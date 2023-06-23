Пожалуйста, вернись: что нужно сразу сделать, если пропало домашнее животное

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexandra Pfau; 5-tv.ru

При поиске потерянного питомца очень важно не упустить время и как можно скорее сделать несколько вещей.

Во время дачного сезона питомцы нередко остаются без присмотра. Пока все отдыхают, четвероногие свободно перемещаются по участку и, следуя природному инстинкту, оказываются вдали от дома, где их поджидает много опасностей. Поиски пропавшего любимца — мучительный и стрессовый процесс для каждого хозяина.

Только в России насчитывается около 67 миллионов кошек и собак, из которых 4,1 миллиона — бездомные, еще 144 тысячи четвероногих живут в приютах. По неофициальным данным, ежедневно в стране регистрируется около 300 случаев пропажи домашних любимцев.

Какие гаджеты помогут предотвратить пропажу животного? Что делать, если питомец все-таки потерялся? Куда обращаться за помощью, если человек или зверь причинил вред домашнему любимцу? На эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответила зоозащитница Ольга Еремеева.

Как не допустить пропажу питомца и облегчить его поиски

Животные пропадают по многим причинам, но в большинстве случаев — из-за невнимательности хозяина, пренебрегшего мерами предосторожности. Как правило, это происходит на отдыхе или в праздники. Распространенная ситуация, когда хозяин решил расслабиться и отпустить питомца без поводка гулять по дачной лужайке.

«Есть золотое правило — не оставлять домашнее животное одного даже на огороженном участке. К сожалению, многие хозяева убеждены, что их кот или собака никогда не выберется через калитку и не покинет участок. Далее все идет по стандартному сценарию: они бегают по соседям и распространяют объявления с поиском о пропаже питомца», — рассказала Еремеева.

Конечно, невозможно постоянно держать собаку и кошку возле себя. Поэтому на помощь заботливому владельцу придут современные технологии.

Животная зараза: какие болезни четвероногих «сражают» человека наповал

В ветеринарии набирает популярность процедура вживления RFID-микрочипа под кожу животного. Благодаря имплантации электронного устройства можно легко отследить местонахождение животного по смартфону. Похожей функцией обладают GPS-трекеры. Обычно их прикрепляют на ошейник.

«Владельцам животных будут полезны GPS-трекеры — это такой гаджет в виде таблетки, который крепится к ключам и телефонам, чтобы их не потерять. Такое отслеживающее устройство можно закрепить на ошейник питомца. На даче это настоящее спасение», — посоветовала эксперт.

Во время вечерней прогулки не потерять животное помогут свисток, флуоресцентный ошейник и одежда со светоотражающим эффектом.

«Если бы питомца можно было обучить, как себя вести в отсутствии хозяина, то не было бы столько смертей. Порой сам человек не знает, как реагировать в незнакомой ситуации, а животное — и подавно», — аргументировала зоозащитница.

Как предотвратить пропажу домашнего животного:

• Дрессировать;

• Не спускать с поводка;

• Одевать медальон-адресник, GPS-трекер и светоотражающий ошейник;

• Чипировать;

• Проверять исправность поводка и карабинов перед прогулкой;

• Не оставлять животное у малознакомых людей.

Все средства защиты хороши, однако практика показывает, что в самый критический момент гаджетов попросту может не оказаться под рукой. Например, породистые кошки и собаки могут стать жертвами профессиональных похитителей, умеющих обходить сигнализацию и камеры слежения. Редко случается, что питомец исчезает на глазах у владельца.

Читайте также Надо успеть за 24 часа: как оказать первую помощь собаке при укусе клеща

«На отдыхе люди очень расслабляются, поэтому не замечают, как их животное сделало подкоп под забор или вслед за упорхнувшей птицей выбежало за калитку. Если при походе в лес хозяин закрепляет трекер на ошейник, то в расслабленной обстановке он даже не предполагает, что может что-то случиться», — пояснила Еремеева.

И все-таки соблюдение мер безопасности лучше, чем ничего. Известны случаи, когда животные убегали от хозяина из-за взрыва новогодних петард или атаки дикого зверя во время охоты. Но, как правило, ими двигает природный инстинкт.

«Чаще всего животные убегают из-за любопытства, а не страха. На своем участке они уже все изучили, им скучно. Увидят где-то кошку или птичку — и побежали за ней. Один хозяин удивился, когда его собака-дворняга с тремя лапами с разбега перепрыгнула забор высотой 2,5 метра. Если бы не камеры наблюдения, он бы не поверил, что такое может быть», — привела пример эксперт.

Что делать при пропаже кошки или собаки

Если домашнее животное пропало, нельзя терять время. Обычно в непривычной обстановке четвероногий прячется в укромное место, поэтому сначала можно самостоятельно обойти наиболее вероятные места. Например, заглянуть в подвалы, под автомобили, посмотреть за деревьями и гаражами. При этом нужно громко звать собаку или кошку по кличке. Вероятно, что «потеряшка» попытается вернуться в места, где она чаще всего гуляла с хозяином.

Читайте также Пушистый гороскоп: какой вы кот по знаку зодиака

«Главная ошибка — не предпринимать ничего и ждать. Результат поисков питомца зависит от адекватности владельца. Некоторые хозяева полагают, что раз собака ушла, значит пошла помирать. Люди не понимают, какие опасности поджидают животное на улице. От голода оно может что-то съесть и отравиться, попасть под колеса машины или оказаться в руках злых людей», — заявила эксперт.

Не стоит отчаиваться и поддаваться панике. Лучше всего действовать прямо на месте: подходить к прохожим и показывать фото своего питомца. Вероятно, неравнодушные люди, в особенности владельцы кошек и собак, подключатся к поискам и найти хвостатого будет проще. Можно обменяться контактами на случай, если кто-то заметит «потеряшку» раньше и захочет вернуть ее в родные руки.

Если же в течение нескольких часов поиски и расспросы не дали результатов, то необходимо сразу же давать объявление о пропаже в соцсетях. Кроме того, стоит распространить бумажный вариант, поскольку, например, лица пожилого возраста, которые могли из жалости подобрать найденыша, часто не сидят в интернете.

«Если вы понимаете, что ваше животное пропало, молниеносно организуйте поиски. Делайте объявление в соцсетях, но смотрите, чтобы оно было составлено правильно. На многих сайтах есть шаблоны. Важно, чтобы объявление было информативным и привлекало внимание. На эмоциях люди даже забывают перечислить такие характеристики, как цвет окраса и возраст животного», — посоветовала зоозащитница.

Как правильно составить объявление:

1. Выбрать актуальную фотографию домашнего питомца, где его хорошо видно;

2. Описать характеристики (окрас, возраст, порода и др.);

3. Указать дату и время пропажи;

4. Пообещать вознаграждение;

5. Выбрать яркий и крупный шрифт, чтобы привлечь внимание прохожих;

6. Распространить объявление по району, в соцсетях и общественных местах;

7. Оставить объявление в ветклиниках, зоомагазинах и службах отлова животных.

Также желательно наладить контакт с волонтерами и зооактивистами, которые уже имеют богатый опыт в поиске «потеряшек».

«Обычно люди активно откликаются и предлагают помощь, организовываясь в группы. Чем раньше организованы поиски, тем больше шансов на успех. Увы, не всегда они оканчиваются хэппи-эндом», — отметила Еремеева.

Читайте также Пушистые приметы: как узнать свое будущее по цвету перебегающей дорогу кошки

Согласно статистике, вероятность найти потерявшееся животное с каждым часом все меньше, если его не удалось найти в течение первых 10 суток. Именно такой срок в приютах отводят отловленным кошкам и собакам, которых затем стерилизуют. Поэтому стоит не просто обзвонить ближайшие приюты, а лично приехать на осмотр. К тому же, дистанционно найти своего любимца в многотысячной картотеке довольно затруднительно.

«У питомца должен быть обычный ошейник и адресник — два изделия. Главное, чтобы адрес и контакты владельца были разборчиво написаны на медальке, потому что гравировки нередко стираются.И, конечно, неплохо вживить чип», — пояснила эксперт.

Правда, когда речь идет о поиске собаки или кошки с хорошей родословной, дело обстоит сложнее. Породистое животное может попасть к злоумышленникам. Тогда его либо выставят на продажу, либо оставят себе на разведение.

Пропажа любимца — настоящая пытка для любящего хозяина, однако в такой ситуации важно сохранять здравомыслие. Чтобы ускорить поиски, приемлемо назначить денежное вознаграждение. Правда, перечислять деньги на чужой счет лучше всего уже в момент встречи с питомцем.

Только сутки на спасение: что делать, если кошку укусил клещ

«Рекомендую в объявлении обязательно написать про денежное вознаграждение, потому что, увы, на них люди откликаются охотнее. Нужно быть бдительными, потому что мошенники быстро активизируются, звонят, просят перевести деньги, обещая выслать фотографию, подтверждающую, что искомое животное у них. В панике люди часто соглашаются», — предупредила специалист.

К сожалению, в России пока не существует единой всероссийской базы данных для потерянных и найденных животных, поэтому не все поиски заканчиваются успехом.

Куда обращаться, если животному нанесли вред

Случается, что животное возвращается к хозяину со следами побоев и увечий. В таком случае наказать живодера будет непросто, поскольку для обвинения в жестоком обращении с животными нужны веские доказательства. Желательно, чтобы в защиту владельца выступили очевидцы, зафиксировавшие факт издевательства на камеру смартфона.

В таком случае виновнику в зависимости от тяжести преступления грозит штраф в размере 80 тысяч рублей, исправительные работы, арест до 6 месяцев или вовсе лишение свободы на срок до трех лет.

Читайте также Как ухаживать за щенком? Советы ветеринара

Если же хозяин подозревает кого-то или сам стал очевидцем жестокого обращения, то он может написать заявление в полицию. Правда, ему также потребуется предоставить доказательства. В противном случае дело не станут рассматривать.

Кроме того, всегда важно действовать на опережение и заранее предотвращать потенциальные конфликты, чтобы собака или кошка не пострадала.

«Если есть догадки, но нет никаких доказательств того, что питомцу нанесли вред чужие люди или животные, то это гиблое дело. Скажем, если кто-то применил насилие к хаски, которая каждый день сбегает с участка и ест соседских кур, то она ни в чем не виновата. Это инстинкт. Но где забота хозяина и меры предосторожности, чтобы собака не покидала своего участка?» — аргументировала эксперт, добавив, что владелец животного должен предотвращать подобные инциденты, а не разводить руками.

Довольно распространенный случай немотивированной агрессии встречается у молодых родителей, готовых причинить вред животному, если оно подошло слишком близко к коляске.

«В российской практике были громкие дела в связи с похожими ситуациями. Если совпадет, что этот инцидент произойдет при свидетелях, и запись будет выложена в Интернет, то чего-то добиться можно. Лучше, конечно, собак держать под таким же присмотром, как и детей», — посоветовала Еремеева.

Лапки в тапки: Шесть способов помочь животным в жару

Однако зачастую такие инциденты остаются без внимания, поскольку владельцу пострадавшего животного предстоит доказать, что его собака не представляла угрозы ребенку. Поэтому лучший вариант — выбирать для выгула питомца места, где не так много детей. И, конечно, не стоит нервировать окружающих и спускать пса с поводка, даже если у него очень добрый нрав.

Если же хозяин переживает, что его любимцу может угрожать опасность, например, от соседских и дворовых собак, то стоит непременно застраховать его жизнь и здоровье.