцем, тканевой салфеткой или одеждой. Животное может быть сильно напугано или даже ранено, а значит, вероятно, будет царапаться, кусаться и защитать свою жизнь. Кошку нужно аккуратно взять за загривок и попробовать вызволить.

Ехать до ближайшей ветеринарной клиники или заправки с котом внутри — нельзя. Животное может умереть по дороге — получить сильные травмы или задохнуться от паров двигателя. В таком случае нужно съехать на обочину и позвонить спасателям по телефонам 101 или 112. Другой вариант — вызвать эвакуатор, а если недалеко есть автосервис — позвонить и попросить сотрудника дойти до автомобиля.

Куда отвезти пострадавшее животное

Спасенного котика нужно обязательно показать ветеринару. К сожалению, бесплатно сдать травмированного подопечного никуда не получится, так как затраты ветеринарных структур не покрываются бюджетным средствами. Однако есть несколько вариантов, как помочь животному:

Обратиться к местным волонтерам. В каждом городе есть группы энтузиастов, которые спасают и лечат собак и кошек. Легче всего их найти в социальных сетях. Волонтеры могут полностью взять животное под свою опеку или открыть сбор средств на его лечение.

Позвонить в местный приют для животных. Всегда есть шанс, что ветеринарная клиника по договоренности с приютом осмотрит найденыша «авансом».

Дешевле, чем в частных клиниках, обойдется лечение в государственной ветклинике (СББЖ — станция по борьбе с болезнями животных).

Самостоятельно разместить пост в социальных сетях о сборе средств на помощь в лечении кошки. Написать в крупные группы или сообщества с просьбой тоже опубликовать объявление.

«Если вы находитесь в большом городе, то можно отвезти в любую ветеринарную клинику, оплатить лечение за один-два дня, обратиться в волонтерские организации, которые занимаются помощью бездомным животным. Отправить им снимки, видео, описать ситуацию, они уже из своих средств помогают. Таких благотворительных организаций на самом деле много, просто надо их найти, это не составит труда», — объяснил специалист.

В заключение он обратил внимание на то, что осенью при резком перепаде температуры, когда наступает похолодание сразу с 20 градусов до пяти и ниже, особенно тяжело приходится трех- четырехмесячным котятам, родившимся летом. Именно они ищут источник тепла и могут попасть в «подкапотную» ловушку.