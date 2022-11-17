Названы самые выгодные месяцы 2023 года для отпуска

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Составлен рейтинг месяцев, когда выгоднее всего уйти в отпуск с финансовой точки зрения.

Начальство во многих организациях требует от сотрудников заранее озвучить свои пожелания по предстоящему отпуску. Это помогает предварительно подготовить почву для временного отсутствия особо ценных кадров и не допустить ссор между коллегами в течение года, а также заблаговременно уведомить бухгалтерию, чтобы она рассчитала отпускные работникам организации.

Многие, стремясь продлить отдых, планируют отпуск в период до или после праздников в январе, мае или ноябре. Но это время одно из самых невыгодных, поскольку рабочих дней в эти месяцы мало и сотрудник обязательно потеряет в деньгах. Когда лучше взять отпуск, чтобы он не сказался на бюджете, выяснил Пятый канал.

Сколько денег получает работник в отпуске

Отпускные — это отдельная статья в расчетном листе. Их начисляют не за количество отработанных дней, а за календарный период.

Расчет отпускных происходит следующим образом: среднедневной заработок умножается на количество календарных дней отпуска. Чтобы узнать это показатель, нужно сложить заработную плату за последний год и поделить сначала на 12, а затем — на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученное число и будет средним заработком.

Если сотрудник решит уйти в отпуск в январе, то он отработает всего семь дней. В итоге его зарплата составит 11942 рубля. Получается, что за январь сотруднику выплатят 35826 рублей, что почти на 20% ниже обычной заработной платы.

Чтобы вычислить размер заработной платы, которую ему выплатят в определенный месяц, необходимо умножить среднедневной заработок на количество отработанных дней. Если сотрудник решил взять отпуск в августе, то он отработает 13 рабочих дней. Стоит помнить, что четыре дня отпуска придутся на выходные. Итого, сотрудник получит 22178 рублей. Итого, работник в августе получит 46062 рубля. А если у него в расчетный период были премии, которые также учитываются при расчете отпускных, то он может рассчитывать и на большую сумму.

Если сотрудник решит уйти в отпуск в январе, то он отработает всего семь дней. В итоге его зарплата составит 11942 рубля. То есть за январь сотрудник получит 35826 рублей, что почти на 20% ниже обычной заработной платы сотрудника.

Однако при начислении отпускных не будут учитываться командировочные, компенсация проезда, проживания и питания, выплаты по другим отпускным и больничным, государственные пособия.

У тех, кто получает «зарплату в конверте», отпускные рассчитываются только от официальной части дохода.

Как россияне будут отдыхать в 2023 году

Правительство России уже установило календарь выходных дней на 2023 год, поэтому можно выбрать для отпуска наиболее удачное время. Всего в новом году россияне будут отдыхать 13 дополнительных выходных дней.

Нерабочими днями в новом 2023 году станут даты:

с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;

с 23 по 26 февраля;

8 марта;

с 29 апреля по 1 мая;

с 6 по 9 мая;

с 10 по 12 июня;

с 4 по 6 ноября.

Выгоднее всего брать отпуск в те месяцы, когда больше рабочих дней. Вот рейтинг самых выгодных периодов 2023 года:

Лидером по этому показателю станет август. В этом месяце 23 рабочих дня, а выходных всего восемь. В это время, как правило, отличная погода, поэтому можно отправиться в путешествие, например, на море. Второе место разделили октябрь и март. Там будет 22 рабочих дня, а выходных выдастся тоже не так уж много — всего девять. Июнь, июль, сентябрь, декабрь, ноябрь также выгодны для ухода в отпуск. В эти месяцы выпадает 21 рабочий день, а выходные будут варьироваться от девяти до десяти. Наименее выгодны для отдыха — апрель и май. Там будет 20 рабочих дней, а на выходные придется — десять и одиннадцать соответственно. Замыкают рейтинг январь и февраль. В первом месяце года 17 рабочих дней и две недели выходных. Во втором — всего 18 рабочих дней и десять выходных.

В 2023 году сотрудники бюджетных организаций меньше всего теряют в деньгах, если возьмут отпуск в марте, августе и октябре. Невыгодно брать отпуск в январе, феврале, апреле и мае, так как там меньше всего рабочих дней.

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Однако есть удачный вариант совместить отпуск и длительные выходные. Для этого на отдых можно уйти в конце декабря перед новогодними праздниками.

Кому по закону нельзя отказать в заявленных датах на отпуск

Существует несколько категорий работников, которые в приоритете при выборе отпускных дат. К ним относятся:

женщины перед декретом;

мужчины в период родов жены;

родители детей с инвалидностью;

родители трех и более несовершеннолетних детей;

несовершеннолетние работники;

студенты заочных отделений на время сессии;

почетные доноры;

работающим по совместительству.

Работодатель обязан предоставить такому сотруднику отпуск. Важно, что при этих обстоятельствах подчиненный может уйти на отдых без одобрения начальства. Если руководство настроено уволить или наказать его материально, то сотрудник вправе подать на организацию в суд и добиться компенсации от компании — работодателя.

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