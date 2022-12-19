Новое жилье и любовь на всю жизнь: гороскоп для Козерогов на 2023 год

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В новом 2023 году Козероги окажутся баловнями судьбы. Но им придется упорно трудиться, чтобы заполучить расположение Кролика и достичь небывалых высот во всем.

Символ 2023 года — Черный Водяной Кролик — отличается от других китайских знаков зодиаков мягким характером и заботой о близких. Во время своего правления пушистый покровитель постарается наладить жизнь каждого. Помогать ему в этом будет умиротворенная и спокойная энергия инь, которая благоволит процветанию во каждой сфере деятельности.

Позитивное влияние в новом году, судя по гороскопу, особенно почувствуют Козероги. Они станут настоящими баловнями судьбы, но не упустить данные звездами шансы рожденные под властью земной стихии смогут, если научатся находить гармонию в себе и идти на компромиссы.

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Общие тенденции 2023 года для Козерогов

В год Кролика у Козерогов завершится период трансформации. Если раньше в их жизни царили неопределенность и нестабильность, то в 2023-м они почувствуют твердую почву под ногами и станут строить планы на годы вперед.

Представителей знака зодиака, как утверждает гороскоп, ждет напряженное начало года. В этот период придется приложить немало сил, чтобы разобраться с чрезмерно затянувшимися делами. Но уже к весне основательный подход Козерогов к делам принесет приятные дивиденды как в сфере финансов, так и в любви.

В новом году подопечные стихии земли ожидают грандиозные перемены во всех сферах жизни. Энергия Водяного Кролика придаст им силы и энергию, чтобы достигнуть небывалых высот. Козероги славятся практичностью и усердием. У них всегда есть план действий. И на 2023-й у них уже составлен перечень дел. Замыслы Козерогов обещают быть грандиозными, и они реализуют желания по максимуму.

В карьере для них откроются головокружительные перспективы. Возможно, представителям знака зодиака предложат работу за границей. Это откроет новые горизонты для развития. Судя по гороскопу, Козерогам даже не придется уезжать из дома. Вероятно, трудиться им позволят удаленно. Такие карьерные бонусы предоставят шанс отлично заработать. Благодаря этому, в конце года они начнут хвастаться новым крупным приобретением — машиной, квартирой или загородным домом.

Вероятно, что под занавес 2023-го случится важное событие и в личной жизни Козерогов. Они целый год будут настроены на то, чтобы построить серьезные отношения. Если представители знака зодиака еще свободны, то лиц противоположного пола станут рассматривать только для создания крепкого союза. Семья выйдет для них на первый план. Раньше Козероги особо не углублялись в эту сферу, но теперь они настроены решительно.

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Препятствовать осуществлению наполеоновских планов Козероговам ничто не сможет. У земного знака зодиака окажется достаточно сил и энергии, чтобы справиться с любыми задачами.

Любовный гороскоп на 2023 год для Козерогов

На любовном фронте у Козерогов волнений не предвидится. Год Кролика позволит им создать крепкий и гармоничный союз с партнером. Если до этого подопечным стихии земли постоянно что-то мешало, то в новом году они сконцентрируются именно на любви и заботе о партнере.

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«Здесь дела будут обстоять без каких-то сильных эмоциональных качелей. Вы целенаправленно идете к развитию своих отношений и можете при желании вывести их на какой-то новый уровень», — рассказала астролог.

Но временами Козероги станут проявлять неуступчивость. Если они что-то решили, то ничто не сможет их остановить. Врожденное упрямство и эгоизм негативно отразятся на личных взаимоотношениях, так как мнение избранника по некоторым вопросам окажется кардинально противоположным. Гороскоп предостерегает: недоговоренность и игнорирование желаний возлюбленного приведет к неизбежным ссорам и обидам, что негативно отразиться на других сферах жизни. В год Кролика надо разговаривать с партнером и решать сложные вопросы мирно.

Если Козероги пока находятся в поисках суженого, то в новом году они наконец найдут вторую половинку. Но чтобы рассчитывать на взаимность, любовный гороскоп рекомендует не сидеть на месте. Красивые жесты привлекут внимание избранника.

«У свободных представителей знака зодиака может произойти судьбоносное знакомство, которое перерастет во что-то серьезное, вплоть до заключения брака», — отметила эксперт, сверяясь с движением планет в 2023-м.

Отношения в 2023-м начнут развиваться с огромной скоростью. Судя по гороскопу, к концу года роман, закрутившийся в начале этого периода, вполне может превратиться в семейный союз. Брак, заключенный в год Кролика, окажется полон гармонии. Супруги будут понимать друг друга с полуслова. Важно не стесняться отдаться чувствам и сконцентрироваться на желаниях партнера.

Финансовый гороскоп на 2023 год для Козерогов

Начало года у Козерогов будет ознаменовано решением вопросов, связанных с документами и краткосрочными поездками. Судя по гороскопу, это динамичный и активный период. Чем больше представители знака зодиака станут идти на контакт с окружающими, тем больше вопросов смогут решить.

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Вероятно, Козерогам придется разбираться в бюрократических проволочках и решать проблемы с вышестоящими инстанциями. В это время надо как можно больше общаться. Полученная информация и новые контакты, согласно гороскопу, помогут в урегулировании сложных ситуаций на работе и привести к успехам в дальнейшем.

«Причем эти вопросы можно решить весьма и весьма успешно. То есть чем активнее вы будете в этих сферах, тем плодотворней они для вас станут», — рассказала эксперт.

Бояться возникших трудностей не стоит. Козерогам, благодаря их природной харизме и обаянию, с успехом удастся завершить эти дела. Руководство по достоинству оценит старания представителей знака зодиака. Заметный прогресс в карьере придется на начало весны. Согласно гороскопу, рожденные под властью стихии земли, вероятно, смогут рассчитывать на кресло начальника и даже возглавить новый филиал организации, в которой работают. Такие изменения принесут им увеличение доходов. Впрочем, дела и сделки в течение всего 2023-го станут даваться легко и приносить успех и доход.

«По финансам год достаточно стабильный, финансовые поступления приходятся равномерно. То есть вы можете создать план в каких-то важных для себя сферах и получить хорошие результаты», — сообщила астролог.

Летом, вероятно, Кролик временно ослабит влияние на Козерогов. Согласно гороскопу, середине года им придется проявлять настойчивость и демонстрировать уверенность в себе, чтобы добиться результатов. А они не заставят себя ждать. Уже в августе подопечные земной стихии снова окажутся на вершине.

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Если Козероги планируют открыть бизнес, то самым благоприятным временем, как утверждает гороскоп, для этого станет конец лета. Но не стоит принимать такие серьезные решения необдуманно. Важно всю первую половину года готовить документы, искать поставщиков и выбирать стратегии для развития своего дела. Тогда уже к концу года работа наладится и начнет приносить доход, который превысит тот уровень, на который рассчитывал земной знак зодиака.

У тех, кто уже ведет бизнес, появится возможность вывести его на новый уровень: создать филиалы в других городах и даже завоевать международный рынок.

В конце года Козероги начнут купаться в лучах славы. Но им будет не до восхищения со стороны окружающих. В завершении 2023-го представители знака зодиака займутся обустройством семейного гнездышка. В этот период они смогут приобрести жилье или начать ремонт.

Гороскоп здоровья на 2023 год для Козерогов

В новом году Козерогам желательно обратить внимание на здоровье и отдых. Гороскоп предостерегает: переутомление на работе и стресс выльются в проблемы с желудочно-кишечным трактом и репродуктивной системой.

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Чтобы держать себя в форме, важно проходить процедуры, связанные с очищением организма. Козероги могут записаться на лимфодренажный массаж, ходить в бани и начать следить за питанием. Это позволит прекрасно себя чувствовать в течение нового года.

«Для поддержания здоровья и тонуса вам максимально важно уделять внимание очищению тела, проходить курсы массажа или регулярные посещать баню и спа-салоны», — посоветовала астролог.

Стоит также заняться укреплением иммунитета. Год будет достаточно напряженным, поэтому в суматохе Козероги могут не заметить первые симптомы недомогания, что приведет к обострению заболевания. Не допустить проблем со здоровьем позволит прием витаминов и своевременная вакцинация от инфекционных заболеваний.

Рекомендации на 2023 год для Козерогов

Черный Водяной Кролик одарит Козерогов богатством и зажжет в их сердцах чувства, которые те еще никогда не испытывали. Если раньше представители знака зодиака могли только мечтать о том, что когда-нибудь найдут идеального партнера, то в этот период судьбоносная встреча наконец состоится.

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Напористые Козероги не будут откладывать серьезные перемены в долгий ящик и уже через несколько месяцев предложат второй половинке жить вместе, а затем вступить в брак. Рожденным под властью стихии земли смогут обеспечить семью необходимым, так как в карьере они также добьются новых высот.

Успех во всех сферах жизни Козерогам принесет умение слышать других и идти на компромиссы. Им придется выработать в себе эти качества и временами подавлять врожденные напористость и самоуверенность. Гороскоп утверждает, что в новом году важно учитывать мнение окружающих, чтобы выработать грамотную стратегию и использовать налаженные связи с максимальной выгодой.

В 2023-м Козерогам следует сосредоточиться на личных отношениях. Необходимо помнить, что, конечно, работа — важный аспект жизни, но любовь — этот тот ресурс, который способен вдохновлять на очередные свершения. Гороскоп предостерегает: если ситуация на личном фронте будет нестабильной, то и в других сферах возможны неприятности.

Год принесет Козерогам небывалый успех в финансовой сфере. Поймать денежную удачу они смогут во второй половине 2023-го, но для этого придется потрудиться в первые шесть месяцев.

Повышенная тревожность и повседневная суета приведут к неприятностям в области желудочно-кишечного тракта. Увлекшись работой, Козероги могут не замечать чувство голода, а потом заедать стресс вредными сладостями. Такой режим противопоказан рожденным под властью земной стихии. В новом году следует пересмотреть подход к еде и заняться правильным и сбалансированным питанием.

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