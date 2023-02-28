Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2023

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Кому из 12 знаков этой весной суждено бесповоротно влюбиться, угодить в финансовые сложности и решать проблемы на работе, рассказала астролог Ксения Шахова.

Весна 2023 года богата на астрологические события. Сатурн входит в знак Рыбы на ближайшие два года, а Плутон свою очередь перемещается в сектор Водолея на ближайшие 20 лет. В день весеннего равноденствия 21 марта мы традиционно встречаем новый астрологический год. В этот раз — год Марса. Все это синхронно трансформирует наше отношение к происходящему, меняется стремительно мир вокруг, сами люди, их интересы, профессиональная ориентация, мода.

Март — это месяц водного и неустойчивого знака Рыбы. Многие процессы обретают подчеркнуто иррациональную, непредсказуемую природу, выходящую за пределы сухих фактов и железной логики. Месяц прекрасно подходит для изучения психологии, религии, духовных практик, народной медицины и глубокого погружения в сферы, от которых вы будете какое-то время зависимы или найдете в них защиту, свой оберег.

Период Рыб — это время программирования своей судьбы, время сплетения разрозненных частей в единое целое. Поэтому настраиваясь на волну успеха, синхронизируйтесь с ритмом Солнца. Попробуйте чаще опираться на свои внутренние ощущения, интуицию. В этом году март особенный: в сектор Рыб 8 марта входит в Сатурн, что делает людей максимально осторожными, где-то даже более пассивными приспосабливающимися. В негативных проявлениях может усиливаться тоска, потому что человек потакает своим зависимостям, в позитивных — проявляются сдержанность, терпимость, глубокая вера.

Для самих Рыб в ближайшие два года, пока планета затрагивает данный сектор, настанет время принятия ответственных решений. Время укрепления авторитета либо ограждения себя от общества, некой даже изоляции, осознания проблем, их причин и вынесения уроков. 23 марта Плутон впервые с 2008 года сменит свой знак. Планета войдет в сектор Водолея и пробудет там вплоть до 2043 года, не считая короткого возвращения в привычный нам знак Козерога с 11 июня 2023 года по 21 января 2024 года.

Весной 2023 года наступает пора глобальных перемен

Поэтому в ближайшие 20 лет мы будем свидетелями тотальных трансформаций в моде в мировой экономике, будут меняться тренды поколений. Ну а в ближайшей перспективе это принесет растущий интерес к ярким цветам в прическах, маникюре, одежде. Здесь легче других будут себя чувствовать те, кто привык подстраиваться под дух времени и следует инновациям.

С 1 по 10 марта Венера будет в Овне вблизи Юпитера. Это подарит нам оптимизм, щедрость инициативность — и в личной жизни, и в вопросах финансов. Поэтому самое время дарить приятные эмоции, радовать себя яркими обновками. С 10 по 23 марта Венера в негативном взаимодействии с Плутоном — стоит отложить пластические операции, особенно хирургическое вмешательство в области шеи и лица. С 24 марта Венера начинает свое сближение с Ураном, планетой экстравагантных и свободолюбивых настроений. На фоне перехода Марса, планеты мужчин, в знак робкого и скрытного знака Рака гендерные отношения будут претерпевать кризис. Женщины должны учитывать уязвимость мужчин и не предъявлять к ним несоразмерных реальным возможностям требований.

Настроение всего апреля будет отличаться от того, что мы увидим в марте. Март — это время старта трансформаций. Апрель же в этом году будет находиться под настроением Марса в Раке, который повышает патриотический настрой с одной стороны, а с другой психическую энергию, восприимчивость, а вместе с тем рождает эмоциональную уязвимость и страхи лишиться надежного плеча, покровителя. Это будут чувствовать как женщины, так и мужчины.

В первой декаде апреля для нас также важно прохождение Солнца по сектору огненного Овна, где светило будет соединяться с щедрым Юпитером. Планеты активизируют жизненную силу и способность каждого из нас дать отпор противнику, а также сообщают людям импульсивность, порой доходящую до переоценки собственных возможностей. На фоне других планетарных конфигураций прослеживаются тенденция к конкурентной борьбе, некая строптивость и тяготение к излишествам. Со второй половины месяца, когда начнут уже активно проявляться напряженные связи Плутона, старайтесь не вовлекаться в конфликты на идеологической почве. И по возможности сторонитесь опасных территорий и не проверенных людей, от которых исходит опасность.

Весной 2023 года астрологи советуют быть бережнее к любимым людям

11 апреля Венера входит в знак Близнецы, что остужает любовный пыл. Здесь на первый план выходят интеллектуальные интересы, желание обличать чувства в слова, говорить об отношениях. Больше, конечно, о них говорить, чем предпринимать какие-то активные шаги. С 20 апреля Меркурий замедляет свое движение в секторе Тельца и подсказывает нам тем самым быть более предусмотрительными в покупках и в поездках. Если вы хотели приобрести средства связи, важные и дорогие билеты, делайте это заранее. Планета будет ретроградна до 16 мая 2023 года. Период неудачен для крупных приобретений, перемен в сделках и договоренностях. Зато отличное время для самостоятельного обучения, углубления в ранее пройденный материал и возвращения к любимым книгам, фильмам.

20 апреля — это важная дата, потому что состоятся кольцевое полное солнечное затмение и новолуние в Овне. Берегите голову от повреждений и побеспокойтесь о своем психическом равновесии. Овен связан с головой, с челюстно-лицевой областью, новолуние снижает общий тонус организма, концентрацию и критичность, делает людей уязвимыми.

5 мая состоится полутеневое лунное затмение — полнолуние на оси знаков Скорпион и Телец. В целом коридор затмений начинает этот месяц и определяет его тяжелую энергию. Самый сложный из трех месяцев весны. Здесь сталкиваются энергии, которые придают событиям затяжной характер противостояния, неустойчивость, финансовые риски при самых малейших нестыковках. Это касается и геополитических историй, и личных историй каждого из нас. В целом вопрос человеческих ресурсов будет подниматься на глобальный уровень, как и вопросы безопасности, экономии.

Избегать конфликтов — лучшее решение для всех знаков зодиака весной 2023 года

Тау-квадрат с участием Марса, Юпитера и Плутона в этом году выносит на повестку не только общемировые ограничения, но и межличностные конфликты. Поэтому в личной жизни ищите точки контакта, прикладывайте все свои усилия для сглаживания острых углов. При первых разночтениях не переубеждайте и партнера, дайте ему свободу и личное пространство. Май подсказывает, как важно уважать другую точку зрения и не вмешиваться в чужую судьбу, пытаясь ее перекроить по собственному усмотрению.

17 мая Юпитер переходит в знак Тельца. Это земной и устойчивый сектор зодиака, который в целом благоприятен для этой планеты. Он плодотворен: будут открываться возможности, особенно для представителей знаков Дева, Телец и Козерог. Однако весной 2023 года Телец также активно конфликтует с Водолеем и Львом, поэтому вторая половина мая — это самое воинственное время всего весеннего сезона. Это, конечно, неблагоприятно для запуска проектов, открытия предприятий, регистрации фирм, а также приобретения автомобиля, если вы беспокойтесь о собственной безопасности.

21 мая Марс обосновывается в знаке Огненного льва, усиливает в людях чувство собственного достоинства, вспыльчивость. Наиболее ярко это проявится у самих Львов, Тельцов, Водолеев и Скорпионов — знаков, которые принадлежат к фиксированным кресту Зодиака.

Ксения Шахова

Астролог

Как астрономическое положение планет скажется на судьбе каждого из знаков зодиака и на какие сферы жизни нужно обратить внимание в марте, апреле и мае, эксклюзивно для Пятого канала рассказала астролог и психолог Ксения Шахова.

Овен — гороскоп на зиму 2023



Фото, видео: 5-tv.ru

Все идеи стоит претворять в жизнь в марте и первой половине апреля. Это в первую очередь относится к деловым встречам, командировках, подписанию контрактов. Май — это самый провокационный месяц, когда вы будете разбираться не только с внутренними конфликтами по поводу нереализованных карьерных целей, но и вовлечетесь в противостояния других людей на работе и в бизнесе.

Кардинальные перемены и место под солнцем: таро-прогноз для Овнов на 2023 год

С точки зрения красоты и здоровья весна этого года — поворотный период в понимании своей красоты, привлекательности и ресурсной. Вы уже чувствуете существенные перемены, которые в первую очередь связаны с вашим внутренним взрослением, и отказом от некоего эмоционального, энергетического груза. Дальше будет только интереснее. Вы постепенно обретаете силу, понимаете свою роль в жизни других людей, становитесь сильнее, крепче, духом, бодрее. И переходите на новый уровень отношений со своим собственным телом.

Телец — гороскоп на зиму 2023

Фото, видео: 5-tv.ru



В этом году период празднования дня рождения Тельцов сложный. И ответственности у вас меньше не станет. Май один из наиболее неудачных периодов года для серьезных решений и для деловой активности. Постарайтесь все самое важное сделать в первой половине весны. С точки зрения красоты и здоровья весной вы чувствуете себя настоящей королевой, потому что Венера большую часть времени путешествует по дружественным для вас знакам зодиака. Наслаждайтесь вниманием со стороны и комплиментами, сейчас вы действительно достойны похвалы и всего самого изысканно и дорогого.

Придется учиться жить заново: таро-прогноз для Тельцов на 2023 год

Близнецы — гороскоп на зиму 2023

Фото, видео: 5-tv.ru



С весны начинается большая перемена — в карьере, работе и бизнесе. Наконец-то звезды сошлись в конфигурации, которая позволяет вам принять ответственность за свою судьбу и стать по-настоящему взрослым. Главное — довериться своей душе и высшему чувству, которое помогает реализовать личные проекты, идти путем прогресса во всех сферах жизни.

Вихрь энергии вскружит голову: таро-прогноз для Близнецов на 2023 год

Вы можете ощутить, что не столь привлекательны, как хотелось бы. Это почувствуют как мужчины, так и женщины. Скорее всего, это субъективное чувство, у которого не стоит идти долго на поводу. Из процедур выбирайте самые безобидные и проверенные, чтобы не пришлось все ресурсы направлять на восстановление собственного здоровья. Апрель для вас — это время проявить свою красоту в идеях и деловой коммуникации. Особенно благоприятное для людей, занятых творческой работой или гуманитарными науками.

Рак — гороскоп на зиму 2023

Фото, видео: 5-tv.ru

Для вашего знака Весна — это продуктивный сезон. В работе и бизнесе возрастают активность, выносливость, и способность справляться со сложными задачами. Весна распахивает двери в области науки, спорта, творчества и наполняет представителей вашего знака энтузиазмом, новыми идеями. Поэтому идите к намеченным целям и не оглядываясь назад.

Время больших свершений: таро-прогноз для Раков на 2023 год

С точки зрения красоты и здоровья влияние Сатурна в Рыбах для представителей вашего локального знака позволяет не только этой весной, но и в ближайшие два года постройнеть, убрать все лишнее и стать только лучше. Вы входите в поток структурирующей энергии, делающей вас более точными в своих решениях, более серьезными в образах и дисциплинированными в вопросах собственного здоровья.

Лев — гороскоп на зиму 2023

Фото, видео: 5-tv.ru

В середине весны у вас получится вырваться вперед и добиться желаемых позиций. При этом май — один из самых провокационных месяцев года. Я это подчеркиваю не только для представителей вашего знака, но для представителей других знаков зодиака. В этот период вам потребуется вдвое больше выдержки и терпения, чтобы не наломать дров. Воздерживайтесь от грубых жестов, от бестактности по отношению к сослуживцам просто чтобы сохранить авторитет на текущем месте работы. Конечно, от вас ждут королевской выправки, поэтому не подведите.

Грядут масштабные перемены: таро-прогноз для Львов на 2023 год

С точки зрения красоты и здоровья, несмотря на то что вы очень самостоятельны во всем, в этом году стоит учитывать не только личные, но и общие рекомендации. Конец марта нежелателен для хирургических вмешательств. В апреле вы станете более подвижны и моложавы благодаря выбору свободной одежды, новым увлечениям или общению с молодыми людьми, которые вас окружают. А в мае — время отпустить старое либо искать компромиссы в тянущихся историях. В любом случае пока Лилит находится во Льве, двигается по сектору вашего знака зодиака, многим Львам придется не раз столкнуться с соблазнами. Но Лилит во Льве дает как соблазны и искушения, различного рода провокации, часто в личной жизни, так и финансовое обогащение. Для деловых Львов это время увеличения прибыли.

Дева — гороскоп на зиму 2023

Фото, видео: 5-tv.ru



Первая половина весны — это время повышенной нервозности и раздражительности. Малейшая неточность, социальные встряски и скандальность окружающих будут выбивать из колеи. Не опирайтесь только на негативные новости, старайтесь вовсе исключить из своего поля раздражающие информационные факторы. Полезно сосредоточиться на своих прямых обязанностях и укреплять собственные позиции на занимаемой должности, заниматься своей личной жизнью.

Капризы судьбы неизбежны: таро-прогноз для Дев на 2023 год

С точки зрения красоты и здоровья, когда все вокруг тревожны — самое время беспокоиться о личном психическом здоровье. Здесь главное не переворачивать с «накручиванием» плохого. Все таки вы люди Меркурия, эта планета покровительствует вам, а она связана с умом, с интеллектом. В целом это период проб и ошибок, но вы должны помнить о внутреннем равновесии, своей вере и высших силах, которые оберегают вас от опасности. Весной этого года усилится элемент духовности, а в мае можно создавать уют на дачном участке и заниматься флорой и фауной, биологией, цветоводством, тем, что связано с конкретными земными делами и осенью принесет вам урожай.

Весы — гороскоп зиму 2023

Фото, видео: 5-tv.ru



С переходом Плутона в знак Водолея, дружественной воздушной стихии, вы начинаете меняться в лучшую сторону. Любые трансформации, какими бы неожиданными и рискованными они ни были, пойдут на благо. Уходит старое, на смену бывшим моделям приходят прогрессивные идеи и решения. Пришло время по-новому оценить личные возможности и громче заявить о себе этому миру. Впрочем, без внимания вы не останетесь в любом случае. При этом в мае будет все аккуратно в социальном взаимодействия, чтобы не попасть под горячую руку пылких персон.

Пора оставить сомнения в прошлом: таро-прогноз для Весов на 2023 год

С точки зрения красоты и здоровья в марте Венера, ваша планета-покровитель, выходит на северный кармический узел. Планета подталкивает вас к проявлению себя на людях самовыражению. Это отлично, если вы хотите получить признание, известность и быть в центре внимания. Апрель предостерегает от повышенной критичности и серьезности. В этом месяце могут возникать сложности с доходами, ну а в мае займитесь домом, кулинарией и обустройством семейного гнездышка.

Скорпион — гороскоп зиму 2023

Фото, видео: 5-tv.ru



Весной, особенно в мае, вы проходите проверку на прочность. Это сезон либо борьбы за выживание и высокой конкуренции, либо освобождения заблокированных ранее ресурсов. Стоит довериться своей интуиции. Но не спешите откровенно высказывать свои идеи в коллективе. Окружающие могут настороженно отнестись к вашим душевным порывам. Сохраняйте баланс, оберегая деловые контакты от проблем в личной жизни.

Красиво жить не запретишь: таро-прогноз для Скорпионов на 2023 год

С точки зрения красоты и здоровья в мае и марте вы почувствуете себя цветущей розой, которая прекрасны со всех сторон. Это месяц раскрытия сексуальности, женственности, мужественности. Подарите себе подарок, сходите в СПА, соляную пещеру или бассейн. Не экономьте на себе: процедуры, питающие тело отлично подготовят вас к лету. Это касается как женщин, так и мужчин.

Стрелец — гороскоп на зиму 2023

Фото, видео: 5-tv.ru



Весной вы столкнулись с противоположными тенденциями как в работе, так и бизнесе. С одной стороны получится уловить состояние новизны и быстрого продвижения, а с другой — пространство будет ощущаться вяжущим, тянущим в прошлое. Объединение тенденций прошлого и будущего позволит вам продвинуться в нужном направлении. Поэтому не занижайте свои способности и свой вес в обществе.

Начнется новый жизненный этап: таро-прогноз для Стрельцов на 2023 год

Ну а с точки зрения красоты и здоровья настает время преображения. Но, вероятно, вы будете полностью погружены в рабочие дела либо обучение, поэтому красоту оставим на потом. Красота остается той сферой, куда вы направляете минимум времени. В апреле вам понадобится поддержка близких людей и позитивная оценка. Да, вы ее получите. Говорите прямо, что думаете. В первой половине марта Венера на вашей стороне. Поэтому можно экспериментировать в образах, знакомиться, напоминать о себе, быть тем, кем вы являетесь на самом деле. Май — это время затишья, углубления в семейные дела. Позаботьтесь в мае о коже лица, области декольте и живота.

Козерог— гороскоп на зиму 2023

Фото, видео: 5-tv.ru



Вашу практичность и рассудительность ничто не тронет этой весной. Наступает еще один сезон, с которым вы справитесь на ура. Это период продвижения по карьерной лестнице, период высоких продаж и личных успехов. Оставьте в покое тех, кто не на вашей стороне и в чем-то вами недоволен. Ищите единомышленников только в благожелательно среде.

Откроются головокружительные перспективы: таро-прогноз для Козерогов на 2023 год

Сточки зрения красоты и здоровья вы сможете омолодиться и стать привлекательнее для противоположного пола. Воздержитесь от пластических операций во второй половине марта. Этот самый провокационный месяц в апреле. В апреле можно также отказаться от лишнего, от старых вещей, от обуви, от парфюмерии для того, чтобы очистить свое пространство. А май уже подходит для того, чтобы уделить время себе, партнеру, насладиться личной жизнью и подумать о каких-то обновках.

Водолей — гороскоп на зиму 2023

Фото, видео: 5-tv.ru



Вы — звезды этой весны! Переход Плутона в вас знак удивляет, вдохновляет и делает вас более рискованным и отважным. Вы выступаете в долгий период трансформации. Многие личностные изменения будут идти от супруга, начальника либо отца. Главное в этом — не суетиться и давать себе больше времени на обдумывание решений. Все, что сейчас рушится, станет инструментом для новых удачных построек. Поскольку именно Водолеи легче других контактируют с силы коллектива, именно люди помогут вам подняться на вершину.

Все изменится к лучшему: таро-прогноз для Водолеев на 2023 год

С точки зрения красоты и здоровья весной вы столкнетесь с внутренними конфликтами по поводу своей внешности, фигуры либо цвета волос. Не стоит отчаиваться, если в чем-то вы не дотягиваете и до собственного эталонного образа. Вероятно, пока у вас завышенные ожидания и недооценка себя. В мае будет очень конфликтный период, поэтому откажитесь от хирургических вмешательств и выяснения отношений с противоположным полом.

Рыбы — гороскоп на зиму 2023

Фото, видео: 5-tv.ru



Переход Сатурна в сектор вашего знака прибавляет обязанностей. Во всяком случае, подчеркивает все имеющиеся задачи и невыполненные обещания. Держитесь ранее заданного курса в работе, бизнесе и не вешайте нос. Сейчас будет много соблазнов, притом соблазнов скрыться от людей, изолироваться и уйти в свободное плавание. Перед тем как принять решение, несколько раз оцените риски и рассчитайте свои выгоды. Лучше, если вы будете заниматься взаимодействием с государством, с официальными инстанциями, Сатурн помогает в этом.

Все пойдет не по плану: таро-прогноз для Рыб на 2023 год

С точки зрения красоты и здоровья весной все прекрасно — вы уходите романтикой очарованием и красотой. Май — один из лучших периодов для того, чтобы сосредоточиться на красоте, на личном здоровье и привести себя в порядок. Придерживаетесь ритма сна и бодрствования, не поддавайтесь желанию провести больше времени у компьютера. Вашему организму как никогда нужен солнечный свет, положительные эмоции от живого общения.