Проблемы начнутся осенью: любовный гороскоп 2023 год для Скорпиона

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В новом 2023 году Скорпионы должны проявлять активность, чтобы наладить дела личном фронте. Помешать в этом может давний знакомый, который вновь появится в их жизни.

Год Черного Водяного Кролика — прекрасное время, чтобы наладить личную жизнь. Покровитель 2023-го благотворно повлияет на эту сферу и поможет каждому найти вторую половинку в новом году. Те, кто состоит в отношениях, тоже не останутся без внимания со стороны пушистого символа. Им представится возможность улучшить взаимоотношения с партнером и вывести их на новый уровень. Огромное количество свадеб и рожденных детей — вот чем запомнится год Кролика.

Испытать нежные эмоции захочется и Скорпионам. Успехи на личном фронте будут зависеть от стратегии, которую выберут представители этого знака зодиака для достижения целей. Что важно учитывать для создания гармоничных отношений, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ирина Березовская.

Общий любовный гороскоп на Новый 2023 год для Скорпионов

У Скорпионов уже несколько лет продолжается период масштабной перезагрузки. Они переосмысливают подход ко многим вещам, в том числе и к вопросам личной жизни.

«Вы можете выстроить систему отношений совершенно по-новому. Если вы уже в паре, то можете пересмотреть отношения с высоты нового опыта, мировоззрения. Если вы свободны сейчас, то как раз построить с нуля именно те отношения, которые кажутся идеальными», — рассказала астролог.

В новом году в любовной сфере у Скорпионов не все так однозначно. Периоды ярких и страстных эмоций временами будут сменяться спадами эмоционального накала. По словам эксперта, важно подготовиться к переменам, потому что в подобных ситуациях представитель знака зодиака способен быстро охладеть к партнеру.

Конечно, Скорпиону сложно привыкнуть к тому, что любовь не только приносит яркие эмоции, но и требует работы. Представители знака зодиака всегда думали, что вторая половинка — это прежде всего муза, поэтому сейчас им следует пересмотреть такой подход к любви и понять, что у этого человека тоже есть потребности в ласке и нежности.

Чтобы разнообразить отношения, Скорпионам нужно самим совершать поступки во имя второй половинки. Помогут укрепить пару и взаимные подарки. Одиноким представителям знака зодиака не следует стесняться. Нужно знакомиться, отправлять понравившемуся человеку сообщения в мессенджерах и другими способами проявлять ответные чувства к избраннику.

Благоприятным периодом для таких действий станет первая половина 2023 года. Весной и летом наступит период романтики, когда Скорпионы смогут наладить личную жизнь. В этот период благоприятно заводить новые знакомства, встречаться с интересными людьми. В этот период велика вероятность встретить вторую половинку.

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Но даже у самых счастливых людей случаются ссоры, и представителям знака зодиака также могут угрожать конфликты с избранником. Скорпионы должны помнить, что их любимый человек волен иметь свой взгляд на вещи, поэтому в спорных моментах следует искать компромиссы совместно, больше разговаривать друг с другом.

Особенно острая пора начнется осенью. В это время возможно усиление конфликтов. На ситуацию повлияет и коридор затмений, который произойдет в октябре–ноябре. В этот период эмоциональным от природы Скорпионам следует сдерживать пыл и не срываться на партнере.

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В новом году у Скорпионов в паре активную роль будет играть партнер. Вторая половинка будет предлагать интересные идеи совместного досуга и проявлять заботу. Но Скорпионам может показаться, что такая инициативность — это не проявление любви, а попытка занять лидерскую позицию в семье. Период конфликтов будет недолгим, но стоит внимательно относиться к словам, чтобы не наговорить лишнего.

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«В конце 2023 года возможны ситуации с бурным выяснением отношений, если вы уже в паре. Но здесь вы должны понимать, что буря проходит, а после нее все успокаивается, и вы сможете вырулить ситуацию так, чтобы остаться вместе, разрешить конфликты. Пусть это будет эмоционально, но все закончится для вас мирно. Главное, чтобы чувства сохранились», — сообщила эксперт.

Скорпионам необходимо научиться контролировать душевные волнения и быть более деликатными с партнером. После скандалов они всегда быстро осознают свою вину, понимают, что наговорили лишнего, и идут первыми на мировую. Отходчивость — прекрасное качество, но брошенные фразы в порыве ссоры могли серьезно ранить партнера, поэтому следует не доводить ситуацию до предела и сглаживать углы.

В новом году надо работать над отношениями, поддерживать вторую половинку в трудную минуту и понимать, что партнеру может быть плохо и ему тоже хочется заботы.

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Новый год принесет Скорпионам успех в личной жизни. Начинать активно налаживать эту сферу следует в январе. Представители знака зодиака долго думали, что для них не существует идеального партнера, но в 2023-м самое время решиться на изменения и предпринимать к достижению цели серьезные шаги.

«Если вам хочется ярких эмоций, драйва, как вы любите, то, конечно, лучше брать инициативу в свои руки и действовать. Тогда возможно взять любую вершину в любовной сфере», — посоветовала астролог.

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В середине года в жизни Скорпионов может появиться человек из прошлого. Как поступить со старым знакомым, следует решать самостоятельно. Но на отношения с ним представители знака зодиака взглянут по-новому. Прошло уже много времени с момента их предыдущей встречи. Опыт и изменения в мировоззрении, которые произошли в сознании представителей знака зодиака, позволит разрешить проблему и поступить правильно.

Ближе к завершению года Скорпионов ждет судьбоносная встреча. Новое знакомство перерастет в серьезные отношения.

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